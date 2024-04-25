連運動都像在旅遊渡假！開箱台中渡假風格泳池俱樂部，室內日光泳池、水療SPA按摩、養生湯泉一樣都沒少

現代都市人生活緊張，藉由運動舒壓的人們也越來越多。但除了維持體態之外，假如有個空間，兼具運動及休閒渡假感，是不是會讓生活更有美好的儀式感呢？位在台中市西區的「水舞生活會館」，在網路上有個傳奇封號「台中最舒適的渡假風格泳池俱樂部」，很多體驗過的會員網友們表示，在煩擾的城市裡努力生存，但一走進去這家會館，就能瞬間被舒適寬闊的運動休閒空間抽離煩惱，重新感受生活的美好。到底這家水舞生活會館有哪些魔力，今天就跟著小編一起來探個究竟吧！

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台中渡假風格泳池俱樂部—水舞生活會館

城市裡也能享受日光的室內溫水游泳池

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游泳是很棒的有氧運動，不但能讓體態曲線更好看、還可提升你的心肺功能變的更好。想像你在水中翩翩起舞時的當下，都聽不到外界的紛紛擾擾，只會聽見自己在拍打水花的聲音。同時運動帶來的多巴胺，讓你煩惱拋到九霄雲外，而這樣極致的運動享受，可以在台中水舞生活會館找到，因為這裡是最被網友推薦的運動休閒設施，游泳的同時，可享受自然日光灑落的室內溫水游泳池！

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很多人可能擔心，在日光下游泳會不會有紫外線的傷害？其實這點的疑慮，就是眾多網友大推的其中一個原因！水舞生活會館的日光泳池貼心考量這層顧慮，早已在空間設計時，就下好功夫，在圓弧屋頂裝了特殊的奈米薄膜，不但能透光不透熱，更能有效阻絕紫外線，成功在室內打造，如同室外運動般的日照感受，讓會員無論游泳或在池畔邊休息，都能自在享受陽光輕灑在肌膚的舒適感，更能提高運動帶來的愉悅！

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台中水舞生活會館的日光游泳池擁有「溫水泳池」和「常溫泳池」，都是採國際標準設計，室內共有八個水道，水深包含60公分、120公分及150公分，適合各年齡層使用。假如不會游泳的人也沒關係，館方額外提供團體游泳課程、專屬個人教練課程、兒童長訓游泳課程，可依照適合自己的方式挑選，安心享受舒適的渡假感游泳池與學習游泳，打破你過去對游泳的恐懼與不安！

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完善的水療SPA按摩池也是一大亮點！

如果說豆漿跟油條是美食絕配，那泳池跟三溫暖、蒸氣＆烤箱，就是完美互補的渡假空間代表，水療SPA則是如同畫龍點睛般的最佳調味料！推薦游完泳後，可以到旁邊的水療SPA按摩池，強力的水柱，幫助舒緩運動後緊繃肌肉的酸痛感，絕對是運動後的最大幸福了！此區域設有冷熱水池、氣泡按摩床，以及各式針對背部、腰部、腳底的水療按摩設施應有盡有，坦白說小編當時，在這區域按摩到差點忘了是來運動的，渡假感滿點啊！

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加速新陳代謝必備的三溫暖烤箱

就像去韓國汗蒸幕做桑拿一樣，讓身體排汗加速新陳代謝，在烤箱裡待個5～10分鐘後，走出來淋浴冷水一下，就會覺得神清氣爽，肌膚的毛細孔都打開了，就連腳步都變輕盈了。建議大家有機會到台中水舞生活會館，無論是游泳或是做完水療SPA，都可以到烤箱休息一下，小編覺得這就是對生活忙碌的都市人來說，最簡單又放鬆的美好時刻了！

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發懶不想運動，也能來泡湯舒緩身心

無論冬天或夏天，普遍台灣人都很喜歡泡湯舒緩身心。浸泡在溫熱的湯泉裡，讓疲勞循著湧出的湯泉水一起流走。你猜對了，小編之所以突然提到泡湯，就是因為在台中水舞生活會館，也有養生湯泉！如果有時候想偷懶不運動，但又覺得身心緊繃需要解套時，不妨可以嘗試泡個湯泉享受放鬆的城市渡假哦！

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超寬敞！視野極佳的多功能瑜珈教室

小編享受完一輪水舞生活會館的日光泳池、水療SPA按摩池、三溫暖烤箱、泡湯泉池後，發現這裡竟然還有一間超大空間的多功能瑜珈教室！落地窗不但視野超好，也是有滿滿正能量的日光自然灑進，在這裡運動真的太享受啦！館方有提供可以雕塑線條、平衡身心靈的瑜珈課，以及訓練核心肌群的TRX課程，以上課程皆有專業教練或老師陪同指導訓練，對這些陸上運動有興趣的朋友們，也很適合來到這裡哦！

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同時也是健身愛好者的天堂

如果你是習慣上健身房的人，台中水舞生活會館設有非常完善的專業健身器材設備，像是心肺區有跑步機、滑步機、登階機、划船機等，重量訓練區和自由訓練區的器材種類也相當多元，當然也有多位的專業健身教練，帶你一步步達成自己的運動目標！

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滿足一日運動生活的美好享受

台中水舞生活會館距離市中心不遠，小編覺得館方設計空間和設備真的很貼心，提供各式各樣運動需求的都市人，成為一片可以放鬆身心靈的綠洲。在這裡無論是游泳、水療SPA按摩、泡湯、瑜珈、運動健身所感受到的放鬆舒適，不得不說其實更像是在渡假，也難怪能獲得廣大網友的推薦與親睞，實在當之無愧！經過這一次的開箱，讓小編徹底對水舞生活會館改觀，原來運動也可以這麼輕鬆自在！

水舞生活會館

電話：04-3600-7878

地址：台中市大業路45號

官網：https://cffc.swmall.com.tw/

預約諮詢：https://forms.gle/gYFDi3R2HsfwxvVA7

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