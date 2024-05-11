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台中寵物友善餐廳！森林小徑餐廳獨創有機義式佳餚 必點人氣「火山鬆餅」

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

【森林小徑文心店】店面位於中捷文心中清站附近，裝潢以大地的木質色搭配綠意的植栽，走進店內的愜意氣氛也讓人不自覺地放鬆神經，好好享受屋內的氛圍。

菜單上的品項相當豐盛，有炸物點心、義式披薩、早午餐系列、有機鍋物、義式燉飯義麵與獨家的特色料理。若想來場下午茶饗宴，也千萬別錯過人氣招牌的「火山鬆餅」！尤其帶著毛小孩前來用餐的顧客，店內不只提供寵物友善空間，更提供「毛孩餐」，相當貼心，也因如此，店家選用的食材幾乎都是來自有機耕種、來源可追溯的，希望以原型食材作為烹調的基底，讓風味間彼此迸出火花，為顧客帶來味蕾上的絕佳體驗。

▲月間培根帕瑪森乳酪義麵（緞帶麵）：入口的奶香氣十足，尤其劃開土雞蛋黃讓整體更為滑順，而現刨的帕瑪森起司不只增添視覺效果，也讓嗅覺、味覺的享受更上一層樓。
▲月間培根帕瑪森乳酪義麵（緞帶麵）：入口的奶香氣十足，尤其劃開土雞蛋黃讓整體更為滑順，而現刨的帕瑪森起司不只增添視覺效果，也讓嗅覺、味覺的享受更上一層樓。

▲義式香草唐揚雞燉飯：此道為店內的人氣招牌料理，加入新鮮蕃茄熬煮製作，其中的雞腿肉以義式香料醃製，而選用的櫻桃蘿蔔也增添了口感和視覺享受，其中間點綴的玉米苗，先苦後回甘、平衡整體風味。也建議享用唐揚雞時可搭配店家自己調的蜂蜜芥末醬，其中的芥末籽有著畫龍點睛的效果。
▲義式香草唐揚雞燉飯：此道為店內的人氣招牌料理，加入新鮮蕃茄熬煮製作，其中的雞腿肉以義式香料醃製，而選用的櫻桃蘿蔔也增添了口感和視覺享受，其中間點綴的玉米苗，先苦後回甘、平衡整體風味。也建議享用唐揚雞時可搭配店家自己調的蜂蜜芥末醬，其中的芥末籽有著畫龍點睛的效果。

▲黑松露野菇鮮蔬日式歐姆蛋飯：歐姆蛋飯中間夾入起司絲，口感溫潤，而法國進口的黑松露為主風味，搭配脆口的青花菜、鴻禧菇與馬鈴薯增添口感，尤其基底的白醬也平衡了黑松露的濃嗆滋味，整體風味相當豐富。
▲黑松露野菇鮮蔬日式歐姆蛋飯：歐姆蛋飯中間夾入起司絲，口感溫潤，而法國進口的黑松露為主風味，搭配脆口的青花菜、鴻禧菇與馬鈴薯增添口感，尤其基底的白醬也平衡了黑松露的濃嗆滋味，整體風味相當豐富。

▲有機藥膳鍋：湯底以九種藥材熬煮、涼性不燥熱，搭配新鮮菇類蔬菜，與人道飼養無腥味的土雞蛋，以及含有豐富omg3的藜麥飯，每個配菜細節都能感受店家的用心。
▲有機藥膳鍋：湯底以九種藥材熬煮、涼性不燥熱，搭配新鮮菇類蔬菜，與人道飼養無腥味的土雞蛋，以及含有豐富omg3的藜麥飯，每個配菜細節都能感受店家的用心。

▲焦糖蘋果火山鬆餅：經典的荷蘭熱鍋鬆餅是來店必吃的甜店之一，火山鬆餅內加入香草磅蛋糕、冰淇淋，與自製的蘋果果乾，並於外層灑有肉桂粉增添風味，份量十足，很適合與三五好友點一份一起享用！
▲焦糖蘋果火山鬆餅：經典的荷蘭熱鍋鬆餅是來店必吃的甜店之一，火山鬆餅內加入香草磅蛋糕、冰淇淋，與自製的蘋果果乾，並於外層灑有肉桂粉增添風味，份量十足，很適合與三五好友點一份一起享用！

▲「玫瑰乳酪檸檬塔」以白巧克力佐以檸檬餡，吃起來相對滑順，入口也能感受脆口塔皮；「檸檬奶霜蛋糕」其中的海綿蛋糕相當濕潤，而檸檬糖霜也特別以黃綠檸檬製作，搭配炙燒過的蛋白糖，其香氣更是迷人；「晚崙西洋香橙磅蛋糕」，樸實無華的外觀，切開卻有驚喜！藉由烤箱加熱後，其內的香橙醬在切開後緩緩流淌而出，熱熱吃超美味！
▲「玫瑰乳酪檸檬塔」以白巧克力佐以檸檬餡，吃起來相對滑順，入口也能感受脆口塔皮；「檸檬奶霜蛋糕」其中的海綿蛋糕相當濕潤，而檸檬糖霜也特別以黃綠檸檬製作，搭配炙燒過的蛋白糖，其香氣更是迷人；「晚崙西洋香橙磅蛋糕」，樸實無華的外觀，切開卻有驚喜！藉由烤箱加熱後，其內的香橙醬在切開後緩緩流淌而出，熱熱吃超美味！

▲森林水果茶（左）：配有五種當季水果，並以錫蘭紅茶為基底搭配韓國柚子醬、檸檬汁與金桔的鮮甜酸感，炎炎夏日很適合來上一杯！
▲森林水果茶（左）：配有五種當季水果，並以錫蘭紅茶為基底搭配韓國柚子醬、檸檬汁與金桔的鮮甜酸感，炎炎夏日很適合來上一杯！

▲就是拿鐵：若是點熱拿鐵的朋友，可以與吧台咖啡師指定拉花圖案喔。
▲就是拿鐵：若是點熱拿鐵的朋友，可以與吧台咖啡師指定拉花圖案喔。

▲Lemon美式。
▲Lemon美式。

自家鄉谷關來到城市打拼的三位夥伴，帶領【森林小徑】走過十年的光彩，對於開店的理念也未曾改變，期望在都市打造一處有如家鄉的森林般，讓人有放鬆舒適的感覺，而此處也駐守許多毛小孩，品嚐佳餚的同時也能觀察牠們有趣的舉動，讓用餐體驗增添療癒人心的感受。


森林小徑文心店

店家地址：台中市北屯區文心路四段131號

店家電話：0422982238

營業時間：11:30–21:30

粉絲專頁：https://bit.ly/3NG3TsH


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