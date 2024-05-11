台中寵物友善餐廳！森林小徑餐廳獨創有機義式佳餚 必點人氣「火山鬆餅」
【森林小徑文心店】店面位於中捷文心中清站附近，裝潢以大地的木質色搭配綠意的植栽，走進店內的愜意氣氛也讓人不自覺地放鬆神經，好好享受屋內的氛圍。
菜單上的品項相當豐盛，有炸物點心、義式披薩、早午餐系列、有機鍋物、義式燉飯義麵與獨家的特色料理。若想來場下午茶饗宴，也千萬別錯過人氣招牌的「火山鬆餅」！尤其帶著毛小孩前來用餐的顧客，店內不只提供寵物友善空間，更提供「毛孩餐」，相當貼心，也因如此，店家選用的食材幾乎都是來自有機耕種、來源可追溯的，希望以原型食材作為烹調的基底，讓風味間彼此迸出火花，為顧客帶來味蕾上的絕佳體驗。
自家鄉谷關來到城市打拼的三位夥伴，帶領【森林小徑】走過十年的光彩，對於開店的理念也未曾改變，期望在都市打造一處有如家鄉的森林般，讓人有放鬆舒適的感覺，而此處也駐守許多毛小孩，品嚐佳餚的同時也能觀察牠們有趣的舉動，讓用餐體驗增添療癒人心的感受。
店家地址：台中市北屯區文心路四段131號
店家電話：0422982238
營業時間：11:30–21:30
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