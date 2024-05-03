中壢居酒屋首推！日系氛圍超愜意 職人級主廚料理、特色調酒樣樣來

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

坐落在桃園中壢康樂路上的【熊禾家居酒食堂】為當地的超人氣居酒屋，開業至今短短兩年時間，憑藉著近乎完美還原日本居酒屋的風格，搭配種類豐富、風味滿點的日式料理，以及時不時推出的特色活動，不僅是附近居民及上班族們下班、晚餐經常光顧，好口碑更是吸引到許多外地來的旅客們專程前來！

尚未走進店裡，便能聞到從廚房飄來的陣陣香氣，店家堅持使用炭火烤出食材的風味與香氣，逼出多餘的油脂，將肉汁緊緊所在裡頭。

踏進其中，更是會瞬間被濃厚的日式風格所深深著迷，從擺設裝飾的細節、牆面海報和框畫、座位之間的規劃及燈光氛圍的營造，都不禁流露出滿滿的日本文化特色，並在其中加入現代流行的元素，將經典改良創新，別有一番獨特色彩。

▲二樓座位主要以類包廂座位為主，由日式掛簾做為區隔，木質調的設計感更是有著極其強烈的帶入感，彷如坐在東京的居酒屋裡，還能透過窗戶遙望街上風景，愜意感十足。

為回饋饕客們一直以來的支持，除了加入會員能掌握最新的優惠與相關福利之外，還有當月壽星、Google評論、粉專打卡就有享有特別招待，另外也不時推出平假日個別的酒類飲品促銷活動，不論何時來都活動滿滿！

店家推出的餐點以日式料理為主軸，提供形形色色的主食、配菜、小點、湯品，像是居酒屋經典的烤物系列、串燒系列、熱炒系列、揚物系列及炸物系列應有盡有，另外也有提供品項多元的調酒及清酒、梅酒、生啤酒等酒水飲品，皆可依照個人喜好自由選購！

※酒後不開車，安全有保障。未滿十八歲禁止飲酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

│泰式海鮮冷烏龍

店家會因應季節的不同，而推出不同的特色餐點！隨著炎熱的夏季來臨，特別推出泰式海鮮冷烏龍，口味與坊間居酒屋烏龍麵不同，由新鮮蝦子、小章魚、洋蔥、番茄、檸檬、烏龍麵搭配主廚自製的泰式醬調和而成，豐盛的食材飽滿吸收醬汁風味後，吃起來口味酸酸甜甜的，十分清爽！

│鮭魚炒飯

新鮮鮭魚搭配高等米飯大火炒煮而成的鮭魚炒飯，不僅吃起來香氣滿點，特別撒上的魚卵相當加分，搭配著吃口感層次更佳！

│明太子櫛瓜

擁有高人氣的明太子櫛瓜，師傅豪邁將明太子醬鋪滿櫛瓜，進行火烤處理，逐漸蓬鬆軟化後呈上桌，撲鼻的香氣讓人口水直流！多汁的櫛瓜與鹹香的明太子完美結合，兩股滋味相輔相成，成就出誘人風味。

│泰式檸檬雞翅

來店必點的泰式檸檬雞翅，將處理好的雞翅油炸後火烤一番，再淋上滿滿的主廚自製泰式醬汁，一口咬下，酸甜的滋味與雞翅的肉汁渾然天成，在口中迸發出的絕妙的香氣和口感。

│性感魷物

下酒菜首選的性感魷物，魷魚裹上特製麵衣下鍋油炸，起鍋後灑上適量的胡椒粉增添風味，外皮酥脆內裡彈牙的涮嘴口感讓人停不下筷子，一口啤酒、一口炸魷魚，簡直不要太愜意！

│調酒

店內的多元化調酒也是一大特色之一，有著乳白色色彩的為結合復古的彈珠汽水打造的彈珠汽水可爾沙瓦；散發著清爽夏日色彩的則是夏日盛鹽紅酒，紅酒與熱帶水果香彼此交織，結合鹽巴入口時帶出的獨門爽感，百喝不膩！

※酒後不開車，安全有保障。未滿十八歲禁止飲酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

│清酒

愛喝日本清酒的酒有們不容錯過的宮之雪與純米大吟釀，宮之雪主要作為溫清酒品嘗，口味較醇厚；而純米大吟釀則搭配冰塊品嘗風味更顯爽口，喝起來也比較甜一些，兩款皆為高等清酒品項。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【熊禾家居酒食堂】是老闆從日本昭和時期的居酒屋文化中汲取靈感，並於2022年懷抱著對客人如朋友的理念而誕生，特別打造出能讓客人在此與親友放鬆自在的品嘗大廚精心準備的料理，與親切的服務和舒適的環境，致力於營造出如家一般的溫馨感，期望能帶給前來用餐的客人們一份獨一無二的日料饗宴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康





【熊禾家居酒食堂】

營業地址：桃園市中壢區康樂路77-4號1樓

營業時間：18:00–01:00（周一公休，其餘公休日依粉絲專頁公告）

店家電話：034268605

粉絲專頁：bit.ly/49Mlp6N





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