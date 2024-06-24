日本老闆開的咖哩餐廳！台中三鷹咖哩超下飯 拉絲「起司可樂餅」必點

三鷹咖哩老闆是日本人，主打的咖哩餐點是溫馨、家庭風的日式咖哩，口味香醇溫潤微甜，喜歡吃辣還有辣粉可以自己加。

三鷹咖哩餐廳位置在台中東區自由路三段靠近復興路五段的地方，距離台中公園、日曜天地、秀泰站前店步行都在5分鐘內，三鷹咖哩附近不遠處還有生意很好的上海點心。

三鷹咖哩 Mitaka Curry 用餐環境

三鷹咖哩亮黃色店面招牌寫著「Mitaka Curry(三鷹咖哩飯麵)」，內用環境沒有特別裝潢，簡單乾淨。餐廳目前只有老闆一人經營，人多時需稍等一下。

餐具、調味料在自助區有需要自己拿，旁邊還有飲水機可以裝水喝。

三鷹咖哩 Mitaka Curry 菜單

三鷹咖哩菜單如下，低消是每人一份餐點，114cm以下小孩免低消。(是說~這個114cm很妙耶，通常不是捉整數嗎)

有圖片對照的三鷹咖哩菜單版本。

三鷹咖哩 Mitaka Curry 餐點

炸豬排咖哩飯，一份260元，飯小碗-10元。常外食用餐，第一次看到減少飯量可以更便宜的選項，對我們這種飯吃不多的人來說很加分啊。

它們家咖哩的味道甘醇有厚度，咖哩辛香比較柔和帶點甜味，比較溫馨家庭式的日式咖哩，順口好下飯，喜歡吃辣可以拿辣粉來灑更夠味。

剛出爐的豬排外皮非常酥脆，豬肉肉質紮實不乾柴，沾著咖哩一起入口抹賣呷～

雞肉咖哩飯，一份160元。咖哩是一樣的，差別在於豬排換成雞肉，雞肉肉質蠻嫩的，不會柴~

起司可樂餅，一份60元。可樂餅外皮炸得香酥，一咬開內餡濃郁起司可以拉絲，香濃好吃，我的菜

日本泡菜盛，一份20元。吃起來有淡淡柚香，微酸帶甜很清爽。

味噌湯，一份20元。我本來以為會偏鹹，不過可能有在地調整過，不會太重鹹、中規中矩還不賴~

三鷹咖哩 Mitaka Curry 評價

三鷹咖哩是比較溫馨家庭式的日式咖哩，微甜甘醇、順口好下飯。起司可樂餅香濃酥脆會牽絲必點。喜歡日式咖哩的可以來吃看看喔~

三鷹咖哩 Mitaka Curry 常見問題

Q1. 三鷹咖哩菜單？

A1. 三鷹咖哩菜單文章中有，可以往上滑查看。

Q2. 三鷹咖哩低消？

A2. 三鷹咖哩每人低消一份咖哩飯，114cm以下小朋友免低消。

Q3. 三鷹咖哩價位？

A3. 三鷹咖哩平均每人消費價位約在150-350元之間。

【消費資訊】

用餐時間：2024年4月

三鷹咖哩

地址：401台中市東區自由路三段119號

營業時間：平日 中午11:00-14:00；晚上17:00-20:00 ／ 假日 中午11:00-15:00；晚上17:00-20:00

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文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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