盡覽海線風光！ 梧棲25樓「360度旋轉環景餐廳」 遠眺台中港浪漫日落

台中海線餐廳首選！擁有360度環景的「秋茗居複合式餐飲-旋轉餐廳」，以每兩小時一圈的轉速帶你盡收沙鹿、梧棲的景色風光！只需要低消60元，無用餐時間上限，供應精緻的早午餐、麵、飯食等簡餐，讓你從早晨一路欣賞到海線浪漫夜景！

位於梧棲童綜合醫院25樓頂樓的「秋茗居複合式餐飲-旋轉餐廳」，於2023年4月開幕，提供品項多元、價格親民的輕食簡餐，餐廳主打360度環景選轉景觀設計，只需消費一杯飲品，就可以全天候享受海線最佳視野，適合情侶約會、家庭聚餐或是獨自前來放空、休閒的好所在。

▲絕美浪漫的台中海線日落景色。（圖片來源：店家提供）

▲白天的景色依然清澈動人。（圖片來源：店家提供）

會害怕旋轉的顧客不用擔心，店家有設置兩處不會旋轉的座位，還貼心提供多項桌遊讓你打發時間，更貼心提供行動電源給沒電的顧客，可以與親子或是好友們同樂，快樂地在餐廳度過美好的時光。

經典美式豪華盤｜大份量的美式早餐拼盤全天候供應！充滿奶油香氣的可頌，外層酥脆，內軟彈性的層次口感，搭配盤上的風味炒蛋、香炸厚薯、清新沙拉、厚烤培根與香腸，豪華的盤餐讓你吃飽喝足，實在是太過癮了！

總匯三明治｜菜單上的必點項目，烤至酥脆的土司，夾著清脆爽口的蔬菜與番茄，內餡的鮪魚香味與起司、火腿配料搭配的相當完美，貼心的店家知道三明治的乾燥口感，特別準備了香濃的玉米濃湯，沾些順口的濃湯替餐點增加了不少風味，熱湯也溫暖了胃。

青醬雞肉義大利麵｜氣味辛香濃郁的九層塔青醬，入口即散發勾起食欲的爽口嗆鼻風味，令人食指大動、胃口大開，Q彈的麵條入味十足，鮮甜爽脆的花椰菜，香嫩的雞肉料理，每一口都是美味！

綠咖哩飯｜帶點微辣口感的綠咖哩飯，辛辣的氣味促使食慾全開，綠咖哩的香氣濃郁，口感溫順，鮮嫩的雞肉因為咖哩的醬料變的更加誘人，讓人忍不住一口接著一口。

甜點｜品牌的甜點由配合的師傅手工精心製作，價格實惠但用料絕不馬虎，精緻的甜點讓人驚艷不已，更特製了精美質感的甜點禮盒，瞬間提高了好幾個檔次！

檸檬老奶奶｜使用新鮮檸檬製作而成，香氣天然、清新，濕潤的蛋糕體甜蜜中散發著檸檬酸香，入口清爽無負擔，深受大小朋友的喜愛，快來嚐一口夏日風情吧！

三層乳酪｜光是外觀就讓人口水直流，師傅特製的三層乳酪，口感鬆軟、甜而不膩，香郁的乳酪氣味齒頰留香，令人印象深刻，乳酪愛好者千萬不能錯過！

輕乳酪｜口感柔軟、質地輕盈的輕乳酪甜點，帶著輕柔的風味和柔軟的口感，不像濃郁重乳酪蛋糕般沉重的奶香，而是給人一種輕爽、高雅的淡淡乳香。

蜂蜜鬆餅｜甜點控的最愛！熱騰騰的香軟鬆餅，淋上甜膩清香的蜂蜜，還可以沾上些許奶油，增加不少鬆餅的層次風味，每一口都是令人滿足的甜蜜享受！

莓莓氣泡飲｜刺激口感的氣泡飲，在吃完主餐後的最佳選擇，清爽的飲品帶走油膩不適的口感，在口中留下酸甜的美好風味。

秋茗居經典紅茶｜不澀口的紅茶香氣，甜度適中不膩口，不論是配主餐或是配甜點都非常合適。

店家推出每週三飲品買一送一的優惠，當日壽星消費用餐即可免費兌換輕乳酪蛋糕乙份，來店消費滿500元可折抵醫院停車場1小時，快帶上你的壽星好友，來享用美味餐點與觀賞絕美海線風景。

「秋茗居複合式餐飲-旋轉餐廳」為你打造輕鬆、自在的用餐環境，享用精緻的美食甜點，體驗海線第一排的全天候迷人風景！





「秋茗居複合式餐飲-旋轉餐廳」

店家地址：台中市梧棲區台灣大道八段699號25樓

店家電話：0426562293

營業時間：08:00-20:00

粉絲專頁：https://bit.ly/49Xe7NG





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