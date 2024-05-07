內行人私藏！車友口袋清單曝光 貨櫃屋型「無敵夜景餐廳」大人小孩都鬆到不想走
車友口袋名單！彰化139縣道的私房景點「星綻28.5」被網友評為「假日最佳放鬆點」，坐擁一整片彰投遼闊景緻，賞夕陽看夜景都愜意。大人可以用餐喝咖啡，小孩則有沙坑草皮和溜滑梯能玩，令人鬆到不想走。
車聚兼親子旅遊首選！彰化芬園「星綻28.5」鄰近139縣道，擁有大片草皮、開闊視野的絕美風景，是內行人的看夕陽和夜景熱點。彩色貨櫃屋與繽紛版遊戲設施、沙坑十分童趣好拍。餐點部分有現打果汁、咖啡簡餐、小火鍋和炸物等選擇，吃貨最推小火鍋、甜點鬆餅，口福眼福一次滿足。
此外，最近的「星綻28.5」周圍更被夢幻桃粉色「小花紫薇」點綴，與繽紛貨櫃同框令人眼前為之一亮。不少到過的人都表示「超遼闊的視野，人潮不多，所以在這休息更加放鬆」、「假日最適合放鬆的親子景觀餐廳」、「騎車開車都方便的放鬆去處」。
星綻28.5
地址：彰化縣芬園鄉大彰路二段431號（139縣道旁）
營業時間：請參粉絲專頁
停車場：附停車位
粉絲專頁：https://www.facebook.com/star285k
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