省下萬元機酒費！國內就有 彰化景觀餐廳打造「台版黃金佛手」 亞洲夯點「高空鞦韆、療癒階梯」一次拍齊
省下機票錢！越南峴港代表性景點「佛手天橋」洗版IG，沒想到在台灣也有「Q版高空佛手」，直接省下大幾千的機酒錢。園區內不僅有必拍佛手，還有「鳥巢、愛心情人橋、療癒階梯」等藝術裝置，「百萬夜景」盡收眼底，只要衝彰化就能一次擁有。
國內就有！「台版越南佛手」就在彰化，位於員林市的「雲河星空景觀餐廳」近期完成許多新設施，除了最Chill能夠體驗漫步雲端的「黃金佛手」外，還有「各式鳥巢、療癒階梯、高空鞦韆、星空教堂」，就連黃色小鴨也進駐，幾乎所有想得到的拍照裝置統統有，更有與高鐵、火車相映互閃的「豪華百萬夜景」和全台最美「76號快速道路S彎道」。
「雲河星空景觀餐廳」入園門票200元，可折抵消費100元，餐點部分有多款小火鍋、個人套餐、茶食點心、甜點飲料等，還有較少見的泡腳區，一次250元送一杯飲料。
真實網友評價，「鞦韆控來這裡就是要圓夢的 體驗9尺高空鞦韆」、「白天景色與夜景不同fu」、「喜愛拍網美照的朋友，這是不能錯過的好景點」等，同樣也非常適合親子同遊喔。
雲河星空景觀餐廳
地址：彰化縣員林市山腳路一段坡姜巷463號
營業時間：平日14:00-2200，假日11:00-23:00（週二公休）
門票：200元，可抵消費100元
電話：048-392927
粉絲專頁：https://www.facebook.com/Yunhesky
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