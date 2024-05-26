快訊

NBA／哈勒戴關鍵攻守導演逆轉秀 塞爾蒂克3連勝「聽牌」

五月天、蔡依林喊「我們中國」 賴清德表不捨：盼國人給予諒解、體諒

健康來得及／限制卡路里能更長壽？專家：人類很難做到但還是有好處

大雅秘境餐廳！雅緻中式松林庭院 預約制牛肉麵老饕力推

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

座落於大雅中山十一路上的「松居食堂」，隱身在工業區內的餐館，為維護餐點品質，店家採預約制經營，並提供停車場方便民眾停車。

▲在路口處便能看到醒目的店家看板。
▲在路口處便能看到醒目的店家看板。

店家庭院種植了松樹和各式植栽，與忙碌繁雜的工業區形成強烈對比，獨樹一幟的裝潢風格，仿佛置身於奇妙的幽境裡，店內的自製木工家具與老闆父親的收藏品，打造出別具一格的中式餐館。

老闆父親曾在大里國光花市販售五葉松，對松樹情有獨鍾，疫情期間回到大雅後，將家裡打造成食堂用餐環境，更把自家的精美收藏、手工自製的中式風格家具作為店家的裝潢與展示，每個角落都有不為人知的故事，讓來店用餐的顧客去細細品味。

店家主打家庭式料理，招牌牛肉麵、香芋雞腿麵、美味小菜深受饕客好評，且不假他人之手，都由老闆一家親力親為，真材實料的餐點讓人一吃成主顧。

店家提供了酸菜、辣椒兩種配料，還有熱麥茶飲品可以暖暖胃，為主餐做足準備。

松居牛肉麵｜牛肉麵湯頭分為有松居與紅燒兩款：松居為老闆特研的小辣口味牛肉湯；紅燒為偏重口味的湯頭。

在獨家滷汁燉煮多時的牛肋條，老闆特地將脂肪去除，使得牛肉口感軟嫩鮮甜，絲毫不膩口，每一口都充滿濃濃牛肉香。Q彈的麵條充分吸收湯汁的風彩，形成多層次的風味，一口湯、一口麵的搭配令人食指大動，好滋味值得一再回味。

紅燒半筋半肉牛肉麵｜重口味必點，一端上桌就讓人垂涎三尺，喜歡嚼勁口感、愛吃帶筋牛肉的饕客的最愛！燉煮地恰到好處的牛筋口感十足，軟糯不黏牙相當涮嘴，牛肉也不干示弱，肉質柔嫩鹹香順口，雙重美好享受滿足你的味蕾！

香芋雞腿麵｜採用古早味做法，用將經典「芋頭排骨麵」做改良，改用Q彈嚼勁地烏龍麵，搭配厚實肥美的雞腿肉，與香醇濃郁的雞湯，形成最療癒的中式麵食，湯頭加入芋頭增添鮮甜香氣，特殊的風味讓人為之一驚。

涼拌牛肚｜口感緊實脆口、帶有嚼勁的牛肚，滷得非常入味，配上清脆小黃瓜一同享用相當解膩，實在是讓人忍不住一夾再夾，再點一盤的衝動！

綜合滷菜拼盤｜滷菜吃不夠沒關係，來盤綜合滷菜拼盤一次滿足！內有豬頭皮、花生、豆干、海帶，各項食材分別處理，味道獨立鮮明。

「燙青菜」特別添加了香氣十足油蔥酥調味，讓青菜的清爽口感不單調且提昇許多。

假日想遠離都市繁雜生活，享受愜意休假時光與品嚐美食的最佳首選，快來電預約，與好友們一同在松居食堂裡度過悠然的美好時光。


【松居食堂】

店家地址：台中市大雅區中山十一路73號

店家電話：0988330429

營業時間：週三、四 11:00-14:00

週五至週日11:00-14:00；17:30-20:00

（週一、二公休）

粉絲專頁：https://bit.ly/3wfcoFG


延伸閱讀//大雅外帶美食推薦 │海鮮總匯與瑪格麗特風味披薩通通打包！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

烏龍麵 牛肉麵 饕客

延伸閱讀

冰火五重天口感！後壁農會推520限量高粱酒霜淇淋

疑浮報2千元誤餐費遭辦 中警偵查隊小隊長被記過、調地處分

下午5時通車！國1增設銜接台74線 尖峰可節省20分鐘

忽然想吃三商巧福！他一看價格驚呼「吃不下去」 網苦笑：外食物價狂漲

相關新聞

大雅秘境餐廳！雅緻中式松林庭院 預約制牛肉麵老饕力推

被工廠圍繞的秘境牛肉麵館！隱身於大雅工業區內的「松居食堂」，被松樹、植栽包圍了庭院，搭配老闆父子收藏品與手作傢俱，打造出宛如松樹般的雅緻內斂用餐環境，家庭式口味牛肉麵與中式料理深得饕客好評，成為台中秘境餐廳新亮點！

盡覽海線風光！ 梧棲25樓「360度旋轉環景餐廳」 遠眺台中港浪漫日落

台中海線餐廳首選！擁有360度環景的「秋茗居複合式餐飲-旋轉餐廳」，以每兩小時一圈的轉速帶你盡收沙鹿、梧棲的景色風光！只需要低消60元，無用餐時間上限，供應精緻的早午餐、麵、飯食等簡餐，讓你從早晨一路欣賞到海線浪漫夜景！

全台首間露營風的恐龍主題餐廳！ 「迴道侏羅紀」佔地寬廣有如樂園，帳篷式座位區用餐就像在戶外露營

udn走跳美食／ShengYao 台中豐原新開了一間足以傲視全台的超特別主題餐廳，這間"迴道侏儸紀"是由餐車料理"Return迴道"所打造的，整個餐廳佔地寬闊，根本就像是一個遊樂園區，餐廳是以侏

銅板價高顏值甜點！台中新開「比利時烈日鬆餅」口味多樣，還有「手作蝴蝶酥」也要吃

udn走跳美食／糖糖 台中西區新開了一間質感又文青的比利時烈日鬆餅專賣，店名叫做甜點櫥窗比利時鬆餅專賣店，裝潢以綠色系為主，以外帶為主，主打現烤比利時烈日鬆餅，還有手作蝴蝶酥，營業時間從早上十一

媲美咖啡廳質感！台中西區「最美文青麵店」，餐點好吃不馬虎，用餐時間需要耐心排隊

udn走跳美食／強生與小吠 這家『Sami Noodle』中文店名是卅麵，有點類似台語的煮麵發音。看他們FB的介紹，是因為老闆30歲成立這家麵店，英文店面其實也很直接，真是取的好讓人過目

省下萬元機酒費！國內就有 彰化景觀餐廳打造「台版黃金佛手」 亞洲夯點「高空鞦韆、療癒階梯」一次拍齊

省下機票錢！越南峴港代表性景點「佛手天橋」洗版IG，沒想到在台灣也有「Q版高空佛手」，直接省下大幾千的機酒錢。園區內不僅有必拍佛手，還有「鳥巢、愛心情人橋、療癒階梯」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。