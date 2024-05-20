省下萬元機酒費！國內就有 彰化景觀餐廳打造「台版黃金佛手」 亞洲夯點「高空鞦韆、療癒階梯」一次拍齊

清境農場這個被譽為「台灣阿爾卑斯山」的知名景點，位於南投縣仁愛鄉，海拔約在1700至2000公尺之間，面積更達到了約760公頃，可說是一個座景色迷人的大自然樂園，因為在高山上，開車前往最為適合，一路山嵐風景，令人驚嘆連連。清境農場也被譽為「霧上桃源」，它魅力不僅僅在於自然美景，更在於那份宁靜與樂趣。的這個地方，湖光山色環繞，四周群山環繞，長年雲霧繚繞，仿若置身仙境。在這裡可以盡情地徜徉於寬廣的草原和景觀步道之間，讓自己完全放鬆，欣賞雲海奇觀，感受大自然的恬靜氛。

2024-05-13 11:00