大雅秘境餐廳！雅緻中式松林庭院 預約制牛肉麵老饕力推

座落於大雅中山十一路上的「松居食堂」，隱身在工業區內的餐館，為維護餐點品質，店家採預約制經營，並提供停車場方便民眾停車。

▲在路口處便能看到醒目的店家看板。

店家庭院種植了松樹和各式植栽，與忙碌繁雜的工業區形成強烈對比，獨樹一幟的裝潢風格，仿佛置身於奇妙的幽境裡，店內的自製木工家具與老闆父親的收藏品，打造出別具一格的中式餐館。

老闆父親曾在大里國光花市販售五葉松，對松樹情有獨鍾，疫情期間回到大雅後，將家裡打造成食堂用餐環境，更把自家的精美收藏、手工自製的中式風格家具作為店家的裝潢與展示，每個角落都有不為人知的故事，讓來店用餐的顧客去細細品味。

店家主打家庭式料理，招牌牛肉麵、香芋雞腿麵、美味小菜深受饕客好評，且不假他人之手，都由老闆一家親力親為，真材實料的餐點讓人一吃成主顧。

店家提供了酸菜、辣椒兩種配料，還有熱麥茶飲品可以暖暖胃，為主餐做足準備。

松居牛肉麵｜牛肉麵湯頭分為有松居與紅燒兩款：松居為老闆特研的小辣口味牛肉湯；紅燒為偏重口味的湯頭。

在獨家滷汁燉煮多時的牛肋條，老闆特地將脂肪去除，使得牛肉口感軟嫩鮮甜，絲毫不膩口，每一口都充滿濃濃牛肉香。Q彈的麵條充分吸收湯汁的風彩，形成多層次的風味，一口湯、一口麵的搭配令人食指大動，好滋味值得一再回味。

紅燒半筋半肉牛肉麵｜重口味必點，一端上桌就讓人垂涎三尺，喜歡嚼勁口感、愛吃帶筋牛肉的饕客的最愛！燉煮地恰到好處的牛筋口感十足，軟糯不黏牙相當涮嘴，牛肉也不干示弱，肉質柔嫩鹹香順口，雙重美好享受滿足你的味蕾！

香芋雞腿麵｜採用古早味做法，用將經典「芋頭排骨麵」做改良，改用Q彈嚼勁地烏龍麵，搭配厚實肥美的雞腿肉，與香醇濃郁的雞湯，形成最療癒的中式麵食，湯頭加入芋頭增添鮮甜香氣，特殊的風味讓人為之一驚。

涼拌牛肚｜口感緊實脆口、帶有嚼勁的牛肚，滷得非常入味，配上清脆小黃瓜一同享用相當解膩，實在是讓人忍不住一夾再夾，再點一盤的衝動！

綜合滷菜拼盤｜滷菜吃不夠沒關係，來盤綜合滷菜拼盤一次滿足！內有豬頭皮、花生、豆干、海帶，各項食材分別處理，味道獨立鮮明。

「燙青菜」特別添加了香氣十足油蔥酥調味，讓青菜的清爽口感不單調且提昇許多。

假日想遠離都市繁雜生活，享受愜意休假時光與品嚐美食的最佳首選，快來電預約，與好友們一同在松居食堂裡度過悠然的美好時光。





【松居食堂】

店家地址：台中市大雅區中山十一路73號

店家電話：0988330429

營業時間：週三、四 11:00-14:00

週五至週日11:00-14:00；17:30-20:00

（週一、二公休）

粉絲專頁：https://bit.ly/3wfcoFG





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