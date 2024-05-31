又有新菜！高人氣川味文青麵食「墨竹亭」，愛吃辣一定要來挑戰

來自新竹的中式燃麵專賣品牌▸墨竹亭◂自從來台中展店後分店一直陸續開耶，我們幾年前有吃過黎明店當時也覺得挺喜歡！最近得知墨竹亭有新菜單上市，剛好天氣變熱想吃辣的開開胃，這天剛好在墨竹亭中港店附近，直接就近來這裡試看看新菜單啦～

墨竹亭中港店地點超方便的，搭BRT公車下【中港新城站】一出站過個紅綠燈就抵達！

墨竹亭中港店│環境介紹

墨竹亭的裝潢配色是清爽的文青風外觀，接近營業時間時已經有客人在門口等候。

入店前還有個亭子感的門簾造型也挺有巧思。

門口處有菜單，入店後可自行拿取再找座位劃單後結帳即可。

墨竹亭中港店內用桌以二人座和四人座為主，環境很清爽乾淨，平日中午生意挺好的很多上班族都過來用餐。

結帳櫃台旁有陳列小菜，看起來都好開胃～

店內用餐未收取服務費，醬料、餐具和小菜都請自助哦！

小菜無限量供應可自行取用，辣椒看起來也很正點耶。

墨竹亭中港店│菜單Menu

墨竹亭的最新菜單如下，單點價格95元起算是偏平價，而主餐和手作功夫菜都有好幾款新品，也可以選擇搭套餐就另有小菜和飲品。

廢話不多說先來看看我們這天有點到的新品啦！

墨竹亭中港店│新品餐點

椒麻辣涼粉

手作功夫菜的部份很推這道耶！尤其天氣變熱超適合點涼粉的。

搭配花生顆粒增加口感之外，涼粉是醋酸風味中另帶有椒麻味做提味，辣度還好不會辣到過度，整體吃起來很開胃！

胡麻雞絲

不柴口的雞絲搭配胡麻醬就是不會出錯的組合啦！

佐以胡麻醬的雞絲有灑上白芝麻增加香氣，而且底下還有小黃瓜絲&洋蔥絲，吃起來更加清爽不會膩口～

皮蛋秘醬拌麵

雖然看起來很簡單但這道主餐風味可不隨便，十分推薦愛吃辣的朋朋來挑戰啦！

上方的特製肉醬給得很多，店家的建議吃法可以把肉醬和皮蛋都一起拌到麵條裡，會讓滋味更加濃郁哦

記得入口前先仔細攪拌讓特製肉醬都沾附在麵條上，肉醬很香且辣度很過癮，一入口就覺得辣度在嘴裡爆發耶！平時吃小辣的我們覺得辣度應該有中辣以上，搭配皮蛋特有的風味是偏重口味的一道主餐！

墨竹亭中港店│人氣菜色

這天都有搭配飲品和小菜，墨竹亭的飲品都是用外帶杯也有封膜，喝不完直接帶走也方便。底下則是墨竹亭原本的人氣產品，如果是第一次來吃不知道點什麼可以一併參考底下菜色啦！

五香豆干和花生米血都是店內人氣小菜，豆干口味帶點甜味不會很辣，米血灑上花生粉香氣更足，口感紮實中有彈性。

炙燒煎餃子

看到每桌幾乎都有點上一份耶！煎餃煎好後保留酥脆的冰花邊緣倒蓋在盤子上，看了就讓人十指大動。

煎餃邊緣有酥脆感是一定要的，餃子外皮不會偏厚、裡面的高麗菜豬肉內餡均勻剛好一口咬下，吃起來不會油膩，稍微搭配一點店內特製的辣椒醬滋味更棒。

秘制巴渝小麵

這道雖然單點價格最高，但內容配料十分豐富吃起來不會有空虛感！

裡頭的料有豆皮、雞腿肉、黑木耳還有餛飩，雞腿肉量跟餛飩其實蠻多的。

雞腿肉吃起來很像口水雞，麻味很重～

餛飩口感飽滿，搭配辣辣的湯頭超香的！

麵量也是給的好實在，不會覺得吸幾口就沒了啦～

湯頭辣度大概小辣，椒麻的風味比較明顯，很喜歡裡頭有加酸豆增加口感，喜歡重口味的朋朋肯定也會喜歡這道！

雖然我們愛吃辣但又不太能吃，很需要點個飲料解辣啊！家傳酸梅湯酸酸甜甜很解膩，無糖的冷萃綠茶也是解辣好幫手～

這天來吃墨竹亭好像不小心又點太多！沒辦法看到新菜色實在太多都想吃，幸好大小食怪食力還算堅強沒在怕，口味上覺得都有到位沒有雷點，價位部份也是我們可接受的價格，當然可以在清爽乾淨的冷氣房裡用餐在這節節升溫的天氣裡更舒服啦，如果想吃個開胃的麵點不妨來試看看墨竹亭的新菜色囉

墨竹亭中港店

地址：台中市西屯區台灣大道四段810號

電話：04-2463 9088

營業時間：平日11:30-20:00；例假日11:30-20:30

FB：https://pse.is/5u95ru

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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