70多年的好味道！台中「木村爺爺」脆皮肉圓 外皮香酥、紅糟肉內餡 涮嘴必點「甜不辣、天婦羅」

這間木村爺爺脆皮肉圓是我無意間路過的，看到有肉圓又是脆皮的非常吸引我，上網Google了一下，發現木村爺爺福科店 Google上有4.4的好評價，立刻就叫 VC停車啦！身為肉圓控，看到肉圓就想吃啊～

木村爺爺在台中其實已經有3間分店了，分別是台中南屯的「木村爺爺大業店」；台中北屯的「木村爺爺遼陽店」；以及這次造訪台中西屯的「木村爺爺福科店」。早期從后里第一公有市場開始售賣，後來傳承至第四代並改良過，是歷史可追溯至70多年前的傳統好滋味。

木村爺爺 西屯店 用餐環境

木村爺爺西屯店地址是「台中市西屯區福科路555號」，用餐環境屬於半開放式的街邊店，座位不多很容易客滿，所以外帶客人也不少。

餐點中的冷泡茶與當日小菜都在冰箱中，點餐付款完可以自己選口味拿取。

木村爺爺 菜單

木村爺爺菜單如下，招牌脆皮肉圓單點一顆是55元，我跟VC這次都點了套餐，分別是：

▸ A套餐，招牌脆皮肉圓+經典甜不辣，一份105元。

▸ B套餐，招牌脆皮肉圓+炸雙色天婦羅，一份105元。

木村爺爺 餐點菜色

加購冷泡茶有兩種價位，35與45元。這次選的菊花普洱茶、白桃蜜紅茶都是一瓶45元。普洱淡雅、紅茶清香，冰冰涼涼很解膩。

加購小菜涼拌小黃瓜，一份35元。小黃瓜冰冰涼涼的微鹹帶脆很清爽。

加購小菜涼拌海蜇皮，一份35元。海蜇皮也是冰涼脆口路線，不過少數海蜇皮纖維較粗，有點影響口感。

招牌脆皮肉圓，肉圓上桌時只有淋肉圓醬，桌邊提供香菜、蒜泥、辣椒可以依口味自行添加。

肉圓外皮酥脆，而且保有Q彈口感，算是比較厚一點的肉圓皮。紅糟肉內餡除了豬肉外還有筍丁增加口感，瘦肉居多不會太肥，蠻好吃的耶！

炸雙色天婦羅，甜不辣有兩種，炸到香酥就非常涮嘴，不過如果一次吃太多還是會有一點點油膩~

經典甜不辣，這道比較像關東煮，除了甜不辣，還有米血、蘿蔔、貢丸，清甜原味，喜歡吃辣可以再加點辣椒會更夠味~

加購湯品福州魚丸湯，一碗40元。福州魚丸大顆有彈性，內餡是紮實豬肉餡，湯頭甘甜順口。

木村爺爺 評價

木村爺爺招牌必點的當然是「脆皮肉圓」！脆皮有彈性，內餡紮實不會太肥，蠻好吃的耶~再來份飲料小菜或經典甜不辣、炸雙色天婦羅就很滿足啦~

木村爺爺 常見問題

Q1. 木村爺爺脆皮肉圓菜單？

A1. 木村爺爺脆皮肉圓菜單文章中有，可以往上滑查看。

Q2. 木村爺爺脆皮肉圓如何訂位？

A2. 木村爺爺脆皮肉圓目前不開放訂位喔，需現場候位。

Q3. 木村爺爺脆皮肉圓平均消費價位？

A3. 木村爺爺脆皮肉圓平均消費價位一人約在55-200元之間。

【消費資訊】

購買時間：2024年3月

木村爺爺 福科店

電話：04 2465 1515

地址：407台中市西屯區福科路555號

營業時間：中午11:00-14:30；晚上15:30-21:00

公休日：週三

木村爺爺大業店 FB 粉絲頁

木村爺爺 遼陽店

電話：04 2241 4343

地址： 06016台中市北屯區遼陽五街43號1樓

營業時間：中午11:00-14:30；晚上15:30-21:00

公休日：週三

木村爺爺 大業店

電話：04 2255 2020

地址：408301台中市南屯區大業路520號

營業時間：中午11:00-14:30；晚上15:30-21:00

公休日：週三

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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