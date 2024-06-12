70多年的好味道！台中「木村爺爺」脆皮肉圓 外皮香酥、紅糟肉內餡 涮嘴必點「甜不辣、天婦羅」
udn走跳美食／涼子是也
這間木村爺爺脆皮肉圓是我無意間路過的，看到有肉圓又是脆皮的非常吸引我，上網Google了一下，發現木村爺爺福科店 Google上有4.4的好評價，立刻就叫 VC停車啦！身為肉圓控，看到肉圓就想吃啊～
木村爺爺在台中其實已經有3間分店了，分別是台中南屯的「木村爺爺大業店」；台中北屯的「木村爺爺遼陽店」；以及這次造訪台中西屯的「木村爺爺福科店」。早期從后里第一公有市場開始售賣，後來傳承至第四代並改良過，是歷史可追溯至70多年前的傳統好滋味。
木村爺爺 西屯店 用餐環境
木村爺爺西屯店地址是「台中市西屯區福科路555號」，用餐環境屬於半開放式的街邊店，座位不多很容易客滿，所以外帶客人也不少。
餐點中的冷泡茶與當日小菜都在冰箱中，點餐付款完可以自己選口味拿取。
木村爺爺 菜單
木村爺爺菜單如下，招牌脆皮肉圓單點一顆是55元，我跟VC這次都點了套餐，分別是：
▸ A套餐，招牌脆皮肉圓+經典甜不辣，一份105元。
▸ B套餐，招牌脆皮肉圓+炸雙色天婦羅，一份105元。
木村爺爺 餐點菜色
加購冷泡茶有兩種價位，35與45元。這次選的菊花普洱茶、白桃蜜紅茶都是一瓶45元。普洱淡雅、紅茶清香，冰冰涼涼很解膩。
加購小菜涼拌小黃瓜，一份35元。小黃瓜冰冰涼涼的微鹹帶脆很清爽。
加購小菜涼拌海蜇皮，一份35元。海蜇皮也是冰涼脆口路線，不過少數海蜇皮纖維較粗，有點影響口感。
招牌脆皮肉圓，肉圓上桌時只有淋肉圓醬，桌邊提供香菜、蒜泥、辣椒可以依口味自行添加。
肉圓外皮酥脆，而且保有Q彈口感，算是比較厚一點的肉圓皮。紅糟肉內餡除了豬肉外還有筍丁增加口感，瘦肉居多不會太肥，蠻好吃的耶！
炸雙色天婦羅，甜不辣有兩種，炸到香酥就非常涮嘴，不過如果一次吃太多還是會有一點點油膩~
經典甜不辣，這道比較像關東煮，除了甜不辣，還有米血、蘿蔔、貢丸，清甜原味，喜歡吃辣可以再加點辣椒會更夠味~
加購湯品福州魚丸湯，一碗40元。福州魚丸大顆有彈性，內餡是紮實豬肉餡，湯頭甘甜順口。
木村爺爺 評價
木村爺爺招牌必點的當然是「脆皮肉圓」！脆皮有彈性，內餡紮實不會太肥，蠻好吃的耶~再來份飲料小菜或經典甜不辣、炸雙色天婦羅就很滿足啦~
木村爺爺 常見問題
Q1. 木村爺爺脆皮肉圓菜單？
A1. 木村爺爺脆皮肉圓菜單文章中有，可以往上滑查看。
Q2. 木村爺爺脆皮肉圓如何訂位？
A2. 木村爺爺脆皮肉圓目前不開放訂位喔，需現場候位。
Q3. 木村爺爺脆皮肉圓平均消費價位？
A3. 木村爺爺脆皮肉圓平均消費價位一人約在55-200元之間。
【消費資訊】
購買時間：2024年3月
木村爺爺 福科店
電話：04 2465 1515
地址：407台中市西屯區福科路555號
營業時間：中午11:00-14:30；晚上15:30-21:00
公休日：週三
木村爺爺 遼陽店
電話：04 2241 4343
地址： 06016台中市北屯區遼陽五街43號1樓
營業時間：中午11:00-14:30；晚上15:30-21:00
公休日：週三
木村爺爺 大業店
電話：04 2255 2020
地址：408301台中市南屯區大業路520號
營業時間：中午11:00-14:30；晚上15:30-21:00
公休日：週三
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