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端午連假／到梨山、谷關避暑 特約「在地有腳」免費接駁到旅宿

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梨山地區—希利克步道。　圖：參山國家風景區管理處／提供
梨山地區—希利克步道。　圖：參山國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】今年端午節連假何處去？交通部觀光署參山國家風景區管理處（簡稱參山處）推薦到梨山、谷關好玩又划算。參山處表示，梨山、谷關對外道路暢通、天氣涼爽，到梨山賞魯冰花或到谷關泡湯健行都很適合，加上觀光署推出「在地有腳」免費接駁服務，只要事先與梨山、谷關地區特約旅宿飯店業者預約，即由台中高鐵站出發的來回接駁服務，省去開車上山的問題。

▲梨山地區－攬勝樓。　圖：參山國家風景區管理處／提供
▲梨山地區－攬勝樓。　圖：參山國家風景區管理處／提供

參山處處長曹忠猷表示，前陣子的地震造成民眾的預期心理不敢上山，目前餘震已少，且道路暢通，歡迎遊客全家到梨山谷關過端午連假，且梨山地區旅宿業包括梨山賓館、武陵賓館、屋頂上的天空，以及谷關的惠來谷關溫泉會館、神木谷假期大飯店、私房雨露民宿等等，都有申請觀光署「在地有腳」免費接駁服務，只要事先與業者預約，即可享有免費由台中高鐵站出發的來回接駁服務，可以輕鬆上山遊玩。

▲梨山地區－耶穌堂。　圖：參山國家風景區管理處／提供
▲梨山地區－耶穌堂。　圖：參山國家風景區管理處／提供

端午節通常天氣悶熱，遊客可以選擇到全台夏天最佳避暑聖地的梨山、谷關旅遊；梨山地區有楓之谷、福壽山及武陵兩大農場、希利克步道、攬勝樓及天池等知名旅遊景點，夏天不用出國就能享受舒爽的氣候。谷關以及鄰近的八仙山森林遊樂區，擁有高山的涼爽空氣以及山林芬多精，相當適合上山避暑渡假。在端午節當天，全家可以到八仙山森林遊樂區入口處裝取「午時山泉水」，再到谷關品嚐特有的五葉松汁及五葉松冰棒，讓這趟旅行收獲滿滿！

▲谷關神木谷。　圖：參山國家風景區管理處／提供
▲谷關神木谷。　圖：參山國家風景區管理處／提供

參山處指出，如果端午節當天想要取「午時水」避邪，可以在端午節當日11:00~13:00到通往八仙山森林遊樂區入口處裝取，或是到選擇到彰化縣定古蹟社頭清山岩的甘露泉前取用，隨後可前往松柏嶺遊客中心（茶文化主題館），體驗「茶薰六感」，其中敷上獨特的茶面膜，更是受到遊客們喜愛。更多旅遊資訊，可參考「趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山」粉絲專頁。

▲到「白冷冰棒」避暑吃五葉松冰棒。　圖：參山國家風景區管理處／提供
▲到「白冷冰棒」避暑吃五葉松冰棒。　圖：參山國家風景區管理處／提供
▲到「白冷冰棒」避暑吃五葉松冰棒。　圖：參山國家風景區管理處／提供

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端午節 觀光 谷關溫泉

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