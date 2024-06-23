在國內也很韓！台中超道地的好吃韓式餐廳 免服務費、小菜吃到飽，還可免費體驗韓服

台中聚餐餐廳/台中韓式料理推薦/台中好吃韓國菜/台中免費韓服體驗~韓國人開的韓國料理親水河畔相當道地好吃，單點或是多人套餐份量都很足，免出國就能吃到韓國人氣料理，免服務費、小菜吃到飽還可免費穿韓服有夠讚！店內超多優惠活動老闆真是佛心，聚餐要找台中超值韓國料理選這家就對了！

親水河畔在哪裡？

粉絲團：親水河畔FB

地址：台中市西屯區環河路126號 (地圖)

電話：04-22583339、0912 179 565

營業時間：平日11:30–14:30 17:30–21:00 假日11:30–21:00（週一公休)

親水河畔位在西屯區環河路靠近市政北二路，與環中路平行，臨近潮洋環保公園、朝馬運動中心、台中西屯足球場，路邊好停車交通便利。

親水河畔環境

親水河畔老闆娘是韓國人，嫁到台灣想念家鄉菜，於是開了這家正宗韓國料理，好吃到食尚玩家也來採訪過。生意非常好，建議先訂位才不會久等。

特別一提，親水河畔也是寵物友善餐廳，可以帶毛小孩一起來用餐，不過需要關在籠子裡帶進去。

我們這次來看到親水河畔推出新的甜點品牌～孔韓籍，唸起來非常有諧音梗太有趣了。目前新品上架，打卡還有送炸雞。

我查了親水河畔粉絲團有甜點新菜單，選用雲林甘藷烤地瓜，上頭鋪滿起司、棉花糖以及泡菜三種新口味相當特別。

免費穿韓服體驗

店門口有兩排韓服都很漂亮，只要到店用餐+Google五星好評就可以免費體驗韓服。男生、女生、大人、小孩通通有，全家都穿起來~

這裡的韓服質感非常棒，款式新、顏色也很漂亮。穿著韓服到門口拍照，每一張都是網美照。

親水河畔菜單

親水河畔菜單上的選項很多，光是單點就超過60種，像是經典的石鍋拌飯、辣炒年糕、韓式海鮮煎餅、韓式炸雞、炸醬麵、豆腐鍋⋯⋯等等都是人氣必點。內用每人低消250元，免服務費、用餐時間90分鐘。

另外還有二人、四人、六人套餐，內容都是店內招牌菜色，好吃而且份量十足。如果多人用餐，推薦點這個套餐系列再加單點，比較超值。

這一份歡樂套餐則是店內人氣招牌的組合，跟多人套餐的菜色不同，也是比單點划算一些。

親水河畔也有推出伴手禮盒以及冷凍宅配包，簡單加熱就能在家輕鬆上菜，自用送禮都很OK。

親水河畔好吃嗎?

我們這次來用餐直接選擇四人套餐2180元，內容超豐盛，5-6個人吃也沒問題。

小菜無限續

首爾老闆娘做的私房小菜每一道都很好吃。我有問了店員說店內小菜大約10種輪番出場，入座就先送上六樣小菜，每次來都會遇到不同的口味永遠吃不膩，而且吃不夠還可以無限續加更加分。

韓式蘿蔔糕

這個蘿蔔糕裡頭滿滿的蘿蔔絲跟純米製作，完全不加麵粉，吃起來特別香而且不會脹氣。表面煎到香香酥酥的口感，裡頭非常綿密細緻，再搭配老闆娘的私房韭菜泡菜一起吃滋味一級棒!這也是韓國蘿蔔糕的正統吃法喔。

韓式海鮮煎餅

親水河畔的海鮮煎餅跟一般韓式煎餅比較多韭菜青蔥不太一樣，裡裡滿滿的花枝。外酥內軟的口感我們好喜歡，隨便咬都吃的到鮮甜海味。

韓式豬腳

這一道韓式豬腳是親水河畔的招牌菜，特別選用母豬豬腳以韓國正統方式製作，繁複的工序需要三天才能製作完成。母豬豬腳吃起來不會有腥臭味，而且特別軟嫩Q彈，滿滿的膠質又不會油膩，這道韓式豬腳很厲害！

把蒜片、豬腳包在生菜裡頭，再沾點韓式辣醬，就是韓國最道地的吃法。Q彈又軟嫩的豬腳加上生菜整個清爽不油膩，越咬越香甜。我超愛加上蒜片以及韓式辣醬的滋味，整個味道更有層次，很好吃耶～大推！！

炙烤台灣豬五花

豬五花先爆炒再用鐵板炙烤逼出油脂香氣，Q彈帶有咬勁越咬越香，搭配蒜片跟生菜一起吃，有多層次的美味。

鹹香的豬五花直接拌飯也很開胃，完全是白飯殺手啊～

韓式海陸豆腐陶燒鍋

可選豬肉或牛肉，這一鍋我們選豬肉。

豆腐鍋不只豬肉片份量多，還有蝦子、花枝等海味，再加上軟嫩綿密的豆腐，搭配濃郁的湯頭一起吃，整鍋海陸豆腐鍋非常正點！尤其是韓國進口的豆腐特別滑嫩，豬肉片吸飽湯汁更好吃，我個人超喜歡。

韓式炸雞

可選原味或辣味，我們選辣味。

一盤裡面有小雞腿以及二節翅、還有炸年糕。炸雞炸到剛剛好的熟度，香酥表皮上滿滿店家特調的韓式辣醬，香辣帶勁非常道地好吃！咬開酥脆外皮，裏頭軟嫩又多汁，每一口都好過癮啊～

這裡的炸年糕裡頭竟然有起司內餡~~有驚喜！外酥內Q再加上鹹香起司，炸年糕越吃越涮嘴有夠讚啦。

時令蔬菜

蔬菜種類不一定，今天是炒高麗菜。新鮮的高麗菜口感爽脆，口味不會過重也不會油膩，大鍋熱炒味道特別香。

紅茶

四人套餐附的飲料是紅茶一壺，可選紅茶或綠茶，也可以選無糖，完全客製化。如果覺得份量不夠可以用加購價單點飲料。紅茶表現中規中矩，不會太甜喝起來相當順口。

加點 韓式蜂蜜柚子茶、檸檬撞冬瓜

蜂蜜柚子茶底下還有柚子果肉，甜甜的滋味很好喝。檸檬撞冬瓜酸甜的滋味非常消暑，這一杯我喜歡。兩杯飲料份量都很多，加購價只要90元也太超值了～

單點 鹽烤蝦

蝦子肉質飽滿又Q彈，吃的出新鮮度。鹽烤上桌味道特別香，大人小孩都吃得很開心。

單點 孔府人蔘雞湯鍋

我們人數比較多，又加點了親水河畔獨家雞湯~孔府人蔘雞湯鍋，一大鍋份量十足。

到韓國必吃的人蔘雞湯在這裡也吃的到，幾乎每桌都有點，是他們家人氣第一名。老闆娘介紹說這一道以傳統韓國料理手法製作，一整隻雞先蒸過再塞入圓糯米、紅棗、枸杞，再加入人蔘慢火燉煮，味道清香又甘甜，非常道地好吃。

一整隻人蔘雞燉煮的非常入味，用湯匙輕輕撥開就能看到裡頭滿滿的糯米。我喜歡這個綿綿QQ的糯米口感，加上軟嫩的雞肉與鮮甜湯頭，這一鍋孔府人蔘雞真的很好吃~難怪是店內人氣招牌第一名。

單點 韓式無骨雪花炸雞

炸雞上頭散滿了雪花，好像下雪的山頭，畫面好吸睛。

無骨雞腿肉炸到外酥內嫩，咬開來還會爆汁喔！！表皮香酥脆加上店家特調的雪粉，吃起來甜甜的有點椰子味道，這一道韓式雪花炸雞很受歡迎，大家都說好吃。

跟前面那道套餐的辣味韓式炸雞一樣，這一道也有炸年糕。不過這一道表層滿滿香甜雪花，吃起來滋味又不一樣。咬開來馬上看到爆漿的起司內餡，香甜Q彈又帶點鹹香的滋味特別讚！！

最後還有水果醋，當作甜點。

親水河畔評論

我們今天點四人套餐內容很豐富，每一道都好吃。家庭聚餐人數比較多，很推薦像我們一樣加點孔府人蔘雞鍋，大家都吃的很滿足。來自首爾老闆娘的手藝很棒，韓國人開的韓式料理果然非常道地好吃，而且份量十足吃好飽，小菜無限續還可以免費穿搭韓服更加分。喜歡吃韓式料理的朋友，這一家親水河畔一定要收入口袋名單。

所在地址：台中市西屯區環河路126號

營業時間：日 二 三 四 五 六 11:30-21:00

店家電話：04-22583339. 0912179565

評價：★★★★★

文章來源：商尼吃喝玩樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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