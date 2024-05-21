銅板價高顏值甜點！台中新開「比利時烈日鬆餅」口味多樣，還有「手作蝴蝶酥」也要吃

台中西區新開了一間質感又文青的比利時烈日鬆餅專賣，店名叫做甜點櫥窗比利時鬆餅專賣店，裝潢以綠色系為主，以外帶為主，主打現烤比利時烈日鬆餅，還有手作蝴蝶酥，營業時間從早上十一點至晚上七點，喜歡吃比利時烈日鬆餅的朋友趕緊筆記起來。

甜點櫥窗比利時鬆餅專賣店位置

甜點櫥窗比利時鬆餅專賣店為台中西區大墩十街，靠近東興路，距離台中萬壽棒球場不遠，外觀裝潢以綠色系為主，整間店看起來超可愛，很適合網美們拍照打卡。

甜點櫥窗比利時鬆餅專賣店菜單

甜點櫥窗比利時鬆餅專賣店的口味目前有五種，包含原味奶油、法芙娜可可、靜岡抹茶、伯爵紅茶及肉桂，還可以加價升級香緹鮮奶油。

甜點櫥窗比利時鬆餅專賣店都是現點現烤，等待時間約五分鐘，如果想要大量訂購的朋友可以事先預訂。

奶油 Waffle 55元

經典原味奶油比利時鬆餅，採用珍珠糖製作而成，外皮烤的非常酥脆，裡頭紮實不乾，除了奶油香氣，還吃的到珍珠糖的硬脆口感，冷掉也好吃。

法芙娜可可 Waffle 60元

身為巧克力控的糖糖，看到巧克力口味怎麼能放過，甜點櫥窗比利時鬆餅專賣店是採用法芙娜可可粉加上珍珠糖下去製作而成，一入口就能感受到巧克力的苦甜風味在嘴裡蔓延，搭配酥酥的外皮，讓糖糖一吃就愛上。

靜岡抹茶 Waffle 60元

選用日本靜岡抹茶粉，搭配珍珠糖製作而成的抹茶比利時鬆餅，綠油油的模樣，還沒入口就聞到濃郁的抹茶香氣撲鼻而來，外皮口感依舊酥脆，紮實內餡伴隨著濃郁的抹茶香氣，微苦不甜膩，抹茶控必吃。

跟糖糖一樣喜歡吃比利時鬆餅的朋友趕緊將這間甜點櫥窗比利時鬆餅專賣店筆記起來，主打現烤比利時鬆餅，口感外酥內紮實，這次點的奶油、法芙娜可可及靜岡抹茶都不錯，整體吃起來也不會很甜膩，現場還有蝴蝶酥可以購買唷。

甜點櫥窗 比利時鬆餅專賣店

電話：0908-163035

地址：台中市西區大墩十街61號

時間：11:00~19:00；週一、二店休

臉書：https://reurl.cc/5vD3AR

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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