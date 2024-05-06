等待是值得的！逢甲商圈超好吃「日式丼飯定食」 最推「炭烤燒鳥丼、雞肉漢堡排」軟嫩多汁

逢甲美食又一發，台中好吃日式定食丼飯~火曜日 食処是台中知名居酒屋プロ燒鳥專門店 Puro 2.0特地為愛吃日式丼飯的朋友開的專門店，尤其是獨門醬汁加上原木炭火燒烤味道特別香的燒鳥丼及雞肉漢堡排超級好吃!!丼飯定食附白飯、湯品吃到飽還免服務費、午餐晚餐兩個時段都吃的到，生意非常好記得早點去才不會久等。

火曜日 食処在哪裡?

火曜日位在西屯區河南路靠近福上巷，就在河南路85度C以及郵局的斜對面。旁邊巷子裡就有好幾個收費停車場，交通非常便利。

火曜日 環境

用餐空間以四人方桌為主，也有單人座位。桌子旁邊都有附設衣架吊掛外套和包包，沒有浮誇裝潢但是頗有質感。座位不多只能現場候位，建議早點去才不會久等。

免服務費，餐具以及熱麥茶都在這一區自助取用。

餐點都是現點現做，需要耐心等候。特別一提，火曜日的筷子紙套上正反面有迷宮小遊戲，看看今天的運勢如何？等候餐點的時間可以玩一下，還蠻有趣的。

最後方是餐盤回收區，吃完美食記得將餐盤集中放到這裡喔。

火曜日菜單

火曜日 食処菜單以丼飯定食為主，目前共有 雞肉、豬肉、牛肉、廣島牡蠣、蔬食等9種口味，最招牌就是燒鳥丼以及 雞肉 漢堡排丼，還有每天限量的博多筑前煮定食也很受歡迎。每份定食都有附沙拉、味噌湯，其中米飯及味噌湯可以無限續點吃到飽。主餐價位都是200多元，免服務費，目前有跟Uber外送平台配合。

火曜日的定食丼飯，除了一般常見的日式炸豬排、唐揚雞之外，最特別的就是以原木炭火燻烤燒鳥串以及雞肉漢堡排，刷上獨門醬汁炭火燒烤，味道好香啊～

火曜日定食丼飯好吃嗎？

所有餐點都是現點現做，需要一點等候時間。不過等待是值得的，我們點的三套定食每一套都好吃！！

火曜日燒鳥丼定食 240元

一份有四串炭火燒鳥串，直立成小山的模樣，加上溏心蛋看起來就好好吃。

他們家的燒鳥串都是溫體雞腿肉，直接加上秘製醬汁在炭火上燒烤，店員說需要多次反覆沾醬碳烤，才能烤出漂亮色澤又很入味。

雞腿肉部位非常軟嫩，原木炭火燻烤香氣十足，再加上秘製醬汁的香甜滋味，整個超級軟嫩又充滿肉汁，每一口都讓人喜歡！！難怪網友大讚，推薦必點～

溏心蛋也很有水準，口感軟嫩味道甘甜，吃完還意猶未盡啊。

壽司米飯Q彈不會軟爛，淋上燒鳥醬汁吃起來有甜甜的滋味，我們好喜歡。白飯吃不夠可以無限續點，而且不是只給白飯，還會淋上香甜醬汁，搭配蔥花真好吃。

定食丼飯都有沙拉及 湯品，和風油醋醬沙拉，口感清爽蠻開胃的。

除了白飯可以無限續，味噌湯也是喝到飽。湯裡頭有白蘿蔔以及洋蔥丁、海帶芽，喝的到日本白味噌甘甜的滋味，我個人很喜歡，一餐吃下來喝了三碗，好滿足～

滑蛋 雞肉 漢堡排丼定食 260元

送餐時有多了一個小碗立在上頭，店員有介紹小碗是讓我們把主食先取出放在上頭，才方便吃白飯，真貼心。

一般日式漢堡排都是豬肉或者牛肉，很少吃到雞肉漢堡排。手拍雞肉漢堡排份量不少，而且炭火燒烤要控制到剛好的熟度考驗廚師功力，這一道相當厲害推薦必點！

厚厚的雞肉漢堡排軟嫩又多汁，而且帶有彈性越咬越香，加上滑蛋口感更棒！我覺得比豬肉漢堡排或是牛肉漢堡排還要軟嫩，沒吃過雞肉漢堡排的朋友一定要試試～

米飯跟味噌湯都可以無限續，連男生都可以吃得很飽足，重點是很好吃，CP值蠻高的！

博多筑前煮定食 220元 每天限量

筑前煮是日本九州的家常菜色，根莖類的食材以及雞腿肉，加上獨特的醬汁小火慢慢燉煮很費工，每天限量每天限量4~6份，要碰運氣才吃的到。除了大量的雞腿肉之外，還有蓮藕、甜豆、香菇、蒟蒻、紅蘿蔔、筍子等蔬菜，味道甘甜都很入味。

大塊雞腿肉煮到非常軟嫩又不會過柴，剛剛好的口感讓人驚豔!雞肉份量不少，堆起來尖成小山，直接變成雞腿丼~XD。

醬汁配飯好好吃非常下飯，吃不夠都可以免費加飯、加湯。

加70元升級套餐（任選30元小菜與單杯飲品）

朋友選了軟嫩的溏心蛋以及柳橙汁，單點小菜30元、加上50元飲料，直接升級套餐只要70元，想點小菜跟飲料的話，直接選升級比較划算。

單點 唐揚雞160元

這裡的唐揚雞非常大塊，目測直徑直逼10公分！雞腿肉有醃過相當入味，炸到金黃酥脆，外酥內嫩又多汁，趁熱吃還會爆汁喔～

唐揚雞搭配塔塔醬味道很不錯， 火曜日不僅炭烤燒鳥厲害，連炸物也有水準耶～

地瓜可樂餅 兩片100元

可樂餅我們請店員對切，從剖面看可以看到薄薄的麵衣裡頭滿滿都是地瓜泥，用料很實在。

香濃的地瓜泥綿密口感有夠讚!我們好喜歡。外酥內綿香甜好吃，期待他們家推出更多口味的可樂餅。

火曜日食處影片

最後來看看我們隨手拍的影片，歡迎訂閱+按讚+分享^^。

火曜日食處 評論

台中很有名的Puro燒鳥專門店在 逢甲商圈開的丼飯定食專賣店果然好吃！中午就開始營業，還有白飯、味噌湯無限續，免服務費一套200多元CP值蠻高的。

我們今天點的三套定食都很好吃，大推招牌燒鳥丼，軟嫩的口感香甜好吃，還有炭火香氣一入口就讓人驚豔。另外台中少見的雞肉漢堡排也很正點，又厚又嫩又多汁；日本九州特有的筑前煮相當道地，每天限量太晚去吃不到。愛吃日式定食丼飯的朋友，這一家值得收入口袋名單，推薦給大家。

火曜日食處

粉絲團：火曜日FB

地址：台中市西屯區河南路二段241-101號

電話：04 2452 8122

營業時間：11:00~14:00、17:00~20:00 週一公休

文章來源：商尼吃喝玩樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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