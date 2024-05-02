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台中西屯喫茶新風味！嚴選台灣在地茶葉 品味精選優質茶飲

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

茶香四溢台中西屯區的台灣茶飲新品牌—【品茶PinCha】，在現今眾多手搖飲店面的環境中，「品茶」不走花裡胡哨的噱頭飲品，而是走傳統純粹的經典茶飲路線，嚴選純正台灣茶葉所煮出來的優質茶品，與各式優質原物料調和成令人念念不忘的好滋味，讓更多人體驗到享受純粹好茶的美好，想要品好茶來此準沒錯！

店面裝潢走簡約質感路線，以浪漫的馬卡龍黃為基調，整體給人感覺溫馨、舒適，活潑的品牌形象在路上非常醒目，在店面側邊有大片的招牌牆，適合買杯好茶與店面合照打卡，推薦給親朋好友們來嚐鮮。

品牌以「原茶」、「奶茶」、「特調」、「鮮奶」與「冰淇淋」五大系列飲品為主，使用台灣在地茶葉的經典原茶系列深受純茶控喜愛，茶奶香風味十足的奶茶類與特調更是飲料控必點的熱門品項！在保留茶葉芬芳的同時，增添驚喜與風味，帶給你台灣好茶的該有的韻味。

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▲可加點珍珠、椰果、寒天等配料，為飲品的口感風味增添了不少層次。
▲可加點珍珠、椰果、寒天等配料，為飲品的口感風味增添了不少層次。

因爺爺對於茶的情懷，家中總會看到幾株阿薩姆紅茶樹，自小聞著爺爺自種自栽的茶香薰陶，讓老闆在初次打工時就選擇了飲料業，在許多手搖連鎖品牌磨鍊許久後，終於決定自創「品茶PIN CHA」品牌，透過至茶園親自品茗挑選，終於找出最符合心目中的優質茶葉，用「品茶」讓更多民眾們「品茶」。

蕎麥茶｜經過烘焙處理的蕎麥，煮茶後散發出淡淡清香，尾韻帶點牛奶糖風味，多層次的氣味停留在齒頰間，令人難以忘懷，無咖啡因的養生蕎麥茶，不論是作為午後茶飲，或是晚餐時刻搭配飲品皆合適！

高山青茶｜茶葉採用輕烘焙手法，茶韻入口溫和滑順，味道中濃、韻味十足，茶湯滋味平和純正，回甘滋味讓人感到心曠神怡，彷彿置身高山清幽處，懂茶的你肯定不容錯過！

珍珠奶茶｜奶茶基底使用阿薩姆紅茶，味道濃厚深韻，香氣馥芳純正，配上店家精製的黑糖波霸，口感Q彈不黏牙、軟韌適中，茶韻與綿密的珍珠香氣在口中迸發出層次口感，甜而不膩的飲品讓人愛不釋手！

▲每日耗時精心熬煮的新鮮黑糖波霸，光是珍珠就令人口水直流！
▲每日耗時精心熬煮的新鮮黑糖波霸，光是珍珠就令人口水直流！

阿薩姆鮮奶茶｜選用醇厚阿薩姆紅茶為基茶，茶色暗紅不透明，選用光泉鮮奶調配，鮮明的茶味不會被奶味給掩蓋，醇濃口感散發著紅茶香氣，茶香與奶香完美的合而為一，入口散發清淡奶味，茶底順口而不膩讓人深深著迷！

冰淇淋紅茶｜來點冰品、茶飲雙重享受！選用香草口味的冰淇淋，加上紅茶為基底，爽朗刺激的冰品中和了紅茶的青澀風味，純喝茶飲與攪拌混合的兩種喝法，各有不同的風味感受，香草融入紅茶中呈現奶茶的新風味，每一口都能喝到多層次的絕妙茶飲享受！

手搖飲店的傳統喫茶潮流，回歸純粹的經典純茶品味，在眼花撩亂的品項中找不到想喝的飲品，【品茶PinCha—西屯店】是你的全新好選擇！讓品茗成為民眾的日常。

▲店家將於5/3正式開幕，並推出「google五星好評享有全品項買一送一」的好康優惠，活動從5/3至5/10，錯過可惜啊！（圖片來源：店家提供）
▲店家將於5/3正式開幕，並推出「google五星好評享有全品項買一送一」的好康優惠，活動從5/3至5/10，錯過可惜啊！（圖片來源：店家提供）


【品茶PinCha—西屯店】

店家地址：台中市西屯區西屯路二段258之23之1號

店家電話：0984004484

營業時間：10:00–22:00

粉絲專頁：https://bit.ly/49QYRC0


延伸閱讀//文青世代的品茶歇腳|稱霸台中西屯的手搖品牌！準備爆喝一波

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