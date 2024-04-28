A5和牛沾蛋黃吃很邪惡！ 台中新開日式料理「丹丘たんきう」 定食CP值高，還能免費體驗和服

台中日式定食餐廳新開幕，不但定食CP值高以外，價格從299~650都有，還可以免費和服體驗，環境日式又新穎，而且壽喜燒就可以吃到A5和牛，沾著蛋黃吃很邪惡啊。除了定食以外，也有提供預約制的板前料理喔。

【丹丘たんきう】

丹丘たんきう影片

丹丘たんきう介紹

剛開幕不到一個月的日式餐廳，在IG上無意間滑到，立馬就打電話去預約了。全新整修的老房子透天，融入日式的內裝氛圍，白天和晚上都有提供定食，價錢也滿親民，晚上特別有提供預約制的無菜單板前料理，有興趣的朋友可以嘗試。

丹丘たんきう用餐環境

室內的環境採用日式氛圍，一樓簡單分為板前的位置，另一邊就是適合多人聚餐的用餐空間。

二樓則是開放式空間，坐在榻榻米上的位置，窗邊另外有設座席，整體空間有挑高天花板，所以並不會有太大壓迫感。不管一樓或二樓，進去用餐空間都是要脫鞋的喔。

丹丘たんきう包廂

這舒適的包廂，低消很簡單就是要點六份定食，所以單位聚餐想要有個隱私的空間，這很適合，六個人點六份餐就可以了。

丹丘たんきう免費體驗和服，在二樓的用餐空間角落有擺放了幾件和服，在用餐之餘還可以挑選自己喜歡的花色，這些都是全自助，自己穿衣服，套上去，簡單盤個髮，別上髮簪就可以在日式氛圍空間拍照囉。

當然穿上和服用餐拍照也是個不同的氛圍。

店家門口也很好拍照。

丹丘たんきう菜單

定食的菜單很簡單，就是大概六樣定食，另一邊則是有手沖咖啡。

另外個高單的預約制板前料理是每客3500元+10%。

訂位須知供大家參考。

丹丘たんきう餐點介紹

餐點都是現點現做，所以遇到多人的時候，可能需要久候一點。

【牛肉燒肉風：399元】

每項定食除了主食以外，有烤魚、茶碗蒸、味噌湯、茶飲。牛肉的部分，是採帶有筋的肋條部位，口感上會比較有嚼勁一些，調味上是使用醬油醃製後去烤，鹹香的燒肉醬非常入味及下飯。

比較讓我意外的是，每個定食都有烤魚，即便是299也是。烤鯖魚帶有細刺，如果有小朋友的話，要注意一下。

【牛肉壽喜燒『日本和牛』：650元】

壽喜燒來啦！有個小爐子的壽喜燒格外可愛。牛肉的部分，店員介紹是採用和牛A5等級，所以650元可以吃到這等級的牛肉，算是CP值不錯了，而且牛肉的顏色和保存狀況感覺新鮮。

牛肉切記不要涮過頭啊，最好帶一點粉嫩的顏色，就可以起鍋吃了，這樣才可以保有牛肉本身的甜味和軟嫩程度。

壽喜燒有多了個溫泉蛋，可以先打散後，沾著剛涮好的牛肉，一起享用，真的太舒服了。

附贈的味噌湯及茶碗蒸。

丹丘たんきう評價

定食價格落於299~650元間，在這用餐環境和品質來說，我個人覺得滿OK的。也可以免費租借和服，對於現在年輕人愛拍照的習性來說，應該滿有吸引力的，餐點的部份表現也OK，就算299定食也有附贈烤鯖魚，覺得滿棒的。推薦給大家。

丹丘たんきう

營業時間：12:00~14:00/17:30~22:00(週一公休)

地址：台中市西區民生北路113號

電話：0981-033-096

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」