這間烤鴨竟然有附鴨頭！排隊人潮沒停過，限量「蜜汁鴨翅」才是最厲害的

台中烤鴨你最愛哪一間呢！這間位在美村路的北平烤鴨排隊人潮從來沒停過，生意好到爆！也是不少台中人的愛店之一，這間烤鴨很厲害，片鴨烤鴨盤裡頭竟然還有鴨頭，除了烤鴨外，還有蜜汁鴨翅也是必買，每天限量供應，太晚來買不到。

北平烤鴨位置

北平烤鴨位在台中西區美村路與公正路交叉口，每次經過就會聞到撲鼻而來的香氣相當迷人，不管平假日，排隊人潮從來沒斷過，生意超好，雖然營業至晚上七點，很常傍晚就賣完了。

北平烤鴨菜單

北平烤鴨一隻烤鴨是650元，半隻350元，除了烤鴨，還有賣蜜汁鴨翅及鴨腳，每日限量供應。

瞧瞧這烤鴨的焦糖色澤是不是相當誘人，烤鴨排排站的模樣，糖糖口水都要流下來啦。

北平烤鴨的招牌蜜汁鴨翅，糖糖每次只要經過必買，有時候太晚來還買不到，建議可以先電話預訂。

烤鴨 全隻 650元

買過北平烤鴨無數次的蜜汁鴨翅，這次是第一次買他們家的烤鴨，比起一般的烤鴨，這間烤鴨的外皮顏色比較淺一些，重點是片鴨烤鴨盤裡頭竟然還有附上鴨頭耶。

烤鴨附的餅皮超級厚，一片是兩片合在一起，吃的時候記得先撕成兩半，糖糖超喜歡北平烤鴨的餅皮，吃起來很Q軟，麵香味也很迷人。

將片鴨及蔥段包入餅皮中，再搭配甜麵醬，層次超豐富，裡頭的肉質非常軟嫩，不過單純鴨皮的部分稍微偏油了些。

炒鴨架的部分也不錯，鹹度不會太高或太油膩，如果有吃辣的朋友可以點小辣更涮嘴。

蜜汁烤鴨 100元

北平烤鴨的蜜汁烤鴨一包有四隻蜜汁鴨翅，滷製的非常入味，滷完放涼後再撒上辣粉，如果沒有特別告知不要辣的話一般都是小辣，肉質吃起來帶有韌性，尾韻還帶有淡淡的蜜汁香甜，只要吃上一隻就會讓人停不下來，糖糖一個人可以吃到兩包沒問題。

北平烤鴨

電話：04-23022202

地址：台中市西區美村路一段214號

時間：10:00~19:00

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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