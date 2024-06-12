快訊

胡歌台灣腔對談不分彼此！曝拍王家衛「繁花」筋疲力盡

網紅主廚和2女陳屍飯店 檢警今相驗、男方家屬到場哭斷腸

史無前例猛攻…真主黨「狂射逾160枚火箭」 報復高層命喪以軍襲擊

70多年的好味道！台中「木村爺爺」脆皮肉圓 外皮香酥、紅糟肉內餡 涮嘴必點「甜不辣、天婦羅」

涼子是也／ 文、圖／涼子

udn走跳美食／涼子是也

這間木村爺爺脆皮肉圓是我無意間路過的，看到有肉圓又是脆皮的非常吸引我，上網Google了一下，發現木村爺爺福科店 Google上有4.4的好評價，立刻就叫 VC停車啦！身為肉圓控，看到肉圓就想吃啊～

木村爺爺在台中其實已經有3間分店了，分別是台中南屯的「木村爺爺大業店」；台中北屯的「木村爺爺遼陽店」；以及這次造訪台中西屯的「木村爺爺福科店」。早期從后里第一公有市場開始售賣，後來傳承至第四代並改良過，是歷史可追溯至70多年前的傳統好滋味。

木村爺爺 西屯店 用餐環境

木村爺爺西屯店地址是「台中市西屯區福科路555號」，用餐環境屬於半開放式的街邊店，座位不多很容易客滿，所以外帶客人也不少。

餐點中的冷泡茶與當日小菜都在冰箱中，點餐付款完可以自己選口味拿取。

木村爺爺 菜單

木村爺爺菜單如下，招牌脆皮肉圓單點一顆是55元，我跟VC這次都點了套餐，分別是：

A套餐，招牌脆皮肉圓+經典甜不辣，一份105元。

B套餐，招牌脆皮肉圓+炸雙色天婦羅，一份105元。

木村爺爺 餐點菜色

加購冷泡茶有兩種價位，35與45元。這次選的菊花普洱茶白桃蜜紅茶都是一瓶45元。普洱淡雅、紅茶清香，冰冰涼涼很解膩。

加購小菜涼拌小黃瓜，一份35元。小黃瓜冰冰涼涼的微鹹帶脆很清爽。

加購小菜涼拌海蜇皮，一份35元。海蜇皮也是冰涼脆口路線，不過少數海蜇皮纖維較粗，有點影響口感。

招牌脆皮肉圓，肉圓上桌時只有淋肉圓醬，桌邊提供香菜、蒜泥、辣椒可以依口味自行添加。

肉圓外皮酥脆，而且保有Q彈口感，算是比較厚一點的肉圓皮。紅糟肉內餡除了豬肉外還有筍丁增加口感，瘦肉居多不會太肥，蠻好吃的耶！

炸雙色天婦羅，甜不辣有兩種，炸到香酥就非常涮嘴，不過如果一次吃太多還是會有一點點油膩~

經典甜不辣，這道比較像關東煮，除了甜不辣，還有米血、蘿蔔、貢丸，清甜原味，喜歡吃辣可以再加點辣椒會更夠味~

加購湯品福州魚丸湯，一碗40元。福州魚丸大顆有彈性，內餡是紮實豬肉餡，湯頭甘甜順口。

木村爺爺 評價

木村爺爺招牌必點的當然是「脆皮肉圓」！脆皮有彈性，內餡紮實不會太肥，蠻好吃的耶~再來份飲料小菜或經典甜不辣、炸雙色天婦羅就很滿足啦~

木村爺爺 常見問題

Q1. 木村爺爺脆皮肉圓菜單？

A1. 木村爺爺脆皮肉圓菜單文章中有，可以往上滑查看。

Q2. 木村爺爺脆皮肉圓如何訂位？

A2. 木村爺爺脆皮肉圓目前不開放訂位喔，需現場候位。

Q3. 木村爺爺脆皮肉圓平均消費價位？

A3. 木村爺爺脆皮肉圓平均消費價位一人約在55-200元之間。

【消費資訊】

購買時間：2024年3月

木村爺爺 福科店

電話：04 2465 1515

地址：407台中市西屯區福科路555號

營業時間：中午11:00-14:30；晚上15:30-21:00

公休日：週三

木村爺爺大業店 FB 粉絲頁

木村爺爺 遼陽店

電話：04 2241 4343

地址： 06016台中市北屯區遼陽五街43號1樓

營業時間：中午11:00-14:30；晚上15:30-21:00

公休日：週三

木村爺爺 大業店

電話：04 2255 2020

地址：408301台中市南屯區大業路520號

營業時間：中午11:00-14:30；晚上15:30-21:00

公休日：週三

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

台中美食 外帶 必點 肉圓 關東煮 香菜

相關新聞

70多年的好味道！台中「木村爺爺」脆皮肉圓 外皮香酥、紅糟肉內餡 涮嘴必點「甜不辣、天婦羅」

udn走跳美食／涼子是也 這間木村爺爺脆皮肉圓是我無意間路過的，看到有肉圓又是脆皮的非常吸引我，上網Google了一下，發現木村爺爺福科店 Google上有4.4的好評價，立刻就叫 VC停車啦！

甜點控不可不知！彰化首屈一指「法式甜點」，限定販售一週只賣3天

udn走跳美食／螞蟻幫的櫥櫃 感官之旅 | 彰化甜點推薦，感官之旅休息了一段時間，去年得知再次營業，一直想再來品嚐這裡的法式甜點，目前是只有營業五六日，午後時段相當多人前來購買蛋糕，由兩位甜點師

最親民的千層蛋塔！南投也有了 爆紅「千層蛋塔」只要40元 「爆酥塔皮+香濃內餡」銅板價就要買整盒

蛋塔的風吹遍全台！爆紅甜點代表「蛋塔」持續延燒，家家都有各自的特點與優勢，而南投則有主打銅板價的「千層蛋塔」，價格直接砍半，...

到了吃冰的季節！鹿港創意「麵茶剉冰」，翻轉傳統的古早味

udn走跳美食／螞蟻幫的櫥櫃 麵麵茶茶創意麵茶 | 麵麵茶茶在鹿港有兩家店面，彼此距離不遠，也是為了消耗假日龐大的客流量，曾幾何時到鹿港除了要吃麵線糊還要來上各式由麵茶作成的創意甜品，鹿港是台灣

黎明路美食生力軍！職人咖哩搭手打漢堡排 邀請你入村嚐鮮

台中人來人往的黎明路上匯聚眾多美食，2024年4月新開幕的【雙子村咖哩】，便在台中掀起全新的咖哩美食新浪潮，人氣No.1的黃金炸豬排、肉汁飽滿的漢堡排、酥脆多汁的唐揚雞等主食，搭配由多種香料、蔬果燉煮的職人日式咖哩，多層次的香氣與風味層次一試難忘！

到餃子館吃最強火鍋！ 台中60年老店藏超狂「炭燒牛肉火鍋」桌桌必點 一營業馬上客滿、想吃記得先訂位

到餃子館吃最強火鍋！ 台中60年老店藏超狂「炭燒牛肉火鍋」桌桌必點 一營業馬上客滿、想吃記得先訂位

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。