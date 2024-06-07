快訊

張學友今晚小巨蛋演唱會驚爆停辦！主辦單位證實曝原因

竹縣前女議員被丈夫抓猴！裸下半身律師同床竟稱「小便滴到褲管才脫掉」

國中會考成績揭曉 專家分析基北明星學校落點「這科是關鍵」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

到餃子館吃最強火鍋！ 台中60年老店藏超狂「炭燒牛肉火鍋」桌桌必點 一營業馬上客滿、想吃記得先訂位

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子の旅食天堂授權
圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子の旅食天堂授權

火鍋控的美食清單別漏了這家！ 位在台中60年老店的「清真恩德元餃子館」，除了招牌黃牛肉水餃，最著名的是這道桌桌必點的「炭燒牛肉火鍋」，滿滿人潮大多是為了這火鍋而來，因此被網友打趣稱作「被餃子耽誤的火鍋店」，一到用餐尖峰時刻幾乎一位難求，推薦想吃的朋友記得手刀先訂位！

圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子の旅食天堂授權
圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子の旅食天堂授權

清真德恩元餃子館創立至今己有60年之久，老闆本身就是回教徒，所以菜單上供應的水餃不是常見豬肉餡，而是黃牛肉水餃，還有湯麵、湯類、小菜、現炒等選擇，其中最熱門的莫過於牛肉火鍋了。部落客饗食客棧到訪時間較早，當時還有店內空景，愈接近中午12點，客座滿滿人潮，工作人員包餃子的手也完全無法停下來。

圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子の旅食天堂授權
圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子の旅食天堂授權

圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子の旅食天堂授權
圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子の旅食天堂授權

大家幾乎都是為了這一味炭燒牛肉火鍋而來，主打有紅燒湯底的牛肉火鍋、半筋半肉牛肉火鍋，不食牛肉的人可以改點清燉湯底的羊肉火鍋，除了牛/羊肉塊之外，基底還會有牛/羊肉丸子、凍豆腐、大白菜、寬冬粉。

圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子の旅食天堂授權
圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子の旅食天堂授權

火鍋一上桌就是堆呈滿滿一鍋，半筋半肉牛肉塊，吃起來軟嫩不柴，牛肉丸好吃Q彈又有肉汁，吸附了整個湯汁寬冬粉，吃起來十分過癮，每桌都還會附上一壺原湯，邊煮時可以邊加高湯，持續滾燒愈發清甜，讓湯控們也喝的好幸福。

圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子の旅食天堂授權
圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子の旅食天堂授權

清真德恩元餃子館不僅是台中老字號的特色鍋物店，更有不少外地人慕名而來，座落在台中南屯的文心路與大墩五街口，距113南屯捷運站步行約只要2分鐘即可到達，開車族交通便利附近也有收費停車場。推薦鍋控們相揪好友聚會及家庭聚餐首選哦！

清真德恩元餃子館

地址：台中市南屯區文心路一段200號

電話：04-2471 7240營業時間：週二~週日，AM 11:00~PM 2:00、PM 5:00~PM 8:00 (週一公休)

編輯推薦

必點 火鍋 牛肉 老店

相關新聞

到餃子館吃最強火鍋！ 台中60年老店藏超狂「炭燒牛肉火鍋」桌桌必點 一營業馬上客滿、想吃記得先訂位

到餃子館吃最強火鍋！ 台中60年老店藏超狂「炭燒牛肉火鍋」桌桌必點 一營業馬上客滿、想吃記得先訂位

４間台中激推優質整骨店家，和肌肉痠痛說再見！

現代許多人因為工作、上課繁忙與長期姿勢不良，經常感到身體某些部位容易痠痛，甚至影響日常生活，利用傳統整方式，就算不用吃藥打針，也可以幫助舒緩肌肉不適，甚至還可以舒壓身心呢！七分之二的探索將全面評比４間台中整骨工作室，幫你找回最初的身體。

從頭到腳一次幫你放鬆，４間必去台中越式洗頭店評比！

越式洗髮有別於一般的洗髮護髮，還包含多種令人舒服到起雞皮疙瘩的療程，除了基礎的洗髮外，還包含了泡腳、腳部按摩、肩頸頭部按摩、越式光療水循環、敷小黃瓜掏耳朵等多種頭皮發麻的舒壓療程，適合想洗髮平常又壓力大的人。這次為大家帶來 4 間台中優質越式洗頭店家，一起揪上你的另一半或家人，來輕鬆一下吧！

中部人的無敵海景！免跑澎湖 濕地旁「隱藏版粉紅湖」神秘現身 夢幻「摩西分海」奇景美極了

不只澎湖有粉紅海！彰化隱藏版「摩西分海」現身超驚喜，一片夢幻「粉紅湖」雖然規模不大但映入眼簾還是好震撼，內行人看到分享都連連發出「好美」的讚嘆聲，中部人快碰運氣衝了。

又有新菜！高人氣川味文青麵食「墨竹亭」，愛吃辣一定要來挑戰

udn走跳美食／強生與小吠 來自新竹的中式燃麵專賣品牌▸墨竹亭◂自從來台中展店後分店一直陸續開耶，我們幾年前有吃過黎明店當時也覺得挺喜歡！最近得知墨竹亭有新菜單上市，剛好天氣變熱想吃辣的開開

端午連假／到梨山、谷關避暑 特約「在地有腳」免費接駁到旅宿

【旅奇傳媒/編輯部報導】今年端午節連假何處去？交通部觀光署參山國家風景區管理處（簡稱參山處）推薦到梨山、谷關好玩又划算。參山處表示，梨山、谷關對外道路暢通、天氣涼爽，到梨山賞魯冰花或到谷關泡湯健行都很

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。