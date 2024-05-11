日式昭和侘寂風新開幕！「金井珈琲」隱藏南投魚池森林中 帶寵物出門放電、品嘗甘甜咖啡與茶香甜點

去年底試營運、今年正式開幕的「金井珈琲」，位在南投魚池的山林中，店內打造成日本昭和時期，是間飄著日式「侘寂風」、播放復古黑膠音樂的咖啡廳，並使用山泉水沖泡飲品，還推出紅玉紅茶的甜點，更是寵物友善店家，下回帶著毛小孩到南投，可以一起去放電喝咖啡～

圖／金井珈琲Kanei coffee 臉書

圖／金井珈琲Kanei coffee 臉書

座落在南投魚池森林中，「金井珈琲」使用山泉水沖泡茶飲與咖啡，喝起來風味更甘甜醇厚；可以搭配以魚池當地的特產-紅玉紅茶當主角開發的甜點，使用頂極法國發酵奶油、日本三溫糖、台灣產龍眼峰蜜等優質原料毫不手軟，開發出金磚費南雪、布丁，這個月還有新品「北海道十勝巴斯克乳酪蛋糕」，還有老闆珍藏的黑膠音樂，在店內陪伴大家度過悠閒時光。隨著季節更迭，還能看到梅花、山櫻花、落羽松等不同的景色，一年四季都能以不同的景色佐美味的甜點和茶飲、咖啡，也是「金井珈琲」另外一個特色。

圖／金井珈琲Kanei coffee 臉書

圖／金井珈琲Kanei coffee 臉書

如果要避開咖啡因飲品，「金井珈琲」也有提供龍眼花茶，收集盛開後的龍眼花做成茶飲，可以享受到濃郁迷人的龍眼蜜香氣，又不會攝取到糖和咖啡因，絕對值得來試試看這款特別的花茶。「金井珈琲」也是寵物友善店家，歡迎毛爸媽們帶自家毛孩們一起拜訪；最後提醒大家，「金井珈琲」會在臉書公開當月的公休日，想拜訪的要先確認開店日期再過去，才不會撲空唷。

金井珈琲Kanai coffee

地址：南投縣魚池鄉金井巷6-16號

自由入席，無訂位預約；室內低消一杯飲品，戶外客座無低消；寵物友善店家