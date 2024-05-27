台中饕客口袋名單！鐵板燒丼飯風味滿滿 秘製醬汁更添層次

【春風道鐵板燒丼飯 大肚向上店】就位在台中大肚區的向上路口上，店家地處大肚、龍井往市區的道路上，且鄰近台中精密科學園區，是許多上班族用餐首選，店裡豐富的餐點選擇更是每天吃也吃不膩，深受許多在地饕客的喜愛。

店面的裝潢選擇了相當現代的風格，仿石材系的元素讓店面多了些許沉穩的氣氛，店內則是帶著古樸氣息，使用了昏黃的燈光、掛畫等元素，打造出舒適靜謐的氛圍，讓顧客身心靈都能十足放鬆。

店家的品項以各種鐵板燒丼飯為主，像是打拋豬肉丼飯、和風牛肉丼飯等都是深受饕客喜愛的經典口味，吃不夠的朋友也有許多小菜、湯品可以加點，搭配出屬於自己的美味套餐更是滿足！

│打拋豬肉丼飯

辣味十足的打拋豬肉是許多嗜辣者的最愛，香氣層次滿滿，帶著辣度吃起來卻不會不舒服，反而相當過癮！喜歡吃辣的朋友可千萬不要錯過。

│和風牛肉丼飯

使用了新鮮洋蔥與牛肉，加上獨特醬汁在鐵板上爆炒，將所有香氣融合進牛肉之中，一入口便能感受到滿滿的層次，讓人一吃就愛上。

│招牌燒肉丼飯

來店必吃的經典招牌口味，與常見的一堆洋蔥卻沒多少肉的風格不同，店裡燒肉給的超豪邁！一口肉一口飯，大食量的男生也能超滿足。

【春風道鐵板燒丼飯 大肚向上店】提供給饕客們滋味十足的鐵板燒丼飯，以新鮮的食材搭配熟練的手法，創造出一碗碗迷人的丼飯，想來點不一樣的飽足系美食嗎？那就趕緊來店裡看看吧！





【春風道鐵板燒丼飯 大肚向上店】

店家地址：台中市大肚區中蔗路1之66號

店家電話：0426918965

營業時間：10:30–20:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3WwAu9k





延伸閱讀//台中森林系甜點│自然氛圍超Chill！精緻擬真蛋糕好吃又好拍！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」