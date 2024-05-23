全台首間露營風的恐龍主題餐廳！ 「迴道侏羅紀」佔地寬廣有如樂園，帳篷式座位區用餐就像在戶外露營

台中豐原新開了一間足以傲視全台的超特別主題餐廳，這間"迴道侏儸紀"是由餐車料理"Return迴道"所打造的，整個餐廳佔地寬闊，根本就像是一個遊樂園區，餐廳是以侏儸紀為主題，裏頭有許多會動會叫的恐龍模型造景，十分有趣，最特別的是他們還融合了露營風，將所有的座位區都設計成不同形式的帳篷，用餐時同讓人會有在露營的感覺，而且就算下雨也不用擔心。餐點種類非常豐富，主打的是一鍋兩吃的地鍋雞和烤魚(就有點類似東北鐵鍋燉那樣)，另外也有乾鍋、熱炒、燒烤⋯⋯等，因為我一個人來就沒有點餐了，不過有看其他客人點的，看起來真的蠻好吃的樣子，目前剛開幕來會有送精美小禮物，想說是很普通的東西，沒想到是掛頸風扇，真是太實用了，剛好可以一邊逛一邊吹涼，禮物有限量1000份喔，有興趣的朋友可得把握機會。

"迴道侏儸紀"的位置在鎌村路39巷，從巷子內進去經過資源回收站，旁邊就是店家了，這邊離豐原市區其實不遠，車程差不多10分鐘而已。

餐廳外頭會有工作人員負責指揮交通，機車可以直接停在餐廳外面，汽車的話要繞到餐廳後方，那邊有大片的停車場，不然就是停在鎌村路上再走進來。

雖說是餐廳，但看這門口我覺得更像是一間遊樂園啊。

入口處會有員工進行帶位，進入前要先購買門票，費用是200元（不包含餐費），會送一份精美禮物（限量1000份），另外如果臉書打卡或是ig標註還能折扣100元。

以為所謂的精美禮物是很普通的東西，沒想到是頸掛式風扇，這個在蝦皮買也要100元左右吧，重點是真的超實用，剛好可以掛著逛園區。

裡面完全比我想像中還大，根本就是主題樂園了吧。

入口處是小朋友最愛的恐龍模型造景區，有霸王龍、迅猛龍⋯⋯等多種恐龍，恐龍是會動的喔，還會吼吼叫，超酷的。

除了恐龍主題，店家另一個特色就是結合了露營風，餐廳的座位區全都是在帳篷內，帳篷則是以恐龍種類區分，有洋蔥帳篷、三角帳篷⋯⋯等多種形式，超有意思的，重點是下雨也不用擔心會淋到雨。

不同帳篷，座位設置也不一樣，不過都會有配置電風扇，真的是蠻用心的。

中間還有兩個超大的帳篷多人用餐區，其中最大的桌子據說可容納12-14人，非常適合一群人來這聚餐。

餐廳內還有不少有趣的裝飾佈置，例如蝴蝶盪鞦韆、恐龍搖搖車⋯⋯等。

這個看起來像花苞的路燈其實大有文章，它是感應式的喔，只要人走到底下，它感應到就會將花苞打開，超有趣的，我在這進去出來進去出來拍了好一會，好像瘋子一樣，哈哈。

廁所也是特別設計成茅草屋的造型，和整個主題算是有相呼應到，有用心耶。

這片帳篷草皮區目前還在規畫籌備中，不知道會做何用途，我在猜可能是兒童遊戲區或是讓寵物跑跑的地方。

最中間是店家的餐廳廚房和櫃檯，要點餐、結帳之類的都要來這邊。

不愧是餐車料理起家，餐點種類真的多到可以說眼花撩亂，主打的是一鍋兩吃的地鍋雞和烤魚(就有點類似東北鐵鍋燉那樣)，另外也有乾鍋、熱炒、燒烤⋯⋯等，價位感覺是以遊樂園區餐廳來設定，看起來不是很便宜。

5/18-5/31開幕期間有生啤暢飲和純飲料暢飲399元的優惠，詳細情形可以問店家。

這間"迴道侏羅紀"真的是太有意思了，原本以為是很一般的主題餐廳，沒想到店家還挺用心的，一些裝飾佈置都很別出心裁，最特別的當然還是露營帳棚座位區，真的會讓人有在戶外露營用餐的感覺，餐點我沒吃就不評論了，不過店家之前就是餐車料理起家，相信餐點應該也是有一定水準才對，ANYWAY，有興趣的朋友可以去體驗看看。

迴道侏羅紀

地址：台中市豐原區鎌村路39巷8號

電話：(04)2536-2020

營業時間：15:00-23:00(星期一公休)

消費方式：現金

店家臉書粉絲頁：Return迴道

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

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