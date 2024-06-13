快朝聖！「Ten Thousand Coffee」插旗台中北屯 變身渡假別墅 當店限定南洋風飲品、可頌必吃

在紐約擁有超人氣的咖啡品牌「Ten Thousand Coffee」走出台北、在台中開設的「城市概念店」已於6/8開幕囉，除了打造全台最大門市外，還推出台中限定、帶著南洋風的飲品和可頌，等著大家嘗鮮，咖啡控和甜點控們快列入朝聖清單中！

圖／Ten Thousand CoffeeIG

圖／Ten Thousand CoffeeIG

在台灣有微風南山店、誠品松菸店、微風廣場店的「Ten Thousand Coffee」，這回選擇以街邊店的形式在台中展店，以純白別墅風設計，充滿濃濃渡假風；室內空間更規劃展演、廚房等多功能用途，讓來訪的客人都能沉浸、享受放鬆的感覺；除了欣賞建築之外，招牌咖啡和可頌也沒落下，選在端午節前開幕的「Ten Thousand Coffee」，搭配即將步入的炎熱夏天，推出只有在台中店才吃得到的限定款、帶有南洋風味的「抹茶椰奶冰沙」和「咖椰可頌」，無論是喜歡咖啡、離不開甜點的你，都必須試試的。

圖／Ten Thousand CoffeeIG

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此外，「Ten Thousand Coffee」台中概念店更鄰近好市多，逛完賣場可以順便拜訪、來杯咖啡跟點心；未來也有望進駐到其他地區，各地咖啡控們快許願降臨囉。

圖／Ten Thousand CoffeeIG

TEN THOUSAND 台中城市概念店

地址：台中市北屯區松竹路三段299號