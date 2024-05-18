不只日本有！台中誠品480美食街散步甜點 吃得到罪惡系「烤布蕾可麗餅」
udn走跳美食／強生與小吠
前陣子小組在台中誠品480的1010湘食堂聚餐後覺得應該來個甜點，到B1美食街逛逛後決定來吃個FUN TOWER日式可麗餅啦！FUN TOWER位在B1比較邊角的位置，橄欖綠的櫃位色調挺有質感的FUN TOWER可麗餅│台中誠品480美食街散步甜點～不用飛日本也吃得到烤布蕾可麗餅！
但沒想到FUN TOWER除了賣可麗餅有賣飲品和冰淇淋就是了～
FUN TOWER可麗餅（台中誠品480）
地址：台中市西屯區市政路480號B1
電話：0931 056 576
營業時間：11:00-21:00
當天FUN TOWER有可麗餅搭配茶飲的超值組合，不確定優惠到何時。
冰淇淋口味還蠻多，忘記問能不能試吃。
可麗餅口味也很多，一時看得眼花瞭亂讓人選擇困難啊～
點完後看著店員製作可麗餅的餅皮也頗療癒。
朋友點的草莓布朗尼口味，可麗餅搭配草莓真的是經典不敗組合！加上鮮奶油就有種華麗感～
我們點的是前陣子蠻流行的烤布蕾可麗餅，選擇卡士達焦糖烤布蕾口味，把可麗餅塞料捲成甜筒狀後將最上方的卡士達抹平，再撒上糖粒後炙燒焦糖化，熱量破錶啊。
拿到手的樣子！
咬開之後真的是用了焦糖、卡士達堆疊滿滿香甜氣味，外面的餅皮熱熱軟軟的，再加上裡頭的千層餅皮也有口感層次，重點吃的很爽熱量就先丟一邊啦！不過甜度真的是有點高，很適合螞蟻人啦，小吠一個人吃不完整隻～感謝螞蟻人強生大大解決完食。
FUN TOWER可麗餅（台中誠品480）
地址：台中市西屯區市政路480號B1
電話：0931 056 576
營業時間：11:00-21:00
文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～
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