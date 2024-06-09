到了吃冰的季節！鹿港創意「麵茶剉冰」，翻轉傳統的古早味

麵麵茶茶創意麵茶 | 麵麵茶茶在鹿港有兩家店面，彼此距離不遠，也是為了消耗假日龐大的客流量，曾幾何時到鹿港除了要吃麵線糊還要來上各式由麵茶作成的創意甜品，鹿港是台灣發展相當早的地區，麵茶伴隨著遷移來台的祖先們，將麵粉炒至梅納反應也是為了好保存，窮人買不起牛奶，就用麵茶代替，吃不起豬肉，就加入豬油解饞。

鹿港麵茶剉冰推薦

這篇的照片壓了好幾年，這陣子在整理鹿港美食才發現原來之前跟朋友有來麵麵茶茶吃冰，刨冰加入麵茶，搭配傳統冰品配料，讓口感更為豐富，復古飲食融合現代，翻轉傳統的古早味。

麵麵茶茶在鹿港有一店跟二店，我們這次是到二店，麵麵茶茶創立2008年，位於鹿港天后宮旁，老闆堅持無油純乾料拌炒，麵茶吃起來不油膩而且熱量更低，將麵茶結合剉冰跟飲料，成為遊客到鹿港必訪的一家特色剉冰店，

我跟朋友說，我小時候從來沒吸過麵茶粉，蠻多人都一副不可置信的樣子，哈。

麵麵茶茶菜單

這些照片是兩三年前拍的，所以還是依照當天提供的品項為主喔。麵麵茶茶提供了麵茶鮮奶、麵茶奶蓋、創意冰品等，「麵麵茶茶」老闆是施金玉百年老店第八代後代，麵茶都需要經過5小時低溫拌炒時間，雖然沒有秘方，就是要時間跟耐心換取成果。

麵茶粉粉QQ(小) 120。粉粿、珍珠、布丁、奶蓋的組合，看起來就很好吃的樣子，熱量什麼的都拋諸腦後了。

奶蓋搭配QQ粉粿跟珍珠，吃起來口味鹹鹹甜甜，再搭配嫩嫩的統一布丁，這一份無論是大人小孩都難以招架吧。

這杯是朋友點的，因為太久了我也忘記是什麼商品，反正杯壁有雲朵的造型，整體看起來可愛十足。

麵麵茶茶二店

營業時間：12:00~18:00平日、12:00~19:00(六日)

電話：0916017504

地址：彰化縣鹿港鎮民生路7號

麵麵茶茶一店

營業時間：09:00~19:00(09:00~20:00六日)

電話：0916017504

地址：彰化縣鹿港鎮中山路439號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

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