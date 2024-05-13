靜謐山野漫遊：每年吸引80萬遊客上山的「清境農場」 台灣必玩、景點活動、住宿美食安排

┃清境農場介紹與地理位置

清境農場這個被譽為「台灣阿爾卑斯山」的知名景點，位於南投縣仁愛鄉，海拔約在1700至2000公尺之間，面積更達到了約760公頃，可說是一個座景色迷人的大自然樂園，因為在高山上，開車前往最為適合，一路山嵐風景，令人驚嘆連連。清境農場也被譽為「霧上桃源」，它魅力不僅僅在於自然美景，更在於那份宁靜與樂趣。的這個地方，湖光山色環繞，四周群山環繞，長年雲霧繚繞，仿若置身仙境。在這裡可以盡情地徜徉於寬廣的草原和景觀步道之間，讓自己完全放鬆，欣賞雲海奇觀，感受大自然的恬靜氛。

┃清境農場四季與天氣

清境農場的美景更是因應著四季的變化而有不同的風情，無論是櫻花綻放、綠林蔥蘢還是楓紅如火，都能讓人沉醉其中。

清境農場四季景致秀麗，各有趣味，漫步其中可盡覽清境之美：

➤ 春天：

圖片來源 : 清境農場官網

白天的氣溫約在15°C至23°C左右，適合輕便的穿搭，但晚上仍需備上毛帽、手套、發熱衣和厚外套，因為夜晚涼意濃厚。

櫻花季，草原上賞櫻、紫藤花海都是不可錯過，每年的2月，也是清境的奔羊節，超適合一邊和羊玩耍，一邊賞櫻，悠閒地度過一個下午。

➤ 夏天：

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夏季的清境的氣溫約在25°C左右，避暑的好選擇。

清境的風車節活動，在7-8月舉辦，巨型主題風車和五顏六色的風車點綴著草原，仿佛置身異國夏日美景中。

➤ 秋天：

圖片來源 : 清境農場官網

氣候乾爽且穩定，平均溫度在20°C左右，染紅山頭的楓葉美景，享受秋高氣爽的午後。

每年的10月，清境還會舉辦火把節，這節日源自於少數民族的傳統節日，感受獨特的地方文化節慶。

➤ 冬天：

圖片來源 : 南投旅遊網

冬季雖涼爽但不刺骨，多虧其乾燥的氣候，平均溫度在10°C左右。聖誕節期間，清境農場園區裝飾華麗，充滿濃郁的節日。

冬季也是一個欣賞星空的最佳季節，還可以到附近的暗空公園欣賞星空。

┃清境農場景點介紹

圖片來源 : 清境農場官網

清境農場一共分為三個園區，兩個兩個主要活動

➤ 主要園區 :

青青草原

圖片來源 : 清境農場官網

青青草原，一片望無際的大草原，遠處是層疊的群山，漫步在這片草原上，可愛的羊群時而出現，為這片青青草原增添了生機。眼前的景象彷彿讓人置身於遙遠的紐西蘭，壯麗的景色、清新的空氣，以及湛藍的天空和白雲，青青草原是清境農場最知名的景點，更是能與萌萌的綿羊們一同拍下夢幻美照的好時機！遊客們有幸能與這些可愛的綿羊近距離接觸，感受到牠們的溫暖和親近。然而，也要注意保護這片美麗的自然環境，請勿騎乘或追趕這些可愛的綿羊，讓牠們能夠安心地在這片青青草原上自由自在地生活。

清境觀山牧區

圖片來源 : 清境農場官網

清境觀山牧區，位於清境的南邊，是一片鮮綠的牧草地，少有人工雕鑿的痕跡，保留了原野的自然風貌。漫步在其中，感受著大自然的恬靜，眼前的景致讓人心曠神怡，其中，最受歡迎的步道之一便是「觀山步道」，這條步道沿著自然地形起伏，視野開闊，站在高處可以遠眺中央山脈群峰，景色壯麗，令人心曠神怡。相較於農場其他地區，觀山牧區保留了原始的風貌，路徑更顯得自然，彷彿一條腳踏實地的土路，引領著遊人深入大自然的懷抱。除了自然景觀外，觀山牧區還有精彩的表演節目——馬術秀。由蒙古專業的騎士親自演出，他們在駿馬馬背上站立、翻騰、跳躍等，高難度的演出帶給觀眾極致的視覺享受。

清境小瑞士花園

圖片來源 : 清境農場官網

(圖片來源 : 清境農場官網)

清境小瑞士花園，這片花園被譽為「台灣小瑞士」，名副其實。佔地約6公頃的清境小瑞士花園，以童話故事為主題，呈現出充滿歐洲風情的景象。白天，可以漫步其中，欣賞夢幻的花園美景；而夜晚，則可體驗到動感十足的聲光水舞秀，為夜晚增添一絲浪漫氛圍，園區內有眾多知名景點，如水上教堂、落羽松步道、綠光森林花園等，每一處都是旅客們拍照打卡的熱門景點。在這裡，可以一年四季欣賞不同的美景，春天的櫻花、夏天的花海、秋天的楓紅、冬天的梅花，以及壯麗的落羽松森林，讓您沉浸在自然美景中。

清境天空步道

圖片來源 : 南投旅遊網

(圖片來源 : 南投旅遊網)

清境天空步道，行走在海拔1700-2000公尺的高山之中，其友善環境的隱匿式高架設計，使遊客可以遠離車道，盡情享受開闊的高山美景。全長1.6公里的高空步道，沿途穿梭於清境農場的草原之中，遠眺中央山脈群峰，景觀平台設於適當位置，供遊客欣賞壯麗的景色，這條步道被譽為全台灣距離天空最近、海拔最高的徒步路線，視野極為廣闊，讓無數遊客為之傾倒。清新的空氣中，偶爾可見可愛的羊群在草地上悠閒覓食，為步道增添了一份生動活潑的氛圍。

➤ 主要活動 :

綿羊秀

圖片來源 : 清境農場官網

清境農場，一處充滿活力與驚喜的景點，除了清新的高山空氣和絕美的自然風光，還有一場別開生面的綿羊秀，讓遊客大開眼界。這場綿羊秀的主角是一位來自紐西蘭的畜牧奇才，他就是格蘭．瓦利斯（Grant Wallace）。

格蘭先生，從小就在畜養綿羊的環境中長大，對於羊群的養殖和管理可謂是了如指掌，表演中，格蘭先生以手語、口令和哨音指揮著牧羊犬，將羊群有序地引領到場地上，觀眾們看了這場表演，無不讚嘆不已。綿羊秀不僅僅是一場表演，更是一次教育和互動的體驗。在表演過程中，格蘭先生與助手緊密合作，用風趣幽默的語言向觀眾介紹綿羊的特性和年齡辨識方法，讓大家在欣賞表演的同時也獲得了知識的收穫，而表演的高潮部分當屬格蘭先生展現的剪羊毛技藝。他以驚人的速度，將一隻隻毛絨絨的綿羊剃得精光，讓觀眾們目瞪口呆，掌聲不斷。表演結束後，觀眾們還有機會與羊群親近，近距離餵食和互動，讓人與自然的距離更加拉近。而清境農場也提供了一些相關產品供遊客選購，讓這次的旅程留下美好的回憶。

馬術秀

圖片來源 : 清境農場官網

觀賞專業精彩的馬術表演，想要一睹專業精彩的馬術秀，不必遠赴蒙古高原，清境農場的馬術，表演由蒙古專業的騎士親自演出，他們在駿馬馬背上展示了驚人的技藝，包括站立、翻騰、跳躍，甚至更高難度的動作，表演內容豐富多彩，包括加拿大皇家騎警隊旗隊分列式、五人雙馬疊羅漢、三人連續蜻蜓點水上馬等特技馬術演出。更令人驚嘆的是，清境農場飼養有亞洲唯一的六匹利比扎馬，它們在表演中展現了神勇的風采，絕對是不容錯過的亮點！

每日有兩場表演，分別在早上10:45和下午15:45，在觀山牧區馬術秀場上演，每場表演約30分鐘，表演結束後，還有機會與馬兒或表演人員近距離互動，拍下難忘的瞬間，留下美好的回憶。此外，還可以前往觀山驛站體驗歐洲名貴馬駒的高山騎乘，並品嚐清境農場特有配方的驛站手沖咖啡，享受一個充滿活力和美好的一天！

┃清境農場票價

清境農場的門票包含青青草原與關山牧場，小瑞士花園、天空步道還需要另外加購，另外，也幫忙提供優惠的購票資訊與交通，玩清境農場零負擔 !

項目＆票價

清境農場（青青草原）+（關山牧場） $200

小瑞士花園 $150

天空步道 $50

┃清境住宿推薦

清境31民宿

圖片來源 : google map

31 民宿，距離清境農場僅2.0公里，飯店式公寓提供完善的服務和設施，包括免費Wi-Fi、免費停車場、行李寄放服務和快速入住或退房服務，客房內部設計獨具特色，部分客房配有陽台或露台，客房提供電視、冰箱、即溶咖啡和茶、浴巾、吹風機和盥洗用品，一應俱全，讓住更加便利舒適。若喜歡親自下廚，民宿也設有共用廚房，讓您盡情發揮廚藝。31 民宿的周圍環境清幽，充滿自然氣息，種植了許多多肉植物，療癒您的心靈，戶外可以欣賞星空、日出和雲海，值得一遊。

雲頂渡假山莊

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清境雲頂渡假山莊地處清境農場的中心位置，步行即可抵達周圍的各個景點，包括青青草原、高空步道、小瑞士花園、7-11、清境紙箱王、星巴克等，皆可輕鬆抵達。在這裡可以享受清新的空氣、溫暖柔和的陽光，以及迷人的秋色景觀，尤其是坐向西面時，讓雲頂成為欣賞落日的最佳景點。建築設計上，清境雲頂渡假山莊充分尊重自然，採用了原木、原石等天然建材，完全手工打造的客房傢俱，以及大面積的觀景窗，讓您能夠盡情沉浸在自然之中。客房內部設有寬敞舒適並獨一無二的觀景浴室，讓您在浸泡中欣賞山景的同時，感受身心的愉悅，為了環保愛地球，自2024年4月1日起，客房內不再主動提供一次性備品，希望旅客可以自備，如有需要，可至櫃檯索取。

清境羊角村民宿

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清境羊角村民宿位於清境農場附近，周圍環繞著青青草原、小瑞士花園、廬山溫泉等著名景點，建築風格極具歐式情調，斜塔屋頂與綠意盎然的庭園相輝映，處處散發著濃濃的異國渡假氛圍，坐在露天平台上，以居高臨下的絕佳視野，欣賞山巒的壯麗景緻，感受專屬於清境的美好與寧靜，夜晚夠欣賞到滿天的星星，並有機會拍攝到銀河，適合喜歡安靜慢步調的旅客。民宿環境整潔舒適，早餐份量十足，大廳提供座位區供休息聊天，並提供紅茶咖啡無限暢飲。客房內部設有電暖器，讓您在寒冷的夜晚也能感受到溫暖。此外，民宿主人用心經營，對待每位旅客都十分親切，並樂於提供附近美食景點的介紹。

┃清境美食推薦

清境曉雲南

圖片來源 : google map

清境一向以其美麗風光和豐富美食聞名，而其中代表美食之一絕對是雲南擺夷料理！「清境曉雲南餐廳」，將道地的雲南料理加以改良，製作出符合台灣人口味的特色佳餚，招牌菜「雲南烤雞」絕對是必點的料理，台式烤雞有所不同，採用了雲南特色香料醃製，再經過一小時的窯烤，金黃色的雞皮和美味的香氣令人垂涎欲滴。此外，餐廳還提供多種其他美味的菜品，如傣味米線、雲味拼盤、擺夷錦撒等，如果人數足夠多，強烈建議點一份雲南手抓飯，大飽味蕾。

塔洛彎景觀餐廳

圖片來源 : google map

塔洛彎景觀餐廳位於半山腰，距離清境農場約需再往上開18分鐘左右，毗鄰萬大水庫，享有天然湖畔美景。餐廳提供各式美食，包括甕仔雞、清蒸魚、原住民料理、小火鍋等，可供單點或選擇雙人套餐，若人數眾多，也可事先預訂合菜。菜色表現也相當出色，他們的原住民香味土雞，雞肉已經入味，口感冰涼軟嫩，湯汁十足。此外，墨魚馬告香腸雙拼、山菜炒山豬肉、清境高麗菜等菜色也表現不俗。門口沿路可停車，但在假日中午時段，生意非常火爆，餐廳本身是以鐵皮屋搭建而成，環境簡單乾淨，但最吸引人的當屬那絕美的湖光山色！坐在靠近湖畔的座位，不僅能夠享受湖景，還能拍攝出網美照片，實在令人驚嘆。

蒙塔妮手作甜點 Pâtisserie à la Montagne

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南投清境是一個充滿歐洲小鎮風情的地方，而在這裡不可錯過的夢幻系法式下午茶，就非「蒙塔妮 Pâtisserie à la Montagne」莫屬了！這家小店地點隱密，外觀沒有明顯的招牌，需要先走過一段蜿蜒崎嶇的山路才能到達。但正是這樣的隱密，讓美食總能藏在這樣的山中小徑中，蒙塔妮的建築外觀充滿歐式鄉村風格，宛如童話故事中的夢幻小屋，店內空間寬敞、採光明亮，動線分明，在這裡享受下午茶，必點的甜點包括藍莓馬卡龍和橘子乳酪，藍莓馬卡龍的紫色色澤令人驚艷，搭配新鮮的藍莓，酸甜交融，讓人回味無窮。而橘子乳酪則是帶有滿滿的橘香，口感滑順，搭配上層的橘子果肉，更顯美味，除了甜點之外，店內還提供拿鐵咖啡等飲品，在品嚐美味甜點的同時，享受一份悠閒的下午時光。

┃清境農場行程推薦

Day1

台中火車站 / 台中高鐵站 →小瑞士花園 → 清境天空步道 → 清境民宿

從台中火車站或台中高鐵站出發，乘坐包車前往小瑞士花園，欣賞其歐式風情，沉浸在浪漫氛圍中。再前往清境天空步道，感受清新高山的純淨空氣，並眺望遠方山巒，讓身心得到充分放鬆。

Day2

清境民宿 → 清境農場（青青草原+關山牧場）→ 蒙塔妮手作甜點 → 台中高鐵站 / 台中火車站

出發前往清境農場，首先前往青青草原觀賞綿羊秀，與可愛的綿羊近距離互動。接著，前往關山牧場觀賞精彩的馬術秀。活動結束後，前往蒙塔妮享受美味的甜點，為這趟旅程畫下完美的句點。最後，乘坐包車返回台中火車站或台中高鐵站。

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