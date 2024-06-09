黎明路美食生力軍！職人咖哩搭手打漢堡排 邀請你入村嚐鮮

台中黎明路上不乏各式各樣的美食選擇，近期新開幕的【雙子村咖哩】以其獨特的日式咖哩風味，以及份量十足的主食與日式定食套餐，為黎明路美食增添不一樣的新風采。不論是對於日式咖哩愛好者，還是尋找美味餐點的食客來說，這裡都能為你提供美好的一餐。

品牌於2024年4月正式開幕，店名「雙子」緣由是因為兩位老闆都是雙子座，且店內只有靠兩位老闆便可以撐起一間店，並將店家營造出像「村莊」的溫馨感，給顧客有股回家用餐舒適感，大大提升用餐體驗。

▲先到日式公車車站氛圍的打卡牆合影留念，再到「售票亭」索取用餐座位的門票，再掃描菜單點餐，拿著車票到坐位等候餐點，整個點餐過程處處充滿巧思，令人留下深刻印象。

▲店內環境則是簡約風格的日式食堂，搭配吧檯座位區，使得民眾可以專注於眼前佳餚。

店內餐點不假他人之手，全由兩位老闆親自料理與設計，嚴選新鮮「原型食材」搭配各式香料、佐料調味，費時費工的備料只為呈現出完美的料理，不論是用大量蔬果、香料熬煮的日式甘口咖哩，還是純牛肉手拍而成的厚實漢堡排，均以職人精神全神投入製作，讓品牌開幕至今收穫大批粉絲。

▲圖片來源：店家提供。

▲咖哩還會淋上特調奶油拉花，不僅讓餐點更為美觀，也讓咖哩口味更加溫和。

厚切豬排咖哩飯定食

店內人氣NO.1的超人氣品項，嚴選肉感十足的豬大里肌肉，裹上特製炸粉油炸到金黃酥脆，酥酥脆脆的麵衣將豬肉的肉汁緊緊所在裡頭，大口咬下超滿足！沾上咖哩一同享用風味更佳！

手作漢堡排(烤)咖哩飯定食

純牛肉製作揉合各種香料調味，與常見的日式漢堡排料理手法不同，改用烘烤處理後，使得漢堡肉不油不膩，肉香十足、鹹香宜人，讓人一試成主顧的好味道，值得一再回味。

手作漢堡排(炸)咖哩飯定食

同樣是純牛肉的手作漢堡排，改以油炸的手法處理，肉排裹上麵糊和麵包粉後進行油炸，使得整個漢堡排外酥內嫩，肉汁在咬下的瞬間四溢，濃郁肉香充盈整個在口腔，呈現出與炸豬排呈現不同層次的口感與風味。

日式唐揚雞咖哩飯定食

選用特調的炸粉對雞肉進行調味，外層酥脆、內裡扎實飽滿，每一口都是滿滿的肉汁！搭配咖哩味道更是一絕！激發出更為豐富的味蕾享受。

套餐附贈的小菜跟甜點不定期變更，且可以免費續白飯跟雞湯一次，對於大食客的民眾可謂是一大福音，別看是套餐附贈的湯品、甜點，用料依舊還不含糊，使用大量雞骨、蔬果慢火精燉多時的香醇雞湯，湯鮮味美令人驚喜不已，充滿茶葉芬芳的茶凍跟清爽解膩的柚香蘿蔔都為這場美食饗宴增色不少！

▲現在還有推出單點的飯後甜點「手作布丁」，口感綿密的布丁搭配甜中帶苦的焦糖醬，甜而不膩的滋味讓人忍不住一口接一口。

【雙子村咖哩】憑藉著匠人般的精神細心著墨餐點，也不斷嘗試新事物，除了將在5/21至6/21的雙子月推出優惠外 ，之後還也會不斷研發出咖哩或菜色，讓饕客能有不一樣的新口味可以嚐鮮，下次來到台中，別忘了到【雙子村咖哩】，體驗那難以忘懷的美味吧！

【雙子村咖哩】

店家地址：台中市南屯區黎明路二段75號

店家電話：0423828820

營業時間：11:00-21:30（20:30最後入場及最後點餐）

停車資訊：店對面有收費停車場

粉絲專頁：https://bit.ly/3yz0uHa





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