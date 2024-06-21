10元滷味高CP值！ 網評4.8星「滷味教頭」隱藏北屯黃昏市場中 獨門辣醬、中藥秘方滷製 好吃又涮嘴

台中滷味推薦/台中好吃滷味/台中平價滷味/台中10元滷味

台中北屯好吃滷味、新一點利黃昏市場平價滷味推薦這家滷味教頭，從中華路搬到新一點利黃昏市場，維持一貫的平價路線，滷味5元10元20元超便宜，用多種中藥秘方滷製，加上自己炒的獨門辣椒以及酸菜、沙茶醬，鹹香回甘的滋味越吃越涮嘴，服務親切滿百再送青菜，Google評論4.8星我們吃過也喜歡。

滷味教頭 資訊

粉絲團：滷味教頭FB

地址：台中市北屯區遼寧路一段376號 新一點利黃昏市場B39攤位(地圖)

電話：0933 161 665

營業時間： 14:00~19:00賣完提早收攤

滷味教頭在哪裡?

滷味教頭位在北屯區新一點利黃昏市場裡頭，新一點利黃昏市場本身就有大型停車場，交通非常便利。

除了汽車停車場之外，機車也有專用停車區，來這裡停車不必擔心找不到車位。

從機車停車場中間的入口處走進去就能看到鵝房宮，這一條就是新九路。直接往後方走，走到新九路與新三路路口處左轉。

滷味教頭就在新三路路標下方不遠處（下方照片箭頭處），目標明顯非常好找。隔壁就是我們之前分享過，便宜又好吃的艾芸健康養生甜品舖。

滷味教頭環境

滷味教頭原本在中華路已經開了好多年，最近才搬到新一點利黃昏市場裡頭新三路攤位B39號，從下午2點開始營業，下班時間人潮比較多，建議大家跟我們一樣下午3、4點左右去東西多也比較不用等。

攤位後方還有掛了Google 4.8星好評的布條，網友都說好吃，我們也來試試果然不錯耶～

老闆是位年輕帥哥，非常親切有禮貌，整個檯面也乾乾淨淨，看起來不錯。我有特地問老闆，可以打電話先點餐再過去攤位拿節省時間（電話0933161665）。也可以直接叫兩家外送平台，不過要先點進去新一點利再選滷味教頭才點的到餐喔～

攤位上的滷味通通都是當天現滷，點餐後再當場加熱。老闆說用多種中藥材加上新鮮食材每天滷製，看色澤感覺蠻入味的。

基本上一般滷味攤有的食材這裡幾乎都有，比較特別的是這裡的豬皮清理的很乾淨，我有仔細看真的沒有細毛，老闆說豬皮是他們的招牌。

還有雞腿肉捲跟鴨脆腸也是很多網友推薦必點的。

這裡也有盒裝滷味，趕時間的話直接外帶也很方便，重點是價位不貴，一盒50元便宜又好吃。

這一區是蔬菜區，算算有八九樣蔬菜通通一份30元。現在新開店還有滿百送青菜的優惠，真的很加分。

選好滷味直接現場加熱，滷汁看起來不會油膩，現場加熱後也會再淋上一點滷汁湯頭。用多種中藥材滷包熬煮出來的滷汁不會死鹹，味道蠻香的。

檯面上的醬汁有辣椒醬、酸菜、蒜汁、沙茶醬以及蔥花，滷味加熱後再加上特製醬汁更加分。

其中這個獨門辣椒是老闆自己炒的，辣度不會嗆口味道非常香，敢吃辣的朋友推薦一定要加這個秘製辣椒。另外酸菜也是老闆自己炒的，不會太鹹，甘甜的滋味搭配滷味很對味。

滷味教頭優惠

慶開幕滿百送菜相當有誠意啊，活動目前沒有說進行到何時?建議大家趁有優惠時趕快去買。

滷味教頭菜單價目表

滷味教頭價目表非常平價，沒想到這裡竟然有5元滷味，老闆也太佛心了！！菜單上的滷味加上青菜種類算一算超過30種，大多是10元20元的價位，點多也不會傷荷包。

帥哥老闆動作俐落，切菜下鍋加熱再淋上特製醬汁調味，不會等太久。特別一提：不只獨門辣椒、酸菜是老闆自己炒的，胡椒粉跟沙茶醬也是老闆自己特別調過的獨家比例，跟一般滷味攤的不太一樣。

滷味教頭好吃嗎?

我們點了十多樣滷味回家分裝在盤子上，這樣一整桌不到250元真的很超值。滷味在現場已經加熱好，回家直接裝盤就可以開吃很方便，不論是當晚餐或是追劇點心都沒問題。

鴨脆腸 兩條15元

以前逛夜市就買過鴨脆腸，一包沒多少條就要100元，滷味教頭2條只要15元價格非常親民。鴨脆腸滷的很入味，口感又Q又嫩不會難咬，而且吸飽滷汁越咬越香，搭配老闆自己炒的酸菜好好吃啊~這一道脆腸便宜又好吃，大推!

雞腿肉捲 40元

雞腿肉非常軟嫩而且相當多汁很好吃，雞腿肉捲在一般滷味店比較少看到，手工製作一整捲只要40元CP值超高，推薦必點。

喜歡吃滷味的朋友，麵攤點幾樣小菜就要100多，滷味教頭這樣切一盤滷味只要60元真的比較划算耶～現場買加熱滷味，回家直接裝盤再來杯啤酒，一邊追劇一邊享受美味真棒!

（警語：未成年請勿飲酒，嚴禁酒駕）

豬皮 20元

豬皮清理的很乾淨，軟嫩又微Q度、充滿膠質好好吃喔~一份20元份量不少，鹹香甜的滋味真好吃，這個我超愛推薦必點。

百頁豆腐 20元

百頁豆腐孔洞裡頭都是滷汁，整個一咬爆汁好過癮! 鹹香回甘的滋味再加上獨門辣椒醬提味，我的天啊～好正點。

大豆干 20元

大豆干也是網友大推必點的滷味之一，滷的非常通透，軟嫩又多汁有夠讚啦～

米血 20元

滷味教頭的米血滷的很入味，而且不會太過軟爛，有點Q度這口感我喜歡。我超愛他們家的秘製辣椒，味道好香又不會嗆口，非常加分！

海帶 10元

海帶也是滷的很通透入味，軟綿的口感加上蒜蓉醬以及辣椒、蔥花，整個就是一道下酒好菜，追劇的時候來一份好吃的滷味太享受了。

豬腱時價

豬腱肉再麵攤切一盤可能要70-80元，滷味教頭這樣一盤只要40元，是不是很便宜～～

豬腱肉也很多汁，肉質很嫩又帶點咬勁，越咬越香甜，好好吃喔～

梅花豬肉片 40元

這家的梅花豬肉不是像一般滷味店的火鍋肉片那麼薄，老闆說他有特別請供應商切厚一些，口感比較好。QQ嫩嫩又充滿滷汁鹹香滋味，一份40元比小火鍋店單點還要划算耶～

喜歡吃青菜的朋友，滷味教頭的季節時蔬份量不少通通30元，現在還有滿百送青菜的優惠更加分。

豆皮 15元

他們家的滷汁不會死鹹，還帶有回甘的甜甜滋味，比較接近南部口味吃起來相當順口。豆皮帶點Q度口感不錯，尤其是吸飽湯汁，咬的時候立即爆汁真是很過癮。

我們今天去的時候看到蔬菜將近10種，新鮮又乾淨而且份量不少，老闆說以後還會陸續增加。水蓮現場在滷汁中燙熟後口感爽脆又很有味道，我喜歡。

高麗菜也是非常入味，鹹香回甘好好吃，滿百就送青菜老闆真是佛心啊～

滷味教頭評論

新一點利黃昏市場裡頭的滷味攤很多，這一家價位特別平價竟然有5元滷味，點多一些也不怕傷荷包。攤位乾乾淨淨、帥哥老闆服務親切、滿百還有免費送青菜更加分!Google評論4.8星果然好吃，有到新一點利黃昏市場的朋友，千萬別錯過這一家好吃又平價的滷味教頭。

所在地址：台中市北屯區遼寧路一段376號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 14:00-19:00

店家電話：0933 161 665

評價：★★★★★

文章來源：商尼吃喝玩樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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