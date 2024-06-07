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到餃子館吃最強火鍋！ 台中60年老店藏超狂「炭燒牛肉火鍋」桌桌必點 一營業馬上客滿、想吃記得先訂位
火鍋控的美食清單別漏了這家！ 位在台中60年老店的「清真恩德元餃子館」，除了招牌黃牛肉水餃，最著名的是這道桌桌必點的「炭燒牛肉火鍋」，滿滿人潮大多是為了這火鍋而來，因此被網友打趣稱作「被餃子耽誤的火鍋店」，一到用餐尖峰時刻幾乎一位難求，推薦想吃的朋友記得手刀先訂位！
清真德恩元餃子館創立至今己有60年之久，老闆本身就是回教徒，所以菜單上供應的水餃不是常見豬肉餡，而是黃牛肉水餃，還有湯麵、湯類、小菜、現炒等選擇，其中最熱門的莫過於牛肉火鍋了。部落客饗食客棧到訪時間較早，當時還有店內空景，愈接近中午12點，客座滿滿人潮，工作人員包餃子的手也完全無法停下來。
大家幾乎都是為了這一味炭燒牛肉火鍋而來，主打有紅燒湯底的牛肉火鍋、半筋半肉牛肉火鍋，不食牛肉的人可以改點清燉湯底的羊肉火鍋，除了牛/羊肉塊之外，基底還會有牛/羊肉丸子、凍豆腐、大白菜、寬冬粉。
火鍋一上桌就是堆呈滿滿一鍋，半筋半肉牛肉塊，吃起來軟嫩不柴，牛肉丸好吃Q彈又有肉汁，吸附了整個湯汁寬冬粉，吃起來十分過癮，每桌都還會附上一壺原湯，邊煮時可以邊加高湯，持續滾燒愈發清甜，讓湯控們也喝的好幸福。
清真德恩元餃子館不僅是台中老字號的特色鍋物店，更有不少外地人慕名而來，座落在台中南屯的文心路與大墩五街口，距113南屯捷運站步行約只要2分鐘即可到達，開車族交通便利附近也有收費停車場。推薦鍋控們相揪好友聚會及家庭聚餐首選哦！
清真德恩元餃子館
地址：台中市南屯區文心路一段200號
電話：04-2471 7240營業時間：週二~週日，AM 11:00~PM 2:00、PM 5:00~PM 8:00 (週一公休)
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