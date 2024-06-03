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中部人的無敵海景！免跑澎湖 濕地旁「隱藏版粉紅湖」神秘現身 夢幻「摩西分海」奇景美極了

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@bruce570318授權、摘自Google地圖 網友林淑敏和Chi Chill Chi
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不只澎湖有粉紅海！彰化隱藏版「摩西分海」現身超驚喜，一片夢幻「粉紅湖」雖然規模不大但映入眼簾還是好震撼，內行人看到分享都連連發出「好美」的讚嘆聲，中部人快碰運氣衝了。

圖／IG@bruce570318授權
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有「彰化版摩西分海」之稱的隱藏秘境就位於彰化芳苑的「漢寶濕地」旁，「漢寶濕地」擁有豐富的生態自然景觀，潮差最多達到5公里，因此造就寬廣的潮間帶，吸引不少大人小孩來此體驗摸蛤、抓螃蟹等濕地探索。而分海景觀則是在濕地附近的「粉色魚塭」，非常適合拍照打卡，能夠在台灣本島一窺七美相似款「粉紅湖」。

圖／IG@bruce570318授權
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一整片濕地景觀搭配風車的標誌性美景，十分值得安排來趟自然之旅，靜待黃昏賞夕陽也別有一番風味。值得注意的是，海邊風大且須注意潮汐變化，可順手撿垃圾一同愛護生態環境。到訪過的遊客分享「風景真的一級棒」、「超級無敵海景」。

圖／摘自Google地圖 網友林淑敏
圖／摘自Google地圖 網友林淑敏

圖／摘自Google地圖 網友Chi Chill Chi
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彰化芳苑 夢幻粉紅湖

座標：24.0074815, 120.3546751

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彰化旅遊 澎湖 濕地 秘境 美景 賞夕

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