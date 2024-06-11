甜點控不可不知！彰化首屈一指「法式甜點」，限定販售一週只賣3天

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螞蟻幫的櫥櫃／ 文、圖／螞蟻

udn走跳美食／螞蟻幫的櫥櫃

感官之旅 | 彰化甜點推薦，感官之旅休息了一段時間，去年得知再次營業，一直想再來品嚐這裡的法式甜點，目前是只有營業五六日，午後時段相當多人前來購買蛋糕，由兩位甜點師一起打造的法式甜點，精心搭配、層次堆疊，開啟口感、香氣、視覺的感官之旅。

讓味覺開啟甜點盛宴

第一次認識感官之旅還是最初在藍廚寄賣甜點時，當時甜點就有大將之風，一吃讓我印象深刻；老闆做甜點是因為喜歡甜點，對於非科班的人來說算是一股衝勁，剛開始進入甜點店從學徒做起，後回到彰化成立私人工作室銷售，到藍廚寄賣，爾後開一間屬於自己的甜點店。

要有人問我彰化推薦的甜點店，第一名我個人首推就是感官之旅，享受法式甜點層次的美味與典雅質感，每一款甜點都是精心設計，經由團隊試吃，風味、平衡、視覺達到標準才能上架販售。

以季節限定的甜點來說，我特別鍾愛他們的草莓橙花塔，聖多諾黑則是店裡的人氣商品，焦糖泡芙搭配酥脆的千層酥皮底佐卡士達醬，是一款相當經典的法式甜點。

黃檸檬塔跟木莓千層也是這十年來一直都熱銷的甜品。

感官之旅飲料菜單

仲夏芒果塔(季節限定) 150 ｜ 原味拿鐵(熱) 140 ｜ 伯爵茶可麗露 80。

仲夏芒果塔(季節限定) 150。愛文芒果、百香果奶油餡、覆盆子、原味塔殼，愛文芒果吃起來自然水果甜，搭配中間的百香果奶油餡，濃稠度絲滑中帶一點凍狀，中間還搭了些許覆盆莓，增加莓果酸甜氣息，味道酸甜平衡，塔殼酥脆，咀嚼後帶點杏仁香氣。

伯爵茶可麗露 80。這裡的可麗露是個頭大號的可麗露，外層吃起來相當酥脆，裡層偏像布丁的嫩，伯爵茶搭配焦糖甜味，一如既往的高水準。

原味拿鐵(熱) 140。喝起來是比較偏苦的底蘊。

很開心再看到感官之旅出發，高水準的法式甜點滿足螞蟻人的味蕾，常溫甜點也是相當用心製作，推薦給愛吃甜點的你。

感官之旅

營業時間：12:00~20:00(只營業五六日)

電話：04-720-1238

地址：彰化縣彰化市自強路102號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

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