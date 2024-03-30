耳朵清潔和紓壓一次享受，4 間台中采朵工作室大評比

圖 / 七分之二的探索

采耳為挖耳屎的雅稱，通常使用內視鏡輔助，並用孔雀羽毛刷、耳勺、鵝毛棒、音叉等輔助工具讓臉部與身體放鬆；沒想到挖耳屎竟然也能如此享受。以下帶來 4 家位在台中的采耳工作室，讓住在台中的朋友耳朵清潔溜溜，實現真正意義上的耳根子清靜。





1. Hearing 耳匠職人

🏠地址：台中市北區北平路二段139巷11號2F

🕰營業時間：週三至週一 11:00-19:30，週二公休，預約制

圖 / Hearing 耳匠職人

位於文心路和梅川西路附近的 Hearing 耳匠職人，為在捷運文心中清與崇德兩站之間，一樓有專屬停車場。室內空間明亮，整體的暖色調燈光及佈置讓人覺得很舒服。除了采耳、耳燭 SPA、銀珠眼療等服務外，店內也有提供臉部 SPA、背部按摩及特殊耳道栓塞處理

耳匠職人的 Hearing 好清新方案，主要服務流程包含耳部放鬆、采耳、耳浴護理、耳穴按摩及保養。整體過程超級紓壓，搭配上工作室的輕音樂和采耳師溫柔的聲音，真的會差點舒服到睡著。在耳道檢查過程，店家也提供 LIVE 螢幕，讓顧客同步看到自己的耳內狀況，采耳師也會在一旁提醒耳朵日常清潔方式，非常貼心。





2. 挖挖耳 WaWa Ears

圖 / 挖挖耳 WaWa Ears

圖 / 挖挖耳 WaWa Ears

🏠地址：台中市西屯區大墩十九街5之1號2樓

🕰營業時間：11:00-19:00，預約制

挖挖耳 WaWa Ears 位在台中精明商圈，店內裝潢以北歐溫馨感為主，又帶點霓虹風格，加上空間每個角落都有著設計小物，是個非常好拍照打卡的家。服務項目除了基本采耳與耳燭 SPA 服務外，還有比較特殊的洗眼服務。

雖然只有一名采耳師，但服務一點都不馬虎。換上棉質上衣後，首先會抹上精油按摩肩頸，精準地按到經絡穴道，瞬間以為來到按摩 SPA 館。耳根子清淨的同時，整個身心靈也得到了放鬆，推薦給想工作壓力大，想要嘗試采耳來放鬆的朋友。





3. Pao Pao Ears 掏耳專門店

圖 / Pao Pao Ears 掏耳專門店

圖 / Pao Pao Ears 掏耳專門店

🏠地址：台中市西屯區西安街277巷4弄33號

🕰營業時間：11:00-19:00，預約制

Pao Pao Ears 掏耳朵專門店位於逢甲大學的小巷弄內，整棟全白色的建築物有兩層樓高，不小心以為自己要去喝咖啡，店內整排有四個沙發躺椅，還有一個全玻璃獨立包廂可以讓情侶或朋友一起服務。沙發躺椅十分寬敞可以說是單人床寬度，相隔都有布簾保有隱私。

若你以為現在最新采耳體驗只是掏耳朵傳統服務，那你就錯了！Pao Pao Ears 結合耳眼鼻做全臉放鬆療程，會先透過耳朵內視鏡窺探耳道狀況，接著簡單介紹療程後就開始進行采耳服務。采耳開始前會先用孔雀毛讓顧客放鬆身心，才會開始約 30-40 分鐘的采耳療程，整個過程都很舒服。





4. 花耳-采耳會館

🏠地址：台中市北區三民路三段210-17號2樓

🕰營業時間：09:00-21:00，預約制

圖 / 花耳-采耳會館

圖 / 花耳-采耳會館

花耳采耳會館位於中區興中街，靠近台中第二市場與台灣大道附近，鬧中取靜，附近有一大停車場。這家台中掏耳朵店前身是青年旅店，空間佈置充滿巧思，頗具特色。采耳區的燈光規劃與采耳床非常舒服，且有布簾遮住，可以放心享受服務！

耳燭療程一開始，掏耳師會使用精油讓客人聞香，同時把燈光調暗，接著邊燒耳燭邊進行頭皮舒壓。而且師傅非常熱情，不僅會在門口時就主動開門打招呼，進門後詢問需要什麼種類的熱茶，連陪同前往的女友也一起招待，結束後知道我們還沒吃飯還推薦附近的餐廳，服務專業到位，同時給人滿滿的人情。

以上是本次的台中掏耳推薦，七分之二的探索神秘客親自體驗的 4 間台中采耳推薦店家。由於每間工作室提供的服務項目不盡相同，例如有些店家只有采耳、沒有耳燭，建議確認好自己想體驗的品項再做預約喔。另外因為目前台中采耳店家都以一到兩位採耳師的個人工作室為主，所以想掏耳朵、做耳燭 SPA 時務必請先預約，以免撲空。

延伸閱讀>>【台中采耳推薦】采耳師替你清潔耳道，6 間台中掏耳朵工作室評比

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