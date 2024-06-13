假日一定要預約！南投埔里新開幕「老宅餐廳」 早午餐、咖啡、甜點 餐點精緻有特色

吾庶位於南投埔里市中心的西安路一段小巷弄，是2024年才新開幕的埔里餐廳，主要餐點為：早午餐、義大利麵、咖啡、甜點、茶飲。其實我第一次看到「吾庶 uSu cafe」這個店名覺得很文藝不好記，直到店內標語「”吾庶”種可能」，才發現「吾庶」音同「無數」，突然覺得很有意義耶~

對了！吾庶座位不多很容易客滿，尤其假日建議一定要訂位。我在週六中午有預約到訪，順利入座。後來陸續一些沒訂位的客人進來吾庶問，都是回答下午2:30以後才有位置，假日想吃記得FB或IG先訂位喔～

(註：吾庶餐廳內沒有廁所，若有內急需至附近的埔里瀛海城隍廟借用廁所)

吾庶 地址位置

吾庶地址是「南投縣埔里鎮西安路一段83號」，附近都是小巷弄不好停車，過來的路上有看到停車位可以先停放再步行進來，或是南昌街也有Times付費停車場。附近的人氣埔里美食還有：沒有豆花、菊肉圓、宮本武丼、蘇媽媽湯圓、埔里清寶鹹油條⋯⋯等小吃。

吾庶 用餐環境

吾庶為老屋改建，地板牆面都還可以看到原始老宅的花磚粉牆，是帶點簡約文青的復古氛圍~

我們這次2人到訪，被安排在側邊需脫鞋的和室座位區。

用餐過程忍不住一直研究旁邊架上的老物件，好懷舊，尤其是相機，竟然有雙鏡反光式相機耶~

座位區則以木桌藤椅為主。用餐限時90分鐘。

牆邊「老式縫紉機」小時候家裡也有一台耶真懷念！看到標語「人生這條路很多坑 跌倒了就來這邊坐」，有種想讓自己休息一下的放鬆～

用餐採半自助式，點餐、取水、拿餐具、溼紙巾自己來～

吾庶 菜單

吾庶菜單如下，每人低消200元，用餐限時90分鐘。(無一成服務費)

回家整理菜單照片才發現少拍了一張，這邊引用吾庶IG的菜單圖喔～

吾庶 餐點菜色

紫蘇吻仔魚烤飯團，套餐260元。生菜沙拉的醬汁有果香微帶酸甜，清爽開胃~

飯糰外層刷上甜甜鹹鹹的日式醬汁，烤到酥香，搭配脆脆的吻仔魚一起吃很涮嘴，一份2顆我跟VC兩個人分剛剛好～

玉子燒軟嫩微甜，還不賴～

碳烤小卷煙花女，一份290元。醬汁鮮香中微帶酸甜不死鹹，小卷Q彈好吃，麵條雖然不是有麵心感的硬度，但是保有口感，搭配醬汁蠻好吃的～

昭和布丁(龍眼乾)，一份65元。第一次看到手工布丁加龍眼乾，想不到味道這麼搭！龍眼乾熬煮的醬汁比一般焦糖多了龍眼香氣，布丁滑嫩還加了瑪斯卡彭起司，蠻好吃的～

巴斯克，一份120元。蛋糕外層紮實、內裡綿密溼潤，有著濃郁奶香又不會太甜膩，厚呷！

埔里咖啡，一杯130元，套餐折價30元。一開始以為埔里咖啡是使用埔里自產的咖啡豆，詢問店員才知道原來是使用了埔里百香果的咖啡啦！喝起來有點類似西西里咖啡，都是清香酸甜的冰咖啡，而且百香果比檸檬更為香甜，所以喝起來的果香跟甜度都更高，還不錯耶，我下次在家裡也要試試。

海鹽奶蓋(紅玉)，一份140元，套餐折價30元。茶香淡雅、甜度大約2、3分左右，剛剛好不會太甜，搭配奶蓋很順口。

吾庶 評價

這次在吾庶吃到的餐點，無論是主餐、飲料、甜點我都有喜歡，不但好吃而且有做出自己特色，是近期吃到蠻有記憶點的早午餐咖啡館，會讓人想再訪喔！假日想來吃的人記得先訂位，才不會久候～

對了！它們家老宅無法增建所以沒有廁所喔，若有內急需至附近的埔里瀛海城隍廟借用廁所，會介意的再注意一下～

吾庶 常見問題

Q1. 吾庶 uSu cafe 菜單？

A1. 吾庶 uSu cafe 菜單文章中有，可以點這裡往上滑查看。

Q2. 吾庶 uSu cafe 如何訂位？

A2. 吾庶 uSu cafe 目前不提供電話，只能到官方FB與IG私訊訂位。

Q3. 吾庶 uSu cafe 平均消費價位？

A3. 吾庶 uSu cafe 平均消費價位一人約在200-500元之間。

【消費資訊】

用餐時間：2024年4月

吾庶 uSu cafe

地址：545南投縣埔里鎮西安路一段83號

營業時間：早上8:30-下午16:30

公休日：週三

吾庶 uSu cafe FB 粉絲頁

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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