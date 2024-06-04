從頭到腳一次幫你放鬆，４間必去台中越式洗頭店評比！

越式洗髮有別於一般的洗髮護髮，還包含多種令人舒服到起雞皮疙瘩的療程，除了基礎的洗髮外，還包含了泡腳、腳部按摩、肩頸頭部按摩、越式光療水循環、敷小黃瓜掏耳朵等多種頭皮發麻的舒壓療程，適合想洗髮平常又壓力大的人。這次為大家帶來 4 間台中優質越式洗頭店家，一起揪上你的另一半或家人，來輕鬆一下吧！





1. 紫色美人越式洗頭

圖 / 紫色美人越式洗頭

圖 / 紫色美人越式洗頭

🏠地址：台中市東區大勇街26號2樓（台中培訓總部）

💸收費：30 分鐘洗頭男士 $600 / 女士 $650，越式按摩+掏耳 $1,600/1h

🕰營業時間：週一至週六 10:00-02:00，週日公休

店家的培訓總部位於大樓 2 樓，進入店內可以看到簡單的休息區與更換拖鞋區，而洗髮空間皆以布簾相隔，共有 5 個洗髮床位及 3 個頭髮吹整座位。洗髮課程上有眾多選擇，像是基礎越式洗頭、越式按摩+掏耳，讓客人可以依據自己喜好去挑選課程，對於選擇困難症患者，還有套餐的選擇，讓你免除考慮的困擾。

店家採簡單設計風格，在越式洗髮正式開始前，須更換店家提供的衣物。 A 套餐，包含泡腳、腳部去角質、洗臉、臉部撥筋、肩頸與頭部經絡、洗頭、水循環、草本薰蒸敷小黃瓜、掏耳；過程一個小時左右，現場環境安靜，搭配輕音樂，非常舒服。手法非常細膩舒服，搭配輕鬆的音樂，就算進入夢鄉也是無罪。





2. 滌澧越式洗髮名店

圖 / 滌澧越式洗髮名店

圖 / 滌澧越式洗髮名店

🏠地址：台中市南屯區大墩路501號2樓

💸收費：60 分鐘 $1,380，90 分鐘 $1,980，120 分鐘 $2,480

🕰營業時間：週一至週日 11:00-02:00

滌澧越式洗髮名店位於南屯區大墩路上，大墩黃昏市場正對面。店家最特別的是有兒童遊戲區，享受越式洗頭同時也能親子同樂。越式洗頭有 60/90/120 分鐘三種套餐，也可加購單項服務。店內提供早鳥優惠，中午 12 點購買洗頭服務，並在 Google 評論即可享有 8 折優惠！

整體來說，滌澧越式洗髮空間乾淨舒適，環境頗有高級美容院的架勢。提供的套餐服務項目非常詳細，也不論哪一種價位的越式洗頭套餐，皆享有泡腳服務，並且力道恰好的身體按摩及洗頭服務令人感到非常放鬆。重點是，店內設有童遊戲區。如果你想享受越式洗頭，又擔心小朋友無人照顧，這間台中越式洗髮店絕對是最佳選擇，媽媽友善大加分。





3. 心美越式養生洗髮

圖 / 心美越式養生洗髮

圖 / 心美越式養生洗髮

🏠地址：台中市北區中清路一段697號

💸收費：越式洗髮 $1,399/90 分鐘，越式按摩 $800/60 分鐘

🕰營業時間：週一至週日 10:00-01:00

心美越式養生洗髮位在北區中清路上，距離文心中清捷運站步行三分鐘的距離。店內裝潢簡單溫馨，用色和佈置頗有越南風情，並且對有隱私，️需求的客人，還有包廂提供。洗髮服務主要只有一種套餐包套課程，整個療程為 1.5 個小時。與其他店家比較不一樣的部分是修眉毛／刮鬍子和耳燭，不論男女性顧客都可以享受到。

心美越式養生洗髮的服務屬於熱情洋溢派，從一進門就接收到迎面而來的親切問候。而越式洗髮服務只有一種選擇，有選擇困難症的客人不用擔心。越式洗髮過程中，洗髮採用指甲抓洗、水溫有時會偏涼，肩頸按摩力道較重，不過美髮師中間過程都會一直詢問有無需要調整的部分。





4. 紫金鑫越式洗髮

圖 / 紫金鑫越式洗髮

圖 / 紫金鑫越式洗髮

🏠地址：台中市南屯區惠文路598號

💸收費：親民 SPA 60 分鐘 $1,380，共嗚之美全面療癒寵愛 120 分鐘 $3,980

🕰營業時間：週一至週日 10:00-02:00

紫金鑫越式洗髮 SPA 坐落在南屯區惠文路上，鄰近 IKEA。店家共有三層樓。若是二人一起來洗頭，三樓另有雙人獨立包廂可預約。這間台中越式洗髮提供三種套餐，分別為 60/90/120 分鐘，服務項目從 20 項起跳，對於初次光臨的顧客，絕對會選擇困難症爆發。

紫金鑫越式洗髮 SPA 在 2023 開幕，裝潢氣派且華麗，營業時間至凌晨 2 點，滿足每個時段有洗頭需求的人。 90 分鐘的套餐，除了舒服的洗頭外，還包含了身體按摩、頭皮放鬆、臉部保養，超級紓壓。完成洗頭療程後還有提供養生茶及手工點心，服務周到，店內氛圍溫馨！

以上為本次的台中越式洗髮推薦，七分之二的探索神秘客親自體驗 4 間台中越式洗頭店家。每個店家都有各自的特色，有些著重在按摩手法的靈巧、有的強調多元化的套餐組合。大家可以依照預算和需求選擇，來一趟從頭到腳的紓壓之旅。平常上班上課壓力大的朋友，千萬別虧待如此辛苦的自己，快來預約服務，將壓力全部釋放吧！





延伸閱讀>>【台中越式洗髮推薦】馬上預約全套打理，4 間台中越式洗頭店評比

想知道更多精彩世界見聞，請追蹤按讚「七分之二的探索 Twosevenths 」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」