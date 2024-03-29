會噴汁的牛肉餡餅！ 台中第二市場「鄒餡餅蔥油餅」老字號美食，還有超厲害脆皮蔥油餅
udn走跳美食／糖糖
台中第二市場美食眾多，有哪幾間是大家每次來第二市場必吃美食呢～除了茂川肉圓，這間鄒餡餅蔥油餅也是糖糖來第二市場必吃，從小吃到大，除了脆皮蔥油餅必點，還有會爆汁的牛肉餡餅也超好吃。
鄒餡餅蔥油餅位置
鄒餡餅蔥油餅就在台中第二市場裡頭，從三民路的入口進去，攤位在老賴紅茶旁邊，王家菜頭粿糯米腸的正對面。
瞧瞧這排隊人潮，就知道這間鄒餡餅蔥油餅生意有多好，尤其是假日，人潮真的多到誇張
鄒餡餅蔥油餅菜單
鄒餡餅蔥油餅賣的品項很簡單，就蔥油餅、豬肉餡餅及牛肉餡餅三樣，蔥油餅是30元，豬肉餡餅40元，牛肉餡餅是45元，餐點都是現點現做，從揉麵糰、擀皮、包餡到煎餅都是手工製作，煎台上滿滿都是蔥油餅跟餡餅，畫面看起來好療癒呀。
蔥油餅 30元
鄒餡餅蔥油餅不是圓形的，而是有點長條形的，手工揉成，所以每塊形狀都不太規則，將兩面煎至微微焦香，帶有厚度，吃起來是脆皮口感，裡頭的麵體是Q的，而最特別的是裡頭的蔥不只份量實在，還是蔥段入料，蔥香四溢，讓人越嚼越香。
牛肉餡餅 45元
餡餅糖糖點了牛肉餡餅，裡頭的牛絞肉也相當紮實，咬要去還會大爆汁，肉餡鮮甜，外皮也帶點微脆口感，讓人吃一口就停不下來，來到第二市場覓食，千萬別錯過這間鄒餡餅蔥油餅，不只蔥油餅是招牌，餡餅也好吃，推薦給大家。
鄒餡餅蔥油餅
電話：0928-988998
地址：台中市中區三民路二段87號
時間：12:00~18:00
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言