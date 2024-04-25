台中森林系甜點！精緻「擬真蛋糕」好吃又好拍 自然氛圍超Chill

藏身在台中西區，地處國立台灣美術館附近的【檨艸SUR TSAO】為附近一帶頗負盛名的質感甜點店，品牌創立至今已有7年，不僅擁有獨樹一格的森林系裝潢色彩，還有著形形色色的精緻擬真糕點可以大飽口福，以及超親民的6隻店犬直接融化來訪客人的心！

從外觀隱約帶來的神祕感已十分引人入勝，踏進店裡更是被特有的質感氛圍給深深著迷！店內主打森林系的風格設計，並特別請藝術家將室內的牆面進行符合品牌形象的彩繪風格，除了彩繪牆面之外，自然色系的牆面與擺設更是在極佳的採光與燈光營造下，呈現出無與倫比的格調氣息，空氣中不時飄散而來的寧靜感，愜意感十足！

▲櫃台處擺放著多款慶祝用的精緻蠟燭品項，皆可自由選購。

▲萌系店犬十分乖巧、愛蹭人，相當惹人疼愛。

店家提供的甜點品項種類豐富，以展現出極致設計感的礦石類跟擬真型蛋糕為主，推出像是水晶、大理石重乳酪、石頭、小熊、樹幹、鳥巢、蘿蔔、檸檬、愛心、玫瑰等五花八門的特製糕點，且除了個人份的甜點之外，也有推出多種尺寸的大蛋糕選擇，亦或是日漸流行的盒子蛋糕都能專門訂製，除此之外，還有提供形形色色的茶飲、特調、酒水飲品等可任意搭配！

│水晶

閃爍著晶瑩色彩的水晶蛋糕是礦石類糕點的代表作之一，採用生乳餡、琥珀糖、伯爵戚風蛋糕、伯爵奶餡、夏威夷豆等多樣食材精心製作而成，入口時帶來的香甜氣息與伯爵茶香相互碰撞，散發出寶石般光芒的琥珀糖更是點睛之比，整體除了美觀之外，口感層次也相當豐富。

▲水晶蛋糕除了個人份之外，大尺寸的蛋糕也有提供。

│樹幹

完美體現大自然美感的樹幹蛋糕，在樹幹上點綴出的藤蔓植景十分逼真，令人忍不住多拍幾張照片留存紀念。由抹茶甘納許、巧克力抹面、可可蛋糕捲、茉莉花甘納許所製成，香濃苦甜滋味與淡雅茉莉花香相互交織出的療癒風味，令人心曠神怡！

│藍柑橘抹茶

外形猶如椰子般的藍柑橘抹茶口味蛋糕，將藍柑橘果凍、抹茶甘納許、抹茶慕斯、蜜紅豆、QQ麻糬層層堆疊在一起，果酸香與抹茶香氣中和出的和諧氣息，品嘗起來順口無比。

▲因相較於其他糕點而言，容易因過度位移、碰撞而導致糕體損毀，因此店家建議在店享用較能更好的品味甜點滋味。

│草莓可頌

草莓控們不容錯過的草莓可頌，新鮮草莓精心鋪在千層可頌上，一口咬下，還能吃到隱含其中的法國生乳餡，甜蜜的草莓與鹹香宜人的生乳餡，在口中迸發出無與倫比的浪漫風味。

▲若本身為草莓控的客人，也相當推薦由草莓香草籽搭配小山圓抹茶製成的草莓小盒子蛋糕無論是自家享用，還是送禮、慶生、過節都十分合適！

│接骨木氣泡酒

在飲品中享有高人氣的接骨木氣泡酒，入口時能在雀躍的氣泡中感受到微酸甜的接骨木花香與酒香合而為一的清爽滋味，搭配可口的蛋糕品嘗一番，相當愜意。

※酒後不開車，安全有保障。未滿十八歲禁止飲酒。

▲氣泡飲搭配甜點的組合是許多網美們經常點選，作為拍照打卡而言，既別緻又吸睛！

自開業以來，【檨艸SUR TSAO】除了特別營造出的自然質感之外，更不斷在糕點的製作上推陳出新，打造出多款精緻又逼真的造型蛋糕，只希望能為廣大的甜點控們帶來更多新奇的美味選擇。





【檨艸SUR TSAO】

營業地址：台中市西區五權一街64號1樓

營業時間：11:00–23:00

店家電話：0423765252

粉絲專頁：bit.ly/3U2UNcR





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