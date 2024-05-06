花壇虎山巖金針花季開幕 母親節迎來滿開金黃花海

彰化花壇虎山巖金針花，預計母親節前後進入滿開狀態。 圖：參山國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】彰化花壇虎山巖金針花已於4/7開出第一朵姐妹花，終於在最近雨水滋潤後爭相爆開，預計在五月母親節前後進入滿開，迎來金黃花海。

交通部觀光署參山國家風景區管理處（簡稱參山處）與虎山巖寺管委會日前聯合舉辦開幕記者會，宣布金針花季將進入盛開期，邀請全國遊客來虎山巖賞花共度母親節，包括台灣觀光大使喔熊組長及參山寶寶也到場力邀大家來虎山巖看金針花，參山處也特別準備炸金針花及現採李子，分享在地美食！

虎山巖金針花屬於「台東7號」品種，是台灣西部最早開的金針花，花期有開2次的特性，預計可以一路開花到6月底！

參山處長曹忠猷致詞時表示，虎山巖金針花種植至今邁入第七年，很感謝地主們提供土地，更感謝虎山巖寺管委會及許多志工的努力及照顧，才能讓半公頃的金針花海成為全國的旅遊勝地，估計每年都吸引20多萬的賞花遊客來旅遊，帶給花壇及北彰化地區數千萬的觀光商機。

曹處長說，虎山巖金針花已成為旅遊界四、五月重要活動，從四月中下旬開始，來自各縣市的遊覽車一部部開進虎山巖，園區黃澄澄的金針花海也讓遊客驚艷直呼好美！

▲虎山巖金針花是台灣西部最早開的金針花，不用付門票費用也不收停車費。 圖：參山國家風景區管理處／提供

曹處長特別感謝花壇鄉各界在七年前種下3萬株「台東7號」品種金針花，七年來金針花已分株生長估計超過8萬株，預計母親節假期滿開將成為旅遊界重要景點，虎山巖金針花是台灣西部最早開的金針花，不用付門票費用也不收停車費，可以免費觀賞，還可以買包虎山巖李子品嘗！

▲台灣觀光大使喔熊組長（右）及參山寶寶邀請遊客們來賞花、到虎山巖寺上香祈福。 圖：參山國家風景區管理處／提供

虎山巖管委會林天潤主委表示，虎山巖金針花開在平緩山丘上，素有「母親花」之稱，每年大約在母親節左右盛開，可以說相當應景。花壇虎山巖金針花近年一到盛開期，現場都擠爆遊客前來賞花，他呼籲大家不要亂停車影響交通，體諒所有維護賞花環境志工的辛勞。

▲週末假日到彰化吃喝玩樂，可安排賞花一日遊。 圖：參山國家風景區管理處／提供

參山處也熱情邀請遊客們來賞花、到虎山巖寺上香祈福，順遊花壇、彰化各景點，來花壇鄉可以逛茉莉花館，品嚐聞名的土雞料理、在花壇老街吃羊肉肉圓等各類美食；茉莉花壇夢想館，民眾可以體驗田園採花樂、茉莉窨（音同薰）茶DIY、花茶品茗等；順達磚窯的隧道窯導覽、積木磚DIY、踩泥巴、推獨輪車等體驗；並順遊彰化大村的花樹銀行，體驗綠色場域以及吃風味餐等，感受參山賞花生態之旅！

來賞花的民眾也可安排到彰化賞花，尤其可以到扇形車庫一遊，品嚐在地美食！鄰近八卦山沿線油桐花盛開，賞花景也可以到二水自行車道騎遊，感受追火車的愜意！另外，像是田尾花卉特定區、芳苑的海空步道、彰化知名的觀光工廠等，也是順遊的最佳選項，歡迎大家把握限定花季期間，來參山體驗最浪漫的賞花之旅！更多活動詳情，請至參山官方臉書「趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山」粉絲專頁查詢。

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