波斯菊盛開！把握時間徜徉「后里環保公園」花海中
【旅奇傳媒/編輯部報導】台中市重視市民休憩空間及公園綠地環境，積極推動「台中美樂地計畫」，為營造季節性公園特色賞花主題，台中市政府建設局於后里環保公園種植面積約4,000平方公尺的波斯菊，目前正值開花季節，一大片橘黃色波斯菊如夢如幻地綻放，遊客可到訪欣賞、療癒身心靈。
建設局表示，后里環保公園是一處令人驚豔的魔法空間，除了豐富的植栽及步道以外，更規劃寵物專區和車泊專區，提供多元休憩使用。目前公園內接續2、3月份的向日葵花海，4月份由波斯菊接力盛開，可安排假期到后里環保公園享受花海、陽光草坪和各式景緻。
此外，建設局提醒，前往踏青感受大自然美好的同時，要共同保護這片美麗的自然景觀，無論是賞花還是車泊，都要注意自身安全，同時不要任意踩摘或踩踏花海，以保持美麗花海景觀。
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