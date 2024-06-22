海鹽烤焦糖人氣必點！埔里「(喵)沒有豆花」手作鹽滷豆花專賣 燕麥泰奶也蠻好吃的耶

「沒有豆花」這個店名很特別的文青小店，是南投埔里的手作鹽滷豆花專賣店。我在沒有豆花FB粉絲頁查看資訊時，發現簡介中的「^. .^ ੭沒有沒有沒有沒有唸久了就會變成喵」，原來”沒有豆花”是這樣來的嗎，哈哈，這解釋也太可愛了吧！

「沒有豆花」位於南投埔里西安路一段小巷內，招牌寫著「東源行 廣成牌飼料」的那個就是了。 沒有豆花營業時間雖然到18:00，但賣完就關了，所以不要太晚來，因為⋯⋯我假日撲空過一次。

對了！附近不遠就是新開幕的早午餐咖啡館「吾庶」，可以安排一起吃！

沒有豆花

電話： 0937 641 252

地址： 545南投縣埔里鎮西安路一段24號

營業時間：中午11:00-下午18:00

公休日：週二&不定期公休，以FB公告為主

沒有豆花 FB 粉絲頁

沒有豆花 用餐環境

沒有豆花內用座位不多，除了吧檯區的5張椅子外，就是騎樓下的兩排座位，一次最多約可容納13~14人左右。用餐時蠻多客人都直接外帶，還有熟客自備容器來買，非常環保～

「沒有豆花」原店名為「雙女號」，於2018年創立，早期以小廂型車在仁愛公園附近販售，後來才改名「沒有豆花」並落腳於現址。

沒有豆花 菜單

沒有豆花菜單如下，豆花價位在50-80元之間，另外有賣綠豆湯與手洗檸檬愛玉。

沒有豆花 豆花餐點

海鹽烤焦糖豆花，內用50元。這道是網路最多人推薦必點的豆花品項。單純以鹽滷豆花為主，搭配烤到脆硬的焦糖。本來擔心沒加糖水配料吃起來會很單調。想不到這樣更能吃出鹽滷豆花本身的滑嫩與香氣，加上香甜的焦糖更是迷人好吃，我喜歡～

泰式奶茶豆花，一份80元。基底的泰式奶茶使用手標紅茶熬煮加入燕麥奶，茶香到位、燕麥奶的奶香也蠻濃厚的，與豆花很搭！配料最多可選3種，我挑了珍珠、地瓜圓與冬瓜菜燕，都是軟Q好口感，厚呷～

手炒焦糖糖水豆花，一份65元。手炒焦糖糖水應該是基本款，大人小孩都會喜歡的類型！綿密豆花搭配糖水，冰冰涼涼、香甜順口。

檸檬糖水豆花，一份65元。檸檬糖水多了檸檬的酸味與清香，吃起來更清爽。配料選了粉角、包種茶凍與冬瓜菜燕。粉角QQ的，包種茶凍與冬瓜菜燕則是軟彈口感。

沒有豆花 評價

近期連續兩次到訪「沒有豆花」吃到的 4 種口味豆花，無論是乾的，還是湯的，我都有喜歡耶~難怪生意這麼好！有到南投埔里玩，不妨可以排進行程吃看看。

沒有豆花 常見問題

Q1. 沒有豆花菜單？

A1. 沒有豆花菜單文章中有，可以往上滑查看。

Q2. 沒有豆花如何訂位？

A2. 沒有豆花不開放訂位。

Q3. 沒有豆花有公休日嗎？

A3. 沒有豆花週二為固定公休日，不定時休假會公佈在FB粉絲頁。

【消費資訊】

到訪時間：2024年4月&5月

沒有豆花

電話： 0937 641 252

地址： 545南投縣埔里鎮西安路一段24號

營業時間：中午11:00-下午18:00

公休日：週二&不定期公休，以FB公告為主

沒有豆花 FB 粉絲頁

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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