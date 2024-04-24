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台中人也瘋狂！烘焙界新頂流「酥皮千層蛋塔」試賣秒殺 最佳「酥皮層數+奶香內餡」想吃要預約

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／巴蕾麵包粉絲頁
圖／巴蕾麵包粉絲頁

台中最新「酥皮千層蛋塔」！蛋塔的風吹不停，從曾家豆漿、ComemeComeme可頌蛋塔到巢屋義式蛋塔，都吸引網友朝聖搶購。現在，台中人氣麵包店加入蛋塔戰場，新品「酥皮千層蛋塔」試賣就被秒殺，想吃記得先填表單。

圖／巴蕾麵包粉絲頁
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台中人氣麵包店「巴蕾麵包」於4/19起推出「酥皮千層蛋塔」開啟試賣，經過多次測試終於試出最佳的酥皮層數、內餡口感，特別使用蒙太古奶油、日本中澤鮮奶油，讓塔皮與內餡更香濃不膩，不少人看到照片都直呼「管他熱量多少 這個非吃不可」、「看到這個哪受得了」。

圖／巴蕾麵包粉絲頁
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而「酥皮千層蛋塔」一開賣就掀起嘗鮮風潮，成為最強秒殺級新品，而目前店家接單採預約制，每人限購6顆，預計最快出貨日為5月中。詳情可見巴蕾麵包粉絲頁

時下最紅麵包都吃得到。圖／巴蕾麵包粉絲頁
時下最紅麵包都吃得到。圖／巴蕾麵包粉絲頁

「巴蕾麵包」建議蛋塔當天吃完，沒吃完需冷藏，冷藏過的蛋塔可直接回烤，冷凍的則可前一天改放冷藏半天以上，再放進烤箱150度回烤約2-3分鐘。此外，有幸運網友第一手吃到新品分享「已經榮登我心中的第一名」，台中人要衝一波啦！

圖／巴蕾麵包粉絲頁
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巴蕾麵包

大業店：台中市南屯區大業路188號

美村店：台中市西區美村路一段598號

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