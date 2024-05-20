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回應賴清德總統就職演說 陸國台辦：充分揭露「台獨工作者」本性

媲美咖啡廳質感！台中西區「最美文青麵店」，餐點好吃不馬虎，用餐時間需要耐心排隊

強生與小吠的HYPER人蔘～／ 文、圖／強生與小吠

udn走跳美食／強生與小吠

這家『Sami Noodle』中文店名是卅麵，有點類似台語的煮麵發音。看他們FB的介紹，是因為老闆30歲成立這家麵店，英文店面其實也很直接，真是取的好讓人過目不忘。當天就把車子停在草悟道地下停車場，慢慢走路過來差不多10分鐘。首圖可以看到內用除了室內，室外也有一桌可以坐。

很妙的是大門則是在側邊，而且這個大門是一整片，從右邊推進去整面門會跟著轉。

Sami 卅麵

地址：台中市西區大和路87號

電話：04 2301 9312

營業時間：11:00-20:00 ; 禮拜日公休

FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=100064032669488

Sami 卅麵│環境介紹

騎車的朋友就把車子停好不要阻礙動線即可。

店內設計明亮乾淨，和一般的傳統店面差很大耶！不說還以為是咖啡廳好嗎～

喜歡他們整體的裝潢，文青和復古集於一身。

用餐桌上的QR Code掃描後直接點餐，因為第一次來用餐所以就靠著直覺點下去。

Sami 卅麵│餐點表現

金蔥五麻麵 135元

怕會太辣，所以選了一個不辣的版本。網路看到人家說如果選擇辣的就會加入辣椒油。蔥絲切的超美，而且可以看到麵條在底下是排列好的，中間豬肉也是擺盤超美，旁邊溏心蛋看了就蘇湖啦～

麻辣豆干 45元；煙燻豬頭皮（Google評論送）

麻辣豆干是自己點，豬頭皮是店家活動。豆干用蔥還有白芝麻，以及辣椒和店家特製麻辣油製作而成，吃起來甜辣甜辣口感。

不得不說最佳配角就是當天這碗豆干，很好吃～

煙燻味道剛好，厚度切的剛好，整體不會油膩，好吃

麵條吃起來有彈性，豬肉帶著胡麻香氣，私心覺得肉品稍少，麵體的份量剛好不過也不到飽足。

趁熱吃搭配蔥絲還有溏心蛋是絕配！炎炎夏日來到吹著冷氣吃碗好吃麵條，夫復何求！旁邊就是『Miss steak 錯誤牛排館』這間聽說評價也不錯下次可以來試試，另外也有『眠豆腐台中店』還有『Blike奶茶專門』，都可以直接安排吃起來哦。

Sami 卅麵

地址：台中市西區大和路87號

電話：04 2301 9312

營業時間：11:00-20:00 ; 禮拜日公休

FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=100064032669488

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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