2024母親節蛋糕選這間！手炒麵茶軋芋頭超復古，「綜合方盒、小塔、秋葉酥」熟客必買

2024母親節蛋糕想好要買哪間了嗎？台中這間「流浪者甜點研究室」推出了三款母親節主題蛋糕，除了融合了長輩最愛的「手炒麵茶」的「芋見初夏」蛋糕，「莓果可可」與「熱帶水晶」更是結合了繽紛水果！既能滿足甜點胃又能感謝媽咪，而且三款口味還能任選超貼心！

2024母親節蛋糕｜芋見初夏-六吋$720元

今年流浪者甜點研究室推出了三款母親節主題蛋糕，全部都是六吋的規格，份量對於一般家庭來說剛剛好。其中「芋見初夏」與「熱帶水晶」是蛋奶素，「莓果可可」則建議葷食朋友享用哦！

最多長輩必買的「芋見初夏」，本體是三層香草戚風蛋糕，結合了自家熬煮的大甲芋泥、自製布蕾布丁與手工手炒麵茶，表面再以馬卡龍外殼與多種水果點綴，復古又不失新意。

其中獨家手炒麵茶真的很「搞剛」，是從白色麵粉慢慢用溫火慢炒、沒有額外加糖，再搭配戚風蛋糕的甜度、以及鮮奶油和微量馬斯卡彭起司，口感不僅特別鬆軟、潤口度也很不錯，重點是完全不甜膩呢～

2024母親節蛋糕｜莓果可可-六吋$720元

這款「莓果可可」同樣也是以三層香草戚風蛋糕為本體，外表覆上了酸甜搶眼的覆盆子淋醬，再搭配巧克力片與多種水果，特別活潑討喜！

裡頭不但吃得到微甜絲滑的藍莓鮮奶油、彈嫩香甜Q自製布蕾布丁，最驚喜的是還選用了比利時嘉麗寶不同比例的巧克力，調和而成的柔滑慕斯之中，不時可以感受到巧克力脆球的口感，特別有層次感！

2024母親節蛋糕｜熱帶水晶-六吋$720元

第三款「熱帶水晶」口味，在三層香草戚風蛋糕之中，融合了當季水果、自製布蕾布丁與檸檬果凍等多種元素，多了幾分清爽的氣息。

表層猶如水晶般的檸檬果凍也是店家自製，微酸微甜很爽口，熱帶水果餡更是加入了水蜜桃和鳳梨等獨家配方熬煮，甚至還能吃得到多種水果的果肉，就知道有多麼真材實料啦！

蛋糕無提供刀子及盤叉(可加購)

母親節產品販售日期4/25~5/12

05/03~05/12只接受以上三款預訂，其他產品以當天現場供應為主，2024/05/12母親節當天有營業至18:00。

目前有累積點數的活動，凡消費$100可累積一點，50點可折抵$100。詳情可參考官方公告為準。

如有訂購產品，需三天前預訂並完成匯款(不包含公休日)，未提前三天預訂產品，產品都以當天現場販售款為主。

流浪者甜點研究室｜小方盒系列

除了母親節蛋糕之外，他們家的小方盒系列也是不少熟客的心頭好，方盒都是7.5*7.5*5的大小，1-2人享用剛剛好，滿足又不會太有負擔。每個口味都有兩種作法，一種是布丁，一種是奶酪；布丁的版本會有兩層蛋糕。而奶酪的最下層還有黑糖果凍。

「藍莓奶酪」表面不僅有滿滿的藍莓果粒，裡頭還有以鮮奶油與藍莓醬熬製的馥郁內餡，再搭配上奶香迷人的奶酪、以及咕溜的黑糖果凍，入口果香濃郁，吃起來又不甜膩。

芋泥軋布丁果然是最經典的口味啦！表面有著甜度自然的濃郁大甲芋泥，再與柔嫩布丁、鮮奶油與蛋糕體一同入口，飽足感十足。

可可控難以抗拒的「可可布丁」，表面以搭配70%比利時巧克力+61%義大利巧克力製作的巧克力甘納許擠花點綴，微苦濃醇又極其絲滑；底層則有巧克力戚風蛋糕與布蕾布丁、以及巧克力卡士達餡，吃起來香甜濃郁好滿足。

提拉米蘇小方盒也很有水準，手指餅乾有別於市面上刷咖啡酒的手法，而是選擇浸泡Kahlua咖啡酒，口感相對更為濕潤，又能平衡馬斯卡彭慕斯的奶香，多層次的風味卻完全不濃膩，讓魚編一吃就愛上啦！

流浪者甜點研究室｜綜合小塔系列

一般販售的規格是九入綜合小塔禮盒，有藍莓小塔、檸檬小塔與濃情可可小塔各三顆，如果你們有到門市逛逛，說不定運氣好，可以買到限定口味小塔喲！像魚編這次喜獲草莓小塔，柔柔嫩嫩的模樣好誘人啊～

酥脆的塔殼裡頭，除了有著酸甜濃郁的草莓餡，表面更是堆疊了大顆草莓果肉，鮮嫩欲滴、入口又特別多汁。

藍莓小塔的用料也是完全不手軟，內餡融合鮮奶油與藍莓醬，表層以飽滿的藍莓顆顆堆疊，香甜爆汁的口感好過癮～

沒想到小巧的濃情可可小塔竟然也有擠花超精緻！以不同%數比利時巧克力與義大利巧克力特製的甘納許，極其濃郁的風味帶有一絲酒香，是魚編最愛的大人味甜點！

造型超級可愛的檸檬小塔，塔殼有加一些杏仁粉，吃起來更加酥脆；檸檬餡更是以新鮮檸檬製作，酸甜濃郁又能感受到檸檬的油脂清香，冷凍過後像極了冰淇淋的口感，實在讓人欲罷不能～

流浪者甜點研究室｜秋葉酥/千層酥餅乾

這款秋葉酥也是讓魚編吃到差點停不下來，是由早期日式餅乾去延伸發想的一款餅乾，製程時間約一般手工餅乾的1.5倍，需要預約才能吃得到！

本身有著秋葉般的可愛造型，吃起來就如可頌般酥鬆，結合表層的細砂粒顆粒，吃起來頗有層次感。魚編覺得比近期流行的韓國扁可頌來得更有口感，單吃或搭配下午茶享用都很不賴～

流浪者甜點研究室｜澳洲水果氣泡飲

享用甜點當然少不了香甜爽口的氣泡飲，店內目前有八種口味：麥根沙士、清新血橙、青青檸檬、粉紅葡萄柚、熱帶芒果、紅心芭樂、熱情百香果、甜蜜桃子，最多客人買的是血橙、百香果與芒果口味，還蠻適合炎炎夏日的！

流浪者甜點研究室×G COLOUR金色魔法紅茶館

這天我們還另外訂了台中人氣手搖飲「金色魔法紅茶」，他們家近期有推出歡慶五週年的活動，嚴選茶品買一送一，直接挑戰業界精品最便宜的頂規英式紅茶～

回購率第一名的職人現泡「巴黎毒藥」。

流浪者甜點研究室

營業時間：12:00–19:30

訂購電話：0966193052

電話：04 2241 1367

地址：台中市北屯區崇德七路160號

粉絲專頁：流浪者甜點研究室

緊急的客人可以先打電話唷

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文章來源：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 FB：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳

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