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彰化甜點控請進！精緻糕點琳瑯滿目 千層、乳酪系列任君挑選

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

【糖心馨CHEESECAKE & COFFEE】坐落在熱鬧的彰化市區，是當地頗負盛名的甜點蛋糕專賣店，自搬遷至現址也已有近一年的時間，憑藉著以往累積的好口碑與老闆精心製作的多樣化蛋糕品項，已然成為附近一代居民經常光顧的甜點店，無論是購買日常點心還是挑選儀式蛋糕，都能在店裡找到相關所需！

店內整體環境寬敞明亮，暖白的燈光將純色系牆面、木質調地板點綴出別樣的溫馨質感。室內的座位之間彼此距離適中、毫無擁擠感的擺設規劃，讓前來內用的客人能擁有相當自在舒適的甜點體驗。

▲內用座位的提供除了讓一般客人使用之外，舒適、寬闊的空間設計，也有提供場地租借、包場的服務，皆可向店家諮詢。
▲內用座位的提供除了讓一般客人使用之外，舒適、寬闊的空間設計，也有提供場地租借、包場的服務，皆可向店家諮詢。

▲琳瑯滿目的蛋糕櫃，客人能以最值觀的方式挑選蛋糕品項。
▲琳瑯滿目的蛋糕櫃，客人能以最值觀的方式挑選蛋糕品項。

▲老闆本身為金門人，因此店內另有擺放多款從金門當地特產展售，讓喜愛這份口味或想買件紀念品回家收藏的話，都能以經濟實惠的價格購入。
▲老闆本身為金門人，因此店內另有擺放多款從金門當地特產展售，讓喜愛這份口味或想買件紀念品回家收藏的話，都能以經濟實惠的價格購入。

▲多種風味的咖啡濾掛包整齊擺放在一旁櫃位。
▲多種風味的咖啡濾掛包整齊擺放在一旁櫃位。

店家推出的甜點與咖啡品項多元，蛋糕方面以輕乳酪蛋糕、重乳酪蛋糕為主，另外還有像是蜂蜜千層蛋糕、布丁燒、提拉米蘇、磅蛋糕、布朗尼等形形色色的甜點；而咖啡飲品則提供美式咖啡、拿鐵咖啡、手沖咖啡等諸多品項，另外也有五花八門的特調飲品任君挑選，怎麼搭都美味！

│重乳酪蛋糕

重乳酪蛋糕是甜點控們的最愛！一共有蔓越莓、檸檬、咖啡、玫瑰、巧克力、伯爵奶茶六種口味，每一種都有著極其獨特的風味存在，其中人氣最高的便是玫瑰口味，採用玫瑰花瓣醬結合乳酪，再添加桑葚醬打造而成，酸甜中和的滋味令人驚豔不已！

│法式千層蛋糕

與咖啡飲品形成完美絕配的法式千層蛋糕，老闆推出草莓、伯爵茶、牛奶、原味、巧克力、抹茶等口味，從苦甜、甘甜、香甜到酸甜滋味通通有！

│塔蛋糕

無與倫比的口感層次是塔系列蛋糕的最佳寫照。是許多網美們經常購買的品項之一！

藍莓塔＆覆盆子塔

藍莓塔與覆盆子塔分別選用藍莓果醬、覆盆子醬搭配香草塔皮、杏仁塔皮所製成，藍莓塔上方還會點綴上幾顆小藍莓，而覆盆子塔則灑上草莓碎粒，一口咬下，微酸微甜的滋味相當引人入勝！

巧克力塔

外層用巧克力口味塔皮，包裹住杏仁塔皮及巧克力脆片，最後在表面灑上適量的金箔增添甜點精緻度，層層堆疊的風味令人難以忘懷。

│磅蛋糕

一推出就廣受客人們好評的磅蛋糕，作為日常點心再合適不過！共推出香蕉巧克力、覆盆莓巧克力、香橙柚香、老奶奶檸檬磅蛋糕四種口味，皆可依照個人喜好自由挑選。

│咖啡飲品

▲手沖咖啡採用來自衣索比亞的耶加雪菲咖啡豆，以水洗法處理，沖煮過後呈現出微微果酸香及淡雅花香，讓人回韻不已。
▲手沖咖啡採用來自衣索比亞的耶加雪菲咖啡豆，以水洗法處理，沖煮過後呈現出微微果酸香及淡雅花香，讓人回韻不已。

▲風味清新爽朗的美式咖啡，是許多人提神醒腦的最佳首選。
▲風味清新爽朗的美式咖啡，是許多人提神醒腦的最佳首選。

▲乳香與咖啡香完美交織的拿鐵咖啡，與各種蛋糕甜點都超搭！
▲乳香與咖啡香完美交織的拿鐵咖啡，與各種蛋糕甜點都超搭！

【糖心馨CHEESECAKE & COFFEE】自開業以來，無論是蛋糕所需食材，還是自烘咖啡豆的製作與保存都妥善處理，相當講究天然、健康的滋味。甜點蛋糕也絕不添加香精、色素，更避免使用奶油，採低脂的製作工法，讓客人即便品嘗甜食也無須過於擔心身材問題！


【糖心馨CHEESECAKE & COFFEE】

營業地址：彰化縣彰化市中華路157號

營業時間：09:30–19:30

店家電話：0909983003

粉絲專頁： https://bit.ly/3yTxQki


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咖啡 甜點 磅蛋糕

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