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觀光新亮點！彰化縣首座水岸遊憩兒童公園 「嬉濱海豚公園」啟用

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彰化「嬉濱海豚公園」已正式啟用 。　圖：彰化縣政府／提供
彰化「嬉濱海豚公園」已正式啟用 。　圖：彰化縣政府／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】緊鄰彰化縣自然生態教育中心的「嬉濱海豚公園」，3/2竣工正式啟用，當日由彰化縣長王惠美及現場與會貴賓共同舉行啟用典禮，現場發送紫色隱藏版多多龍將幸福送出去。王縣長表示，特別謝謝彰濱工業區提供場域，這座公園占地面積2.7公頃，投入5,208萬元，不僅有寬達17公尺的大船造型溜滑梯、鯨魚造型攀爬遊具，同時，還設置了兒童自行車練習場、占地468坪的寵物公園，更有全彰化首座的越野單車 PUMP TRACK 場地，可供滑板使用等各種設施，謝謝議會謝典林議長、副議長許原龍及所有議員對預算的支持，期待公園啟用後成為彰化西北角的觀光新亮點。

▲公園規劃有溜滑梯與兒童遊憩設施，適合親子前來遊玩。　圖：彰化縣政府／提供
▲公園規劃有溜滑梯與兒童遊憩設施，適合親子前來遊玩。　圖：彰化縣政府／提供

王縣長表示，在啟用前，已有邀請在地的村長、代表、公所及議員協助巡視看是否有要改進的地方，謝謝各級民意代表大家的齊心努力，讓這座公園的設施能夠更加完善，而在公園施工過程中，為讓更多民眾共同參與，透過網路徵選與票選活動共同為這座公園命名，最終票選結果取名為「嬉濱海豚公園」，旁邊緊鄰白色海豚屋（彰化縣自然生態教育中心），可串聯烏溪自行車廊道、塭仔漁港、王功漁港、海空步道等知名景點。

▲豐富的攀爬遊具。　圖：彰化縣政府／提供
▲豐富的攀爬遊具。　圖：彰化縣政府／提供

王縣長指出，為串聯海岸線周邊景點，今年將啟動自然生態教育中心周邊光環境設置統包計畫600萬元，以及彰濱線西工業區慶安水道景觀橋新建工程（8,000餘萬元），進一步推動濱海地區的發展。此外，縣府已連續2年於慶安水道舉辦彰濱水樂園活動，讓大家可以有機會體驗 SUP 及獨木舟等各種水上活動，每年都能吸引至少3萬人次以上來到訪，今年暑假也將如期舉行，屆時歡迎大家前來同樂。縣府持續建置公園，每座公園各有它不同的特點，如緊鄰員林消防分隊的兔馬鹿公園，是以消防為主題的公園；彰化市的延平公園，打造適合小朋友可以盪鞦韆、攀爬等多種戶外遊憩設施；還有剛落成啟用的八卦山自然生態園區的生態公園等，後續還有多座的兒童公園都會陸續來完成。

▲公園還規劃了彰化首座的越野單車 PUMP TRACK 場地，可供滑板使用。　圖：彰化縣政府／提供
▲公園還規劃了彰化首座的越野單車 PUMP TRACK 場地，可供滑板使用。　圖：彰化縣政府／提供

城市暨觀光發展處表示，這座水岸遊憩公園名稱由來是經過網路徵選活動，民眾線上票選結果產生的，依據提案民眾的創意理念，「嬉」有遊戲歡樂的概念，符合遊樂場給人的感受，且結合場域「海洋」及「白色海豚屋」元素，因此以「嬉濱海豚公園」為名。公園以海洋意象元素帶入寵物公園規劃遊憩設施，利用場地開闊的優勢規劃出多元化的西濱沿海特色公園，開放後彰化縣將有第一座具有地形變化的越野單車 PUMP TRACK 場地，青少年可以在這刺激的場地挑戰自我。

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