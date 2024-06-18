在海線也有分店了！網友推崇的「平價日式定食吃到飽」 套餐最低168元起享用豐富自助吧 隨便吃都很飽

沙鹿也有京厚屋啦~~這家"日式定食專賣店"這一兩年在台中非常火紅，店家主打餐點168元起就能享有店內包含高麗菜絲、日式小菜、關東煮、麻辣鴨血、白飯、雞湯、味噌湯、飲料、霜淇淋在內的超豐富自助吧，因此還被網友封為C/P值最高的日式定食。他們的定食套餐有分一般炸物定食、壽喜鐵板定食、咖哩鐵板定食和味噌鐵板定食，可以搭配的主餐炸物種類也很多樣，套餐基本只會附一個蒸蛋，乍看之下有點空虛，但是加上自助區的東西其實就很豐盛了，整體C/P值我覺得還不錯啦，口味也OK，也難怪能在短短時間內在全台開那麼多間分店了。

京厚屋在全台有多間分店，沙鹿店算是海線第一間，位置在光華路，靠近和台灣大道七段交叉口，旁邊是夾子園沙鹿店，對面是柚一鍋，這邊停車很方便，除了路邊外周圍也有數個收費停車場。

京厚屋沙鹿店旁邊就是炙肉高手，兩間店連同不遠處的京川鍋物都是隸屬同一餐飲集團的，京厚屋先開，炙肉高手聽說是6月就會開。

店內空間還蠻大的，環境乾淨明亮，裝潢帶一點童趣風的感覺，座位還不少，不過感覺位子之間距離稍微有點近。

京厚屋最大特色應該就是他們超豐富自助吧，包含有高麗菜絲、日式小菜、關東煮、麻辣鴨血、白飯、雞湯、味噌湯、飲料、霜淇淋，當然啦全都是無限供應的。

沙拉和小菜區，牆邊架上還有各式調料包含豬排醬、海苔粉⋯⋯等。

搭配炸豬排的高麗菜絲，醬汁是胡麻醬和和風醬。

四種常見的定食小菜，有我最喜歡的涼拌海帶絲耶。

關東煮，食材就簡單的火鍋丸餃類⋯⋯。

麻辣鴨血

很重要的白飯，旁邊是味噌湯和雞白湯。

飲料種類不算很多，但有熱飲，不想喝飲料也有飲水機。

霜淇淋機有三種口味，有提供餅乾杯和可以搭配霜淇淋的小點心。

用餐完要自行做回收喔。

定食套餐分成一般炸物定食、壽喜鐵板定食、咖哩鐵板定食和味噌鐵板定食，可以加價升級雙主餐，另外+47元可以增加炙燒明太子風味、焗烤熔岩起司風味或是日式大阪燒風味。店家主打最低168元起，其實是指鐵板蔬菜煮，如果是肉類的，最便宜要258元(福氣厚切豬排定食)。不收服務費，低消一人168元，兩人來吃的話其中一個一定要點一份定食套餐。

試營運期間GOOGLE五星好評有送原味脆薯一份。

定食套餐基本只有附日式蒸蛋，看起來有點空虛，但是加上自助區的東西後就變得很豐富了，我點的是兩份定食皆升級雙主餐，其中一份有+47元加焗烤起司，結帳時一共1000多元，有點嚇到我，沒想到隨便點點居然破千元了~~哈哈哈。

先介紹他們自助區部分，白飯不算，除了味噌湯之外我全都拿了。

高麗菜絲新鮮度一般，我搭配的是胡麻醬，醬汁有點太水了，但味道是OK的。

小菜就一般平價日式定食常見的那些，配飯算是還不錯，我光是這四樣小菜就快嗑掉一碗白飯了。

關東煮的湯好喝，丸餃類就一般般，不過至少不是煮到爛爛的那種，所以我是覺得OK啦。

麻辣鴨血，沒啥記憶點，不辣就是了。

雞白湯看起來很像燒烤店那種，但雞味比較淡一些，還是關東煮的湯好喝。

咖哩熟成炸牛排/黑咖哩 $398

不說蒸蛋，還以為是奶酪，這也太紮實了，完全不水，配料好像只有那兩個魚板，然後味道也很一般。

咖哩醬可以直接淋在白飯上，或是將白飯加進鐵板裡和咖哩拌著吃，有黃咖哩和黑咖哩可以選，我點的是黑咖哩，咖哩香氣很濃郁，味道相當夠味，如果不配飯吃可能會覺得有點點鹹。

牛排肉雖然不是像炸牛排專賣店那樣炸出誘人的粉紅色，但是肉也沒有炸得太老太乾，我覺得表現算是有一定水準，而且外皮裹粉很薄，整個還蠻有吃肉的感覺。

鐵板壽喜燒豬肉/熔岩起司風味 $278+47

+47元升級了焗烤熔岩起司，起司給得真的很實在，整片都蓋好蓋滿了。

壽喜燒的部分是豬肉加上蛋和洋蔥，偏向滑蛋壽喜燒的感覺，連同湯汁澆淋在白飯上面還蠻下飯的，不過我覺得湯汁鹹度能再重一點點就更棒了。

兩份套餐我都升級了雙主餐，雖然個別加價都要將近180元，但是份量真的還不少。

腰內肉豬排 $套餐+178

肉很軟嫩，搭配薄酥的外皮，完全就是人家說的外酥裡嫩，還蠻好吃的，沾點自助區的豬排醬更加分。

唐揚雞 $套餐+178

除了有幾塊幾乎都是皮，肉很少，大致上都OK，肉不會太乾，有帶微微的肉汁，不過單吃會感覺有點單調，建議可以到自助區拿黃芥末醬來沾，會好吃很多。

本來沒打算吃霜淇淋，但是想起京川鍋物的霜淇淋很好吃，同一餐飲集團的應該也不錯，果然如我想像，真的蠻好吃的，我是吃牛奶口味的，牛奶味道濃濃的，霜淇淋也不會太水，第一杯吃完我差點還想吃第二杯。

之前就一直很想去吃看看逢甲的京厚屋，沒想到還沒去，沙鹿就已經先有分店了，整個吃下來我覺得還不錯，自助區還蠻豐富的，可以吃的東西不少，只要不是很挑食的基本上可以吃很飽，不過價錢主打168元起，但肉類實際上得258元才能吃到，如果再升級個雙主餐，其實可能就會花到4、500元，平價與否就看各人感覺了，但無論如何我覺得是可以去吃看看的。

京厚屋-沙鹿店

地址：台中市沙鹿區光華路279號

電話：(04)2662-5678

營業時間：星期一到五11:00-14:00、16:30-21:00、星期六日11:00-21:00

消費方式：現金

店家臉書粉絲頁：京厚屋-沙鹿店 日式豬排｜咖哩｜壽喜燒｜自助吧｜霜淇淋

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

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