風靡中台灣燒肉丼！頂級食材、匠人手藝重現北海道必吃美味

風靡中台灣源自日本北海道的日式燒肉丼品牌─「扒穀扒穀」，憑藉著口味道地、份量滿點的「十勝燒肉丼」深受民眾青睞，濃郁順口的日式肉咖哩系列更是許多饕客推薦人氣品項，搭配手作日式小菜，將帶給你充滿日式風韻的用餐體驗。

【扒穀扒穀燒肉丼飯】產品從日本引進，陸續在彰化員林市、台中黎明路、台中大墩路展店。店名「扒穀扒穀」是日語裡「パクパク」擬聲詞發音翻譯成中文，代表享用美味滿足的聲音，希望每位客人來到店裡都能大口大口扒飯，享受熱騰騰的燒肉丼飯，好口碑在街坊鄰居、新聞媒體口耳相傳下，讓民眾一聽到「扒穀」便會聯想到燒肉丼飯。

店面裝潢也不馬虎，將店鋪打造成深夜食堂節目裡，當地人時常到此一聚的居酒屋與大眾食堂，再融合日本拉麵店的座位概念，呈現懷舊的日本風情，一人一位沿著吧檯入座，讓來店的顧客卸下一整天的辛勞，好好地沉浸在美食所帶來的療癒中、撫慰身心，融合了日式食堂與居酒屋的風格，讓民眾彷彿置身於日本街頭用餐，令人留下深刻印象。

老闆開店初衷是為了將在北海道品嚐到的「十勝燒肉丼」，並將美味帶回來台灣，分享給更多人知道，透過團隊多次到日本當地名店拜訪與學習，終於在台灣重現其美味，因燒肉丼飯在日本當地不是奢華有距離感的高級料理，而是全民皆宜的平民美食， 促使品牌將這樣深刻的當地民情，復刻回到台灣，不用飛到日本，照樣能身在日本，吃著道地美食。

每季食材原料口味也有些許不同，都需經過不斷調整來維持醬汁味道的一貫性，並選用台灣頂級食材 : 豬肉是台灣在地雲林快樂豬，國宴級的優質肉品，肉質極富彈性口感紮實，低脂低熱量顛覆你對豬肉的印象；米飯則是選用台南11號米，米粒大且Q彈香甜，就連日本客人也愛不釋手，每一個環節都不能馬虎，才能提供道地北海道十勝風味。

品牌以丼飯、肉咖哩系列為主，招牌「十勝燒肉丼」有提供五花肉跟精肉的部分，可以依據個人喜好選擇，還有多種套餐組合，不論是現場享用或是外帶回家品嚐，風味依舊不減，成功在競爭激烈中台灣美食市場闖出自己的名號。

▲搭配水蒸高麗菜、味噌湯的丼飯套餐。

｜燒肉丼飯

十勝燒肉丼飯

「十勝帶廣燒肉丼飯」源自於北海道-十勝帶廣市，也是當地常見的家庭料理，肉片經過以烤鰻魚手法細心燒烤，刷上師傅從日本學成歸來獨家秘傳醬汁，甜鹹風味醬汁去烘烤出豬肉片香氣，醬汁在肉片上烤到焦化，與香甜米飯完美融合，打造出能夠瞬間補充體力與精神的燒肉丼飯，以高級料理手法製作的平價料理，味道不僅還原北海道當地口味，充足份量與高性價比的價格，廣受民眾好評。

「十勝五花丼」選用五花肉的部分，肥瘦分明的肉質帶點些許脂肪，呈現出扎實順口的口感，油脂與肉香完美交織，每一口都令人驚艷不已。喜愛瘦肉的饕客，可以選擇「精肉丼」，豬肉部位從豬前腳上面一直到肩胛骨下，油質含量低、瘦肉比重大，而且肉質細嫩且富有彈性，能夠充分感受到豬肉的口感

▲除了經典日式風味外，品牌也不斷求新求變，研發出香辣涮嘴的「韓式燒肉丼」，口味獨特的韓式辣醬，與鹹香豬肉片打造令人驚艷不已的嶄新組合。

蔥塩燒肉丼

優質豬前腿肉與蔥花、蒜泥、鹽巴等調味料炒制而成的「蔥塩燒肉」，上桌前放上大把新鮮蔥花，讓燒肉充滿多層次的香氣，大口扒飯，鮮明的蔥香直竄腦門，豬肉本身的鮮甜與鹹韻緊隨其後，搭配Q彈的米飯，讓人直呼過癮！

燒肉派對丼

想把多種不同滋味一次滿足，這碗肉量滿點的「燒肉派對丼」絕對是肉食控們的最佳選擇！不僅有十勝燒肉、蔥塩燒肉，還外加一份扎實彈牙、肉汁飽滿的德式香腸，肉量、飯量全面升級，澎派肉品通通匯聚在這一碗丼飯裡，光看就令人直流口水。

▲小朋友最愛的「唐揚雞咖哩」，酥酥脆脆的炸雞塊，大口咬下飽滿的肉汁充盈整個口腔，扎實口感越嚼越香。（圖片為肉量加倍的版本）

｜日式肉咖哩

經典日式咖哩系列，加入「雲林快樂豬」做成的絞肉和蔬菜，熬製成濃醇順口的咖哩醬汁，搭配唐揚雞、炸豬排、十勝燒肉、蔥塩燒肉、德式香腸等主菜，打造出多層次味覺體驗，不論是單吃主菜或是沾著咖哩一同享用，都讓人愛不釋手。

▲小朋友最愛的「唐揚雞咖哩」，酥酥脆脆的炸雞塊，大口咬下飽滿的肉汁充盈整個口腔，扎實口感越嚼越香。（圖片為肉量加倍的版本）

▲份量十足的「炸豬排咖哩」是許多上班族的最愛，肉感滿分的金黃豬排口感扎實、肉香濃郁，與日式咖哩的組合簡直完美，每一口都在挑逗你的味蕾。

▲咖哩飯系列也有澎派「肉肉派對」可供挑選，十勝燒肉搭配唐揚雞、德式香腸的組合，在香濃咖哩的襯托下完美結合，大口享受最對味！

｜小菜

品牌對於小菜的處理也毫不含糊，親民的價格就能享有遠比坊間日式食堂更足的份量，味道更是忠於道地日式口味，搭配丼飯一同享用，飽足感、幸福感更加分！

▲水蒸高麗菜。

▲招牌韓式泡菜。

▲柴魚花豆腐。

【扒穀扒穀肉之日】學味道還要學文化！與日本無時差同步推出肉之日活動；在日語中『2(ni)』和『9(ku)』合起來念作『にくni ku』=『肉』，因此把每月的29日訂成"肉肉加倍日”；當天不管外帶或內用，只要加價「+29元」即可享有特定餐點肉量100%加倍的份量，用加小菜的價格享受加倍的幸福感！想來份道地的日式美味，來「扒穀扒穀」準沒錯！

▲肉量加倍的「十勝燒肉丼」。

▲肉量加倍的「唐揚雞咖哩」。





【扒穀扒穀燒肉丼飯-黎明店】

店家地址：台中市南屯區黎明路二段492號

店家電話：0422518187

營業時間：11:00–14:00, 16:30–21:00

停車資訊：路邊停車

粉絲專頁：https://bit.ly/3UlqFJU





【扒穀扒穀燒肉丼飯-大墩店】

店家地址：台中市西屯區大墩路913號1樓

店家電話：0423265952

營業時間：11:00–14:00, 16:30–21:00

停車資訊：路邊停車





【扒穀扒穀燒肉丼飯-員林店】

店家地址：彰化縣員林市中山路二段50號1樓

店家電話：048363250

營業時間：11:00–14:00, 16:30–21:00

停車資訊：路邊停車





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