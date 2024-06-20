彰化甜點控請進！精緻糕點琳瑯滿目 千層、乳酪系列任君挑選
【糖心馨CHEESECAKE & COFFEE】坐落在熱鬧的彰化市區，是當地頗負盛名的甜點蛋糕專賣店，自搬遷至現址也已有近一年的時間，憑藉著以往累積的好口碑與老闆精心製作的多樣化蛋糕品項，已然成為附近一代居民經常光顧的甜點店，無論是購買日常點心還是挑選儀式蛋糕，都能在店裡找到相關所需！
店內整體環境寬敞明亮，暖白的燈光將純色系牆面、木質調地板點綴出別樣的溫馨質感。室內的座位之間彼此距離適中、毫無擁擠感的擺設規劃，讓前來內用的客人能擁有相當自在舒適的甜點體驗。
店家推出的甜點與咖啡品項多元，蛋糕方面以輕乳酪蛋糕、重乳酪蛋糕為主，另外還有像是蜂蜜千層蛋糕、布丁燒、提拉米蘇、磅蛋糕、布朗尼等形形色色的甜點；而咖啡飲品則提供美式咖啡、拿鐵咖啡、手沖咖啡等諸多品項，另外也有五花八門的特調飲品任君挑選，怎麼搭都美味！
│重乳酪蛋糕
重乳酪蛋糕是甜點控們的最愛！一共有蔓越莓、檸檬、咖啡、玫瑰、巧克力、伯爵奶茶六種口味，每一種都有著極其獨特的風味存在，其中人氣最高的便是玫瑰口味，採用玫瑰花瓣醬結合乳酪，再添加桑葚醬打造而成，酸甜中和的滋味令人驚豔不已！
│法式千層蛋糕
與咖啡飲品形成完美絕配的法式千層蛋糕，老闆推出草莓、伯爵茶、牛奶、原味、巧克力、抹茶等口味，從苦甜、甘甜、香甜到酸甜滋味通通有！
│塔蛋糕
無與倫比的口感層次是塔系列蛋糕的最佳寫照。是許多網美們經常購買的品項之一！
藍莓塔＆覆盆子塔
藍莓塔與覆盆子塔分別選用藍莓果醬、覆盆子醬搭配香草塔皮、杏仁塔皮所製成，藍莓塔上方還會點綴上幾顆小藍莓，而覆盆子塔則灑上草莓碎粒，一口咬下，微酸微甜的滋味相當引人入勝！
巧克力塔
外層用巧克力口味塔皮，包裹住杏仁塔皮及巧克力脆片，最後在表面灑上適量的金箔增添甜點精緻度，層層堆疊的風味令人難以忘懷。
│磅蛋糕
一推出就廣受客人們好評的磅蛋糕，作為日常點心再合適不過！共推出香蕉巧克力、覆盆莓巧克力、香橙柚香、老奶奶檸檬磅蛋糕四種口味，皆可依照個人喜好自由挑選。
│咖啡飲品
【糖心馨CHEESECAKE & COFFEE】自開業以來，無論是蛋糕所需食材，還是自烘咖啡豆的製作與保存都妥善處理，相當講究天然、健康的滋味。甜點蛋糕也絕不添加香精、色素，更避免使用奶油，採低脂的製作工法，讓客人即便品嘗甜食也無須過於擔心身材問題！
【糖心馨CHEESECAKE & COFFEE】
營業地址：彰化縣彰化市中華路157號
營業時間：09:30–19:30
店家電話：0909983003
粉絲專頁： https://bit.ly/3yTxQki
延伸閱讀>>彰化鹿港必吃蛋塔！11種兼具經典、創意口味 另有多款甜點任你挑！
想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言