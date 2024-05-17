意外又美麗的錯誤！ 彰化「水上薰衣草」藍紫色花海秘境 私人魚池竟成為鳳眼蓮的天堂

錯過了春季盛開的紫藤花、鳶尾花等紫色花海嗎？ 今年迎夏在彰化出現了藍紫夢幻新秘境，有攝影師在台74線快速道路附近，發掘一大片的紫色花海爆開，私人魚池竟開滿了布袋蓮，一眼望去有如「水上薰衣草」那般壯觀美麗，快趁週末假期追花去！

圖／IG@bruce570318授權

布袋蓮又稱為「鳳眼蓮」，為水生花卉植物，擁有淡紫色花瓣，一片花瓣具有黃斑，看起來就像鳳眼一般。而因繁殖力強，容易蔓延覆蓋整個水面，一大片的盛開藍紫色花海，現正出現在彰化停養多年的私人魚塭裡，因此也被人暱稱就像是「美麗的錯誤」。

圖／IG@bruce570318授權

彰化「清枝魚池」為私人住宅，因故暫時停養現今水面佈滿了布袋蓮，放眼望去一大片紫色花海大爆開，彷彿看見了「水上薰衣草」，而一雙雙名副其實的鳳眼出現在大家眼前，相當壯觀，「鳳眼蓮」意外變身成賞花新秘境，是讓許多網友驚艷的新美景。

特別提醒遊客們須注意安全，賞花切勿進入私人住宅並隨手帶走垃圾保持潔淨，想要趁機欣賞這片獨特花景，可利用地圖定位「羊舍鮮羊乳牧場」前往，或是直接搜尋Google座標。

圖／IG@bruce570318授權

彰化鳳眼蓮(布袋蓮)秘境

快官系統交流道下「清枝魚池」

Google座標：24.0925160, 120.6071130