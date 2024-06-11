最親民的千層蛋塔！南投也有了 爆紅「千層蛋塔」只要40元 「爆酥塔皮+香濃內餡」銅板價就要買整盒

蛋塔的風吹遍全台！爆紅甜點代表「蛋塔」持續延燒，不論是連鎖烘焙還是個人工作室皆推出各式蛋塔搶攻市場。家家都有各自的特點與優勢，而南投則有主打銅板價的「千層蛋塔」，價格直接砍半，但質量與口感卻不打折，真的太羨慕南投人了！

圖／IG@play_food321授權

南投在地麵包坊「丹妮莎麵包花園」與其兒子品牌「湯暮麵包」同步於門市與餐車販售近期最夯的「千層蛋塔」，有原味和可可2種口味，有別於動輒70、80元的較高定價，主打以最親民的價格讓在地鄉親吃到酥脆細膩的美味蛋塔，原味一顆只要40元，可可千層蛋塔也只要55元。雖然便宜，但口味質感不輸高價蛋塔，一樣吃得到酥脆的層層塔皮和蛋香濃郁的內餡，而可可蛋塔香氣四溢，苦甜交織不膩。

圖／IG@play_food321授權

圖／湯暮麵包粉絲頁

不少網友看到玩食playfood分享都被燒到，紛紛回應「這CP值也太高了吧」、「這間是我目前看過最便宜的」、「看起來超爆酥」，親民銅板價即便跟風買一整盒都不會心痛。

圖／摘自Google地圖 網友Janice

湯暮麵包 餐車資訊

固定出攤時間：16:30-18:30

每日出攤地點請見「湯暮麵包粉絲頁」

丹妮莎麵包花園

門市地址：南投縣草屯鎮碧山南路27號

營業時間：9:00-22:00

電話：0492311565

粉絲專頁：https://www.facebook.com/DannisaBread/

備註：實際營業與蛋塔供應時間以現場為主