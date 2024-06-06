４間台中激推優質整骨店家，和肌肉痠痛說再見！

現代許多人因為工作、上課繁忙與長期姿勢不良，經常感到身體某些部位容易痠痛，甚至影響日常生活，利用傳統整方式，就算不用吃藥打針，也可以幫助舒緩肌肉不適，甚至還可以舒壓身心呢！七分之二的探索將全面評比４間台中整骨工作室，幫你找回最初的身體。





1. 鄭骨館體雕中心

圖 / 鄭骨館體雕中心

圖 / 鄭骨館體雕中心

🏠地址：台中市西屯區安和路121之20號

🕰營業時間：週一~週五 14:00-17:00、20:00-22:00，週四日公休

💸價格：單堂 $1,000 / 堂，8 堂 $925 / 堂

鄭骨館體雕中心鄰近中港轉運站，店內除了提供整脊服務，還有運動按摩與與專業一對一健身課程。整脊師鄭博陽擁有國際整復師認證，同時也是健身教練，過去更曾經擔任健美選手，可以說是經驗十足，且整復室空間雖不大但環境整潔，布置也很溫馨。

整復療程開始後，師父首先根據顧客的高低肩、圓背與脊椎突出的問題，用手拍打十泱的脊椎，利用震動的原理將脊椎中沾黏的組織拍打出來。調正後，師父也會教導顧客正確的保健知識，如正確站姿的四步驟、自我檢測脊椎是否正常的方法等。最棒的是，鄭骨館整復全程無痛，不會聽到各種骨頭發出的喀喀聲和客人的慘叫聲，推薦給害怕整骨的人。





2. 展毅傳統整復推拿

​​ 圖 / 展毅傳統整復推拿

圖 / 展毅傳統整復推拿

🏠地址：台中市西屯區寧夏西四街8號

🕰營業時間：週二到週六9:30-21:00之間（每日營業時間均不同），週日一公休

💸價格：全身調理 $1,200，臀部調理 $800

展毅傳統整復推拿位在西屯區，距離捷運文華高中站步行約 10 分鐘。服務項目不只有肩頸痠痛、運動傷害、長短腳、脊椎側彎等一般傳統整復而已，還經常有愛美人士特地前來進行模特體態雕塑，更有許多產後媽媽♀專程來整骨盆。預約方式統一由官方 LINE 預約系統註冊後，即可輕鬆預約。

一開始師傅會仔細評估身體狀況、說明身體問題，之後就會開始逐一調整。在推拿時，展毅的按摩手法非常特殊，除了能夠精準的按壓到激痛點之外，還會利用震動的方法來加強穴位。整骨過程中，師傅會用深呼吸和吐氣的方式引導，在全然放鬆的情況下將骨頭復位，還一直聽到自己骨頭復位的喀拉聲，滿療癒的。結束後也會仔細地叮嚀後續保養，相當貼心。





3. 威德傳統整復推拿

​​ 圖 / 威德傳統整復推拿

圖 / 威德傳統整復推拿

🏠地址：台中市西區大隆路18號1樓

🕰營業時間：週一至週日 10:00-22:00

💸價格：全身 80 分鐘 $1,600，上半身 50 分鐘 $1,300，下半身 50 分鐘 $1,300

德威傳統整復推拿位在精明一街商圈，鄰近東興立體停車場。除了一般結構調整外，這家台中整復還主打揉肌紓筋，以專業推拿的方式去按壓激痛點，可以針對現代人長期腰酸背痛的主因去找出問題並根除。店裡佈置溫馨，且環境整潔明亮，入內需更換室內拖鞋，內有三張整復床，床與床之間會用布簾隔開增加隱私空間。

下半身整復的過程中，師傅先是針對身體問題進行評估，接著進行徒手按摩處理，主要利用手肘的力道來刺激激痛點，達到筋膜完整的放鬆。過程中，師傅會經常詢問力道是否適當並妥善調整力道。整復結束後，師傅提供了痠痛貼布，貼上後能感受到藥效滲透進肌肉深層，更加強了推拿的效果。無論是運動傷害還是姿勢不良，這間推拿都很適合你。





4. 撥筋堂黎明店

圖 / 撥筋堂黎明店

圖 / 撥筋堂黎明店

🏠地址：台中市西區公益路333號

🕰營業時間：週一-週日 10:30-23:00

💸價格：整復 $955 / 30m，$1,865 / 60m，$2,255 / 90m

位於黎明路上的撥筋堂是從台北開下來整復推拿所，附近不是很好停車，需要停付費停車場。一進門會有種走進中醫診所的感覺，店裡共有兩層樓。撥筋堂是較注重筋絡撥筋的整復推拿，顧客可針對全身、半身、特定部位等施展。因為不是整骨，所以不會有骨頭喀喀喀的聲音，也不會有喬骨盤開背的環節。

撥筋堂的整復推拿可以用重度的全身按摩來形容，整復師會針對你不舒服的部分慢慢地把氣節、氣瘀推開，適用於因長期氣瘀、循環不良的朋友。雖然初次體驗過程會覺得很痛，不過隔天就會有通體舒暢的感覺。最後撥筋整復結束後，整復師會給予痠痛藥膏貼布，以及給予一張貼心小卡說明回家後的保養方式。

延伸閱讀>>【台中整骨推薦】整復師幫你喬正脊椎骨盆，8 間台中整復推拿工作室評比

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