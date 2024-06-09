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彰化人端午連假怎麼玩？「鹿港慶端陽」悠遊小鎮 探尋新舊交融的文化魅力

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「鹿港慶端陽，小鎮光影藝術節」從鹿港溪至桂花巷藝術村、鹿港老街都有規劃燈區。圖／彰化縣政府提供
「鹿港慶端陽，小鎮光影藝術節」從鹿港溪至桂花巷藝術村、鹿港老街都有規劃燈區。圖／彰化縣政府提供

鹿港越夜越美麗，彰化縣政府在「小鎮光影藝術節」首度與日本的超人氣IP「角落小夥伴」合作。　圖：彰化縣政府／提供
鹿港越夜越美麗，彰化縣政府在「小鎮光影藝術節」首度與日本的超人氣IP「角落小夥伴」合作。　圖：彰化縣政府／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】名列全國十二大節慶活動，彰化縣縣長王惠美表示，一年一度「鹿港慶端陽」已邁入第47年，是全國12大節慶之一，即將於6/8～6/10盛大登場，縣府攜手鹿港鎮公所、福興鄉公所、龍舟委員會、各大觀光工廠、在地宮廟及民間社團，一起把活動辦得不僅有節日的味道又具有特色，將帶給全國民眾最精彩的慶典，並推薦大家3個必訪活動，一是「國際龍舟錦標賽」夜間龍舟賽，二是「鹿港小鎮光影藝術節」，首度結合日本超人氣「角落小夥伴」，三是「鹿港小鎮」，另外，有「鹿港溪河岸綠地音樂會」、「鹿港人文小旅行」、「魯班公宴」、「美食童玩」、「趣味民俗」及「散策市集」等豐富活動，歡迎大家五月五慶端午，到彰化鹿港感受最具節慶的端午佳節！

▲彰化縣政府日前舉辦「2024鹿港慶端陽」宣傳記者會。　圖：彰化縣政府／提供
▲彰化縣政府日前舉辦「2024鹿港慶端陽」宣傳記者會。　圖：彰化縣政府／提供

三大必訪活動，第一個必訪是中台灣規模最大、歷史最悠久的「國際龍舟錦標賽」，今年報名隊伍高達118隊，一連3天會在福鹿溪，同場競速，角逐最高榮耀，歡迎全國民眾到場觀賽，體驗精彩刺激的夜間龍舟賽。第二個必訪是「鹿港小鎮光影藝術節」，今年縣府首度與日本療癒系 IP「角落小夥伴」合作，會在鹿港溪、公會堂、桂花巷藝術村、老街、中山路等街道布燈，並有大型「角落小夥伴」可愛公仔，陪伴大家共度羅曼蒂克的夜晚。第三個必訪是「鹿港小鎮」，鹿港本身就是一座開放式博物館，豐富的人文底蘊與配合端午節慶文化，保存許多傳統習俗，有獨有的「煎堆」美食與取午時水習俗，在龍山寺有大型陞官圖、打陀螺及南北管傳統戲曲演出，在亞太鹿港渡假村展出108桌、超過500件工藝大師作品的「魯班公宴」，今年更增加了「祭先賢子弟」環節，重現傳統儀式；在公會堂與文武廟有「夏日綜藝嘉年華」及「親子遊樂粽動員」讓大家體驗葫蘆問等鹿港古童玩及趣味活動。

同時還有「鹿港溪河岸綠地音樂會」、「鹿港人文小旅行」、「探索小鎮集章趣」等多元精彩活動。另外，端午連假3天，彰化縣政府安排免費接駁車，便利遊客到鹿港「看龍舟、嚐美食、賞古蹟、玩民俗」。

彰化縣龍舟委員會主委凃淑媚議員表示，鹿港慶端陽國際龍舟錦標賽非常精彩，今年已邁入第47年，且在夜間舉辦龍舟賽，從6/8～6/10，一連3天賽事，精彩無比，絕對不要錯過，這次活動從6/8 14:30開始預賽，一直到20:30，重頭戲將在17:30舉辦開幕式及公開邀請賽，在18:30邀請多位藝人表演，廣受年輕人喜愛，現場與大家同樂。

另外，龍舟比賽可以說是競爭激烈，今年彰化縣政府把獎金提高到25萬元，吸引到很多團體參加，尤其也有國外友人組隊參賽，且同步有YT直播，搜尋2024鹿港慶端陽國際龍舟賽，就可以在線上欣賞精采賽事。彰化區漁會藉由這次慶端陽活動，推出鰻魚粽盒，數量有限，遊客可提前訂購。

▲鹿港玻璃媽祖廟與會，活動期間縣府也貼心規劃「鹿港鎮區－龍舟會場－台灣玻璃館」接駁車。　圖：彰化縣政府／提供
▲鹿港玻璃媽祖廟與會，活動期間縣府也貼心規劃「鹿港鎮區－龍舟會場－台灣玻璃館」接駁車。　圖：彰化縣政府／提供

鹿港越夜越美麗，今年「小鎮光影藝術節」，縣府首度與日本的超人氣 IP「角落小夥伴」合作，將這群形象鮮明、可愛又療癒的角色帶到鹿港，傳遞珍惜家人、夥伴同心的療癒感，從鹿港溪到老街、桂花巷、公會堂、中山路等街道，每條路上都有燈光及可愛公仔點綴，於18:30~22:00點亮每一個暖心的小角落，這項展出將持續到8/4。彰化縣對於古蹟歷史空間的再生與新創不遺餘力，街頭巷弄裡，許多充滿特色的老屋已翻修，展現新溫度，像是和興青創基地以及桂花巷藝術村，均進駐許多特色店家，喜愛藝術、文創及DIY的遊客可前往參觀。

為了讓遊客深入認識鹿港，縣府舉辦「鹿港人文小旅行」帶領大家走踏秘境、聆聽老故事、嚐鮮在地小吃；縣府也貼心規劃「鹿港鎮區－龍舟會場－台灣玻璃館」接駁車，自彰化縣旅遊服務中心經文武廟、龍舟會場前往各具特色的白蘭氏健康博物館、緞帶王觀光工廠及台灣玻璃館，並結合限定的集章樂換贈品活動。

暢遊鹿港之前，別忘了先到彰化縣旅遊服務中心索取「集章單」，或線上加入「愛玩彰化」LINE官方帳號參加集章。此外，端午連假除了走訪鹿港，也可順遊芳苑濕地紅樹林海空步道、海牛採蚵生態體驗、二林葡萄酒莊品酒、田尾公路花園賞花，以及八卦山步道欣賞優美景致。

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必訪 觀光工廠 鹿港

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