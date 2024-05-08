大甲人哭哭！ 鎮瀾宮對面「星巴克大甲門市」5/12最後營業 在地人崩潰哀嚎

台中大甲在地人崩潰了！ 連鎖咖啡龍頭「星巴克 大甲門市」即將歇業，據傳店家現已貼出公告「2024/05/12(日)為最後營業日」，消息一出引起在地民眾關注，不少網友哀嚎「太扯了」。接下來，當地民眾想要喝一杯星巴克，只得前往清水、后里等鄰近門市消費！

圖／翻攝Google map

有網友於「我愛大甲2」臉書社團貼出一張門市公告「大甲門市感謝支持，5/12為最後營業日，5/13至6/14活動期間，憑星巴克大甲門市4-5月消費發票或戴具小白嗶，即可至清水門市/台中麗寶門市/麗寶鐘樓門市，點購兩杯特大杯相同口味/冰熱一致的飲料，其中一杯由星巴克招待您。」近期前往點餐消費的台中民眾，記得保留消費紀錄了。

2013年開幕的星巴克大甲門市，位於台中大甲區順天路上、大甲鎮瀾宮對面，在地經營超過10年時間，是不少前往大甲鎮瀾宮參拜媽祖時的遊客休憩處，也是大甲區、大安區、外埔區甚至苗栗苑裡鎮範圍中唯一一間星巴克。歇業消息引發在地人紛紛哀嚎崩潰，但也有網友留言透露「星巴克在大甲區有另覓新據點，預計明年回歸。」