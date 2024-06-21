超狂鮮蚵+蛤蠣299吃到飽！ 台中沙鹿「蠔爽炭火燒烤」 平日用餐飽足3小時、內用多款飲料任你喝

喜歡烤鮮蚵吃到飽的真的推薦可以來這間"蠔爽炭火燒烤"，不只有鮮蚵還多了蛤蜊，兩種東西可以烤到飽，然後還外加飲料無限供應，這樣一人只要299元而已，真的很平價，而且平日還能烤上三小時，有夠划算；如果不想吃烤鮮蚵蛤蠣也沒關係，店家也有豐富多樣的熱炒可以點，他們家熱炒水準可是不輸一些熱炒餐廳喔，有些人甚至是來這邊只點熱炒的，你就知道多厲害了，店家開業都已經半年生意還是非常好，尤其到假日幾乎都是爆滿狀態，想來吃的建議要提早一點來比較不用等位子。

店家位置在向上路七段，靠近龍井中興橋和沙田路交叉處，山隆加油站沙鹿站斜對面，店面外觀看起來很特別，遠遠看會覺得像是啥特賣會或是流水席的現場，營業時間從下午5點開始，一直到凌晨1點。

停車非常方便，車子直接開進來右邊就有一塊空地可以停車，機車也是可以停這裡，或是外面路邊都行。

現場有設置四個廁所，別以為是工地那種流動廁所，它這馬桶可是坐式的，而且每一間都超乾淨。

店家前陣子又新增了一些硬體設備，其中居然還有遊戲機和彈珠台，也太酷了吧。

現場用餐座位大約有40桌左右，有小圓桌也有可併在一起的方桌，一群人一起來吃都不是問題，假日真的建議一定要提早來，像我們星期六來吃，才6點左右來時裏頭已經坐了七八桌了，後來7點多就客滿了，生意真的還蠻不錯的。

店內有提供飲料喝到飽，原本早期他們是冰箱鋁箔包飲料給客人無限喝，現在已經換成了這種奶茶、果汁和汽水機，我覺得也算是蠻有誠意了。

調味料區換到另一邊去了，和之前一樣是薑絲、辣椒、蒜頭之類的東西，還有最重要的米酒水。

冰淇淋是要加購的，1人19元可以吃讓你到飽，牌子是布拉芙的。

就座後要先去車子造型的櫃檯那邊拿MENU，另外點餐、結帳、反映問題⋯⋯等也全都是在這邊。

店家主打鮮蚵、蛤蠣吃到飽，成人299元，兒童199元，平日可以用餐3小時，假日是2小時，如果不想吃烤鮮蚵也沒關係，店內也有將近100道左右的熱炒可以點，價格都還蠻平價的。店家時常都會推出優惠活動，目前是當日壽星來用餐有送鹽烤魚一條，另外消費滿999元，就可以用199元加購20隻烤蝦。

現場有販售生啤酒，另外冰箱內也有各種酒類和一些大寶特瓶飲料，不過記得要先付款才能拿喔。

旁邊的冰箱放著鮮蚵和蛤蜊，他們家鮮蚵和蛤蜊都是自行拿取的，鮮蚵一桌只能只可以拿一籃，蛤蠣可以裝兩鍋，吃完才可以再拿。

烤鮮蚵的炭火爐會由工作人員送上，爐子並不大，但是能烤上三小時也是可以了，值得一提的是他們的木炭用的是無煙木炭，所以吃完後身上不會有濃濃碳烤氣味。

這次一樣是烤鮮蚵蛤蠣吃到飽外加熱炒，他們熱炒類有多了幾樣新東西，我們也有點了，還蠻不錯的。

蛤蠣可以整鍋直接放上去烤，調味料區有米酒水和薑絲，強烈建議一定要加一些，這樣煮起來的蛤蠣才會更有味道，而且加進去的湯汁最後還能喝，完全就是一舉兩得。

再來就是烤鮮蚵了，他們家鮮蚵也是來自嘉義東石，體型有大有小，新鮮度我覺得算不錯，至少沒有吃到臭掉的，熟度可以自行拿捏，腸胃不好的人一定要烤熟一點再吃。

椒麻百花油條 $150

油條裡面感覺是魚漿甜不辣，吃起來外酥內軟，伴隨迷人的花椒麻辣調味，還挺好吃的。

金沙中卷 $200

做法和一些熱炒店不同，有點像在吃炸物的錯覺，鹹蛋黃味道很濃郁，中卷本身也很Q彈，還蠻涮嘴好吃的。

蔥爆菲力 $220

牛肉不會給得很少，肉還蠻軟嫩的，整個蔥爆香氣也有炒出來，不錯，這道也值得推薦。

三杯錢鰻 $300

第一次吃到三杯鰻魚，口感真的只有奇妙可以形容，尤其是那QQ的鰻魚皮，說實話這道會比較看人吃，如果喜歡鰻魚的可以嘗試看看。

剁椒鱸魚 $380

這道剁椒鱸魚非常特別，上面的剁椒是加了蛋勾芡的，做法很新奇，遠看真有點像是蕃茄炒蛋，我還特別撈了一些拿來拌飯感覺很可以耶，不過就是有點辣就是了。鱸魚的部分還蠻新鮮的，搭配上剁椒蛋一起吃非常夠味。

豬肉炒飯 $100

他們家炒飯很多人點，調味簡單，味道不鹹不淡，很耐吃，不想吃白飯的點炒飯是不錯的選擇。

炒烏龍麵 $120

炒烏龍麵是新推出的，烏龍麵麵條沒有炒到很爛，吃起來很有勁道，口味屬於比較台式的，調味可以再重一點會更好，價格還蠻漂亮的，120元實在很便宜。

鹽烤泰國蝦 $550

忘了數一盤幾隻了，大概有十來隻吧，新鮮度很有感，肉質非常緊實彈牙，簡單搭配粗鹽就很好吃。

店家週末生意真的還蠻不錯的，都晚上7點多了還是有很多客人進來。

每天晚上7點都會有素人歌手來這邊唱歌表演，現場氣氛真的超熱鬧。

這間"蠔爽炭火燒烤"真的很讓人推薦，鮮蚵+蛤蠣無限烤三小時(平日)+飲料免費喝一人只要299元實在是很划算，除了吃的東西，現場除了歌手駐唱表演，一些硬體設備也給人感覺很用心，喜歡吃烤鮮蚵的朋友一定要嘗鮮一次看看。

蠔爽炭火燒烤

地址：台中市沙鹿區向上路七段615號

電話：(04)2636-6999

營業時間：17:00-01:00

消費方式：現金

店家臉書粉絲頁：蠔爽炭火燒烤

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

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